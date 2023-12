Baggerschaufeln im Rangierbahnhof gestohlen

Kassel-Rothenditmold (ots) – Auf das Baggerzubehör von abgestellten Baumaschinen

hatten es bislang Unbekannte im Kasseler Rangierbahnhof abgesehen.

Eine so genannte „Tiefschaufel“ und einen „Schalengreifer“ (siehe

Vergleichsbilder) haben die Diebe mitgehen lassen. Die Geräte waren im Bereich

des ehemaligen Lokschuppens im Rangierbahnhof Kassel (Angersbachstraße,

Rothenditmold) deponiert. Das Großwerkzeug gehört einer Baufirma aus Leipzig

sowie einer Baumaschinenvermietung aus Bonn (NRW). Ein Firmenmitarbeiter stellte

gestern Vormittag (18.12.) den Diebstahl fest und erstattete Strafanzeige bei

der Bundespolizei.

Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 7000 Euro. Jede der beiden

Baggerschaufeln wiegt etwa 600 kg.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu den gestohlenen Gegenständen machen

kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Einbruch in Getränkehandel: 39-Jähriger nach kurzer Verfolgung festgenommen

Kassel-Unterneustadt: Die schnelle Festnahme eines Einbrechers gelang der Polizei in der vergangenen Nacht in der Hafenstraße in der Kasseler Unterneustadt. Mehrere Anwohner waren durch verdächtige Geräusche auf den Einbruch in einen Getränkehandel aufmerksam geworden und hatten sich gegen 1:15 Uhr über den Notruf 110 bei der Polizei gemeldet. Umgehend waren mehrere Streifen zu dem Geschäft geeilt, die auch der Täter bemerkte und daraufhin sofort Fersengeld gab. Allerdings war sein Fluchtversuch nicht von Erfolg gekrönt, denn nach kurzer Verfolgung durch mehrere Hinterhöfe klickten für den 39-jährigen Mann die Handschellen. Wie die Tatortaufnahme ergab, war der Einbrecher äußerst brachial vorgegangen und hatte die Scheibe der Eingangstür mit einer Propangasflasche eingeschlagen. In dem Geschäft hatte er es auf Tabakwaren abgesehen, die er in eine Tüte steckte. Nach seiner eilig angetretenen Flucht deponierte er die Beute im Wert von mehreren Hundert Euro in der Nähe des Tatorts, die Tasche konnte aber nach der Festnahme des 39-Jährigen aufgefunden und sichergestellt werden. Der wohnsitzlose Tatverdächtige mit russischer Staatsangehörigkeit, der bereits amtsbekannt ist, sitzt seit seiner Festnahme im Polizeigewahrsam. Aktuell prüfen die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo, ob eine Vorführung vor den Haftrichter angeordnet wird. Die Ermittlungen dauern an.