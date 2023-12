Gießen: Zigarettenautomat aufgesprengt

Im Kropbacher Weg machten sich am späten Montagabend (18.12.2023) Unbekannte an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen führten zwei Männer gegen 23.20 Uhr eine Explosion an dem Automaten herbei. So gelang es ihnen, diverse Zigarettenpackungen zu erbeuten. Der Schaden am Automaten beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere Tausend Euro. Als die Unbekannten durch Zeugen bemerkt wurden, flüchteten die Beiden zu Fuß in Richtung der Hardtallee. Die beiden männlichen Verdächtigen sollen eine südländische Erscheinung haben. Einer soll ca. 175 cm groß sein und einen Kapuzenpullover mit aufgezogener Kapuze, eine dunkle Jacke, helle Jeans, und dunkle Turnschuhe getragen haben. Der andere Mann soll ca. 165 cm groß und schlank sein. Er war mit einer Wollmütze, dunklen Jacke und dunkler Hose bekleidet.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer kann Hinweise zur Identität der Gesuchten geben?

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Festnahme nach Straßenraub – Zeugen gesucht

Am Freitag (15.12.2023) lief ein Gießener in der Straße „Hinter der Ostanlage“ entlang. Ein Unbekannter sprach den 65-Jährigen gegen 15.20 Uhr an und forderte Bargeld sowie eine Zigarette. Als er das verneinte, drohte der Unbekannte dem Mann Gewalt an. Er schlug zudem nach dem 65-Jährigen. Der Unbekannte entriss ihm schließlich eine Stofftasche und flüchtete damit. Der Überfallene blieb körperlich unverletzt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stellte eine Streife der Wachpolizei den Gesuchten im Bereich der Ringallee fest. Zuvor hatte er offensichtlich vergeblich noch versucht, ein Fahrrad zu klauen. Der 36-jährigen Deutsche wurde festgenommen. Der wohnsitzlose Mann musste mit zur Dienststelle.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der Festgenommene am Samstag (16.12.2023) einer zuständigen Richterin am Amtsgericht Gießen vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Raubes.

Die Beamten lieferten den 36-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittler suchen Zeugen, die den Raub Hinter der Ostanlage beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641 7006-6555 entgegen.

Hungen: In Einfamilienhaus eingestiegen

Auf Bargeld hatten es ein Einbrecher in der Schanzenstraße abgesehen. Der Unbekannte nahm sich eine vor Ort stehende Leiter und kletterte so an ein Badfenster im ersten Obergeschoss des Einfamilienhauses. Dieses konnte er aufhebeln. Im Haus durchsuchte er alle Räume und erbeutete Bargeld. Anschließend konnte er unerkannt entkommen. Der Einbruch geschah zwischen Samstag (16.12.2023), 14 Uhr und Montag (18.12.2023), 08.45 Uhr.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641 7006-6555 entgegen.

Gießen: In Gaststätte eingebrochen

Am Dienstag (19.12.2023) kam es zu einem Einbruch in der Friedrichstraße. Eine dortige Gaststätte gingen Einbrecher zunächst über eine Glasschiebetür an. Als das Aufhebeln scheitere, traten sie ein Fentser ein und gelangten so in die Räume. Dort klauten sie Bargeld und ein Handy. Nach ihrer Tat zwischen 1 Uhr und 6 Uhr konnten sie unerkannt entkommen. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641 7006-6555 entgegen.

Gießen: Versuchter Einbruch in Pizzeria

In Höhe des Kunstrasenplatzes versuchte ein unbekannter Einbrecher in eine Pizzeria zu gelangen. Dazu schlug er ein Fenster ein, nachdem er zuvor erfolglos versuchte, es aufzuhebeln. Abgeschlossene Fenstergriffe verhinderten, dass die Fenster, trotz eingeschlagener Scheibe, geöffnet werden konnten. Daher ließ der Unbekannte von seiner Tat ab und machte sich aus dem Staub. Sein Versuch fand zwischen Montag (18.12.2023), 21.30 Uhr und Dienstag (19.12.2023), 9 Uhr statt.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641 7006-6555 entgegen.

Gießen: Taschendieb beleidigt sein Opfer – Zeugen gesucht

Eine Frau stand am Sonntag (17.12.2023) am Bussteig 1 des Gießener Bahnhofs und wartete dort auf die Linie 10. Während sie telefonierte, griff ein Mann in ihre offene Jackentasche und klaute daraus eine Geldbörse. Da die Frau dies sofort bemerkte, hielt sie den Mann fest und sprach ihn an. Der händigte die gestohlene Geldbörse wieder aus. Er beleidigte die Frau verbal und rannte weg. Er wurde als etwa 180 cm groß mit sportliche Figur beschrieben. Er trug schwarze Kleidung mit Kapuze an der Jacke, einen schwarzen Schal o.ä. vor dem Gesicht. Der Mann sprach Deutsch mit Akzent und hatte ein nordafrikanisches Erscheinungsbild.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Diebstahl gegen 11.35 Uhr bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität des Gesuchten machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.

Unfallfluchten:

Langgöns: Am Freitag (15.12.2023) kam es zu einem Unfall in der Straße „Am Mühlberg“. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 13.30 Uhr einem vor ihm fahrenden, weißen Skoda hinten auf. Anschließend fuhr der nicht näher beschriebene Pkw einfach davon. Am Kodiaq blieb ein Schaden von etwa 2.000 Euro zurück.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd bitten unter 0641 7006-3555 um Hinweise.

Gießen: Der Fahrer eines Fiestas parkte sein Auto im Zeitraum zwischen 10.12.2023 und 16.12.2023 in Klein-Linden. Der blaue Ford stand in der Lützellindener Straße und wurde durch den unbekannten Verursacher hinten rechts beschädigt. Zurück blieb ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd bitten unter 0641 7006-3555 um Hinweise.

Linden: Auf dem Parkplatz eines Großhandels in Großen-Linden parkte ein grauer BMW. Das Modell IX1 stand am Freitag zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr in der Siemensstraße. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Schaden von etwa 2.000 Euro und fuhr einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd bitten unter 0641 7006-3555 um Hinweise.

Langgöns: Vermutlich beim Herausfahren aus einer Grundstücksausfahrt entstand in der Moorgasse ein Schaden von etwa 850 Euro. Zwischen Sonntagabend (17.12.2023), 22.30 Uhr und Montagmorgen, 09.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen geparkten Lexus. Anhand der Spurenlage vor Ort schließen die Unfallfluchtermittler nicht aus, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen Mercedes gehandelt haben könnte.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd bitten unter 0641 7006-3555 um Hinweise.