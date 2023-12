Gemeinschädliche Sachbeschädigung an zwei Schulen

Homberg (Ohm). Zwischen Freitagnachmittag (15.12.) und Montagmorgen (18.12.) beschädigten Unbekannte zwei öffentlichen Schulen in der Hochstraße.

Nach aktuellem Kenntnisstand lösten die Täter Pflastersteine aus dem Boden und verursachten Schäden an einem Geländer sowie mehreren Fensterscheiben einer Grundschule. Insgesamt entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Bei einer nahegelegenen, weiteren Schule wurden ebenfalls zwei Scheiben sowie ein Schließzylinder einer Tür beschädigt. Auch hier entstanden etwa 2.000 Euro Sachschaden.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Auffahrunfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (18.12.). Ein 67-jähriger Daimler-Fahrer befuhr gegen 14.55 Uhr die von-Schildeck-Straße in aufsteigende Richtung. In Höhe der Lichtzeichenanlage vor dem Kino musste er sein Fahrzeug nach aktuellem Kenntnisstand verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 60-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf.

Unfall mit verletzter Radfahrerin – Zeugenaufruf

Fulda. Eine 17-jährige Pedelec-Fahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (18.12.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 19:10 Uhr die von-Schildeck-Straße aus Richtung Künzeller Straße kommend in Fahrtrichtung Bardostraße. Nahe des Kreuzungsbereichs kam es aus noch unbekannten Gründen zum Zusammenstoß mit einem VW-Fahrer, welcher die von-Schildeck-Straße aus Richtung Rangstraße kommend in Richtung Bardostraße befuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle. Er meldete sich aber wenig später bei der Polizei. Die 17-jährige Pedelec-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Unfall im Kreuzungsbereich

Kirchheim. Am Montag (18.12.), gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem Lkw die Heddersdorfer Straße aus Richtung Frielingen kommend in Richtung Kirchheim. Eine 85-jährige Pkw-Fahrerin aus Kirchheim befuhr zur selben Zeit mit ihrem Fahrzeug den Höhenweg und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen nach links in die Heddersdorfer Straße in Richtung Kirchheim einbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte die Pkw-Fahrerin aus noch unklarer Ursache mit dem vorfahrtsberechtigten Lkw. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 6.000,00 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Donnerstag (14.12.), in der Zeit von 5.30 Uhr bis 16.30 Uhr, parkte eine Rotenburger Opel-Crossland-Fahrerin im Parkhaus „Am Emanuelsberg". Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den roten Opel im Bereich der vorderen Stoßstange und verursachte Schaden von rund 1.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Unfallflucht

Bebra-Weiterode. Im Zeitraum von Sonntag (17.12.), gegen 17 Uhr bis Montag (18.12.), gegen 9.30 Uhr, parkte ein Passat-Kombi-Fahrer aus Braunschweig sein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Eisenacher Straße. Als der Fahrer wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden in Höhe von circa 100 Euro am Außenspiegel der Fahrerseite fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. In der Kurfürstenstraße stahlen Unbekannte am Montagmorgen (18.12.), zwischen 5.30 Uhr und 6.20 Uhr, die amtlichen Kennzeichen FD-DS 1015 von einem blauen Renault Captur. Das Auto stand auf einem Parkstreifen.

Räuberischer Diebstahl

Fulda. Zwei Unbekannte stahlen am Montagabend (18.12.), gegen 19 Uhr, „Vapes“ im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Regal in einem Kiosk in der Königstraße. Als eine Mitarbeiterin darauf aufmerksam wurde, gelang einem Täter die Flucht. Den Zweiten versuchte die Mitarbeiterin am Verlassen des Kiosks zu hindern. In diesem Moment trat dieser ihr in den Rücken und drohte ihr mit einem Messer. Die Frau trat zur Seite, woraufhin auch dem zweiten Täter die Flucht gelang. Die Mitarbeiterin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie beschreibt die Täter folgendermaßen:

Täter 1 und 2: männlich, circa 170 cm groß, komplett schwarz gekleidet, trugen schwarze Mützen bis zu den Augen, vermummt mit einem schwarzen Schal

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0

Verkehrsunfall auf der B 27 zwischen Hünfeld-Süd und Hünfeld-Nord mit leichtverletzten Personen

Eine 59-Jährige Frau aus Eiterfeld befuhr am Montag (18.12.) gegen 15:20 Uhr mit ihrem Pkw VW die Bundesstraße 27 in nördliche Fahrtrichtung. Zwischen den Auffahrten Hünfeld-Süd und Hünfeld-Nord, Höhe Kirschberg, kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihr ein 25-Jähriger Mann aus Wetzlar mit seinem Ford Transit entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte dieser seinen PKW nach rechts in die Leitplanke. Dennoch stieß die Frau in die Fahrerseite des entgegenkommenden Fahrzeugs. Beide Personen wurden zum Glück nur leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand erheblicher Sachschaden in bis dato noch unbekannter Höhe. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge teilweise gesperrt werden, die Straßenmeisterei Hünfeld unterstützte hierbei die Verkehrslenkung.

Schwerer Unfall – Elfjähriger Schüler von Linienbus angefahren

Burghaun-Großenmoor. Am Montag (18.12.) wurde um 14:10 Uhr ein elfjähriger Junge in Großenmoor, unweit von seiner Wohnanschrift, durch einen Linienbus erfasst und schwer verletzt worden.

Der 68-Jährige Busfahrer eines Gelenkbusses befuhr aus Richtung Burghaun die Talstraße in Großenmoor. An der Einmündung in Höhe der Kirche in Großenmoor wollte der Busfahrer, seiner ursprünglichen Route folgend, nach links in Richtung Schlotzau abbiegen. Da sich in Höhe der Kirche jedoch eine Baustelle befindet und die Straße versperrt war, musste er eine Alternativroute wählen und entschied sich der abknickenden Vorfahrtsstraße nach rechts zu folgen und über Hechelmannskirchen nach Schlotzau zu fahren. Beim Anfahren des Linienbusses querte ein 11-Jähriger Junge die Talstraße und wurde von dem Bus erfasst und anschließend unter den Bus geschleudert. Er wurde eingeklemmt und schwerverletzt, jedoch nicht lebensbedrohlich, in das Klinikum Fulda verbracht.