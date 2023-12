Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Info-Veranstaltung für Seniorinnen und Senioren zum Thema Betrugsmaschen – Erlensee

(fg) Über das Thema „Betrugsmaschen“ wird am 18. Januar 2024, 14 Uhr, im Bürgerhaus „Zum neuen Löwen“, Hauptstraße 4-6, 63526 Erlensee, eine Informationsveranstaltung für Seniorinnen und Senioren stattfinden. Im Laufe der Veranstaltung sollen den Teilnehmenden die Maschen der Betrüger nähergebracht und verschiedene Tipps im Umgang mit Ihnen gegeben werden. Veranstalter sind die Stadt Erlensee und der Polizeiposten Erlensee. Zur besseren Planung und Organisation wird um telefonische Voranmeldung bis zum 15. Januar 2024 im Seniorenbüro der Stadt Erlensee, bei Frau Smola-Peter, Telefon 06183-9151-508, E-Mail: ksmola-peter@erlensee.de oder Herrn Mayer, Telefon 06183-9151-500, E-Mail: rmayer@erlensee.de, gebeten.

Kripo bittet um Hinweise zu Fahrzeugbrand – Langenselbold

(jm) Polizei und Feuerwehr wurden am Montagabend, kurz vor 23 Uhr, zu einem Fahrzeugbrand in der Feldstraße gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen brennenden geparkten Opel Astra fest. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Erkenntnissen geht die Kripo von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden an dem grauen Fahrzeug wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Polizei sucht Zeugen: Rotes Spitzdachzelt samt Aufsteller geklaut – Ronneburg

(cb) Am Montag, zwischen 0.40 und 10 Uhr, begaben sich dreiste Täter auf das Gelände des mittelalterlichen Weihnachtsmarktes (Amanastraße) und entwendeten dort ein rotes Spitzdachzelt samt Holzaufsteller sowie eine Gasfriteuse. Im Anschluss an die Tat entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls, die sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 9010-0 melden.

Zeugensuche: Scheiben eingeschlagen und Fahrzeuge durchwühlt – Maintal/Hochstadt

(fg) Unbekannte waren am Montag auf dem Park- und Ride-Parkplatz in Hochstadt zugange, schlugen bei fünf Autos die Scheiben ein und durchwühlten im Anschluss die Innenräume. Bei drei weiteren Fahrzeugen beabsichtigen die Täter offenbar ebenfalls die Scheiben einzuschlagen, was jedoch offensichtlich misslang; bei den Autos splitterten die Scheiben lediglich und gingen nicht zu Bruch. Im näheren Umfeld, der Daimlerstraße sowie der Lahnstraße, nahm die Polizei zwei weitere Strafanzeigen auf. Die Taten ereigneten sich zwischen 14 und 18 Uhr. Hinweise nimmt die Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Baustellendiebe unterwegs – Maintal

(cb) Baustellendiebe waren im Alten Kesselstädter Weg (einstellige Hausnummern) unterwegs und entwendeten aus einem im Bau befindlichen Gebäude Baumaterialien im Wert von etwa 12.500 Euro. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu der Baustelle und hebelten in dem mehrstöckigen Wohnhaus gewaltsam mehrere Baustellentüren auf. Aus den Lagerräumen klauten sie dann Sanitär-, Elektro- und andere Baumaterialien. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei den Ermittlern

Autobahnpolizei kontrollierte Fahrzeugbreite in Baustellenbereich: 117 Verstöße in eineinhalb Stunden – Autobahn 66 / Gelnhausen

(fg) Am Montagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Langenselbold im Baustellenbereich der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda zwischen den Anschlussstellen Gründau-Lieblos und Gelnhausen-West. Innerhalb von eineinhalb Stunden ahndeten die Ordungshüter 117 Verstöße, die mit jeweils 40 Euro verwarnt wurden. Im Bereich der Baustelle wurde aufgrund der Fahrspurverengung die linke Spur für Fahrzeuge mit einer tatsächlichen Breite über 2,1 Meter gesperrt und das Verbot dreimalig beschildert. In der Vergangenheit kam es insbesondere zu Beginn der Baustelle im Bereich der Verschwenkung zu einer Häufung von Verkehrsunfällen. Laut der zuständigen Polizeiautobahnstation Langenselbold werden dort zudem des Öfteren Warnbaken durch meist unbekannte Fahrzeuge beschädigt. Aufgrund dessen kontrollierte eine Streife am Montagnachmittag zwischen 14 und 15.30 Uhr die Fahrzeugbreite der passierenden Verkehrsteilnehmer. In einem Fall ist wegen des verbotswidrigem Überholens mit Anhänger ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und ein Punkt fällig.

Autodiebe versuchten hochwertiges Auto zu stehlen – Gründau

(cb) Zwei dreiste Autodiebe haben am Sonntag, zwischen 0.50 und 1.20 Uhr, versucht einen Audi zu stehlen. Das Fahrzeug war unter einem Carport in der Nordstraße (10er Hausnummern) geparkt. Die bis dato unbekannten Männer näherten sich zunächst dem Fahrzeug. Einer der beiden stand offenbar Schmiere, während der andere das Fahrzeug mit technischer Hilfe öffnete. Vermutlich konnte der PKW nicht gestartet werden, sodass die beiden unverrichteter Dinge flüchteten. Der erste Täter ist circa 1,80 Meter groß und hatte einen Dreitagebart. Sein Begleiter wird zwischen 1,70 und 1,75 Meter geschätzt. Beide Männer waren mit dunklen Mütze bekleidet. Einer der beiden trug eine schwarze Hose, der andere eine Jeans dazu schwarze Schuhe mit weißen Schnürsenkeln. Zudem soll einer eine helle Winterjacke getragen haben. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Beifahrer per Haftbefehl gesucht – Bundesautobahn 3

(cb) Da staunte der 43-jährige Beifahrer nicht schlecht, als es nach einer Verkehrskontrolle für ihn direkt in die nächste Justizvollzugsanstalt ging. Beamte der Operativen Einheit Bundesautobahn stoppten am Samstagmittag auf einen Parkplatz der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln einen VW Passat und kontrollierten anschließend die Insassen. Bei der Kontrolle der Fahrzeuginsassen stelle sich heraus, dass der Beifahrer mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Da der 43 Jahre alte Mann die im Haftbefehl festgesetzte Geldsumme nicht bezahlen konnte, brachten ihn die Beamten direkt in die nächste Justizvollzugsanstalt.

Deutlich zu schnell und unter Alkoholeinfluss unterwegs – Autobahn 661/Langen

(fg) Mit 80 Stundenkilometern zu schnell soll ein 37 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Freitagabend auf der Autobahn 661 unterwegs gewesen sein, als eine Provida-Streife der Operativen Einheit Bundesautobahn den Geschwindigkeitsverstoß mit der im Zivilwagen verbauten Messtechnik aufzeichnete. Die Zivilstreife bemerkte den Wagen gegen 22 Uhr, fuhr diesem hinterher und konnte hierbei mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen beweissicher aufzeichnen. Bei erlaubten 80 wurde der Wagen mit 160 Stundenkilometern auf der Autobahn 661 gemessen. Die Streife folgte dem Mercedes bis in die Innenstadt von Langen. An einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage bremste der Fahrer offenbar bewusst ab, um danach wieder zu beschleunigen. Die Zivilstreife stoppte den Wagen daraufhin und konfrontierte den 37-Jährigen mit seinem Fahrverhalten sowie den zuvor aufgezeichneten Geschwindigkeitsverstößen. Der Mann aus Langen stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, was einen freiwilligen Atemalkoholtest nach sich zog; hierbei wurde ein Wert von 0,96 Promille angezeigt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und nahmen den 37-Jährigen mit zur Polizeistation nach Langen, wo durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Auf den Mann kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu.

Zeugen gesucht: Unbekannte griffen 52-jährige Frau an – Neu-Isenburg

(cb) Eine 52 Jahre alte Frau aus Neu-Isenburg begegnete am frühen Sonntag in der Offenbacher Straße (90er Hausnummern) drei bis dato unbekannten Männern, welche sie nach ihren Angaben unvermittelt angriffen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Männer die Frau, gegen 4 Uhr, kurz angesprochen. Im Anschluss soll einer der Unbekannten sie am Jackenkragen gepackt und gegen eine Hauswand gedrückt haben. Hierdurch erlitt die Neu-Isenburgerin Verletzungen im Gesicht; sie soll zudem kurzzeitig ihr Bewusstsein verloren haben. Der Täter und seine Begleiter flüchteten im Anschluss. Die drei Unbekannten waren alle zwischen 1,70 und 1,75 Metern groß, schlank und hatten dunkle Haare. Die 52-Jährige schätzt die Männer auf Ende zwanzig, Anfang dreißig. Einer der Männer trug eine schwarze Mütze. Ein anderer des Trios soll eine blaue, zerrissene Jeans getragen haben. Ein vorbeifahrender Autofahrer wurde auf die verletzte Frau aufmerksam und erkundigte sich nach ihrem Befinden. Die Polizei sucht nun diesen Autofahrer sowie weitere Zeugen der Tat. Der Autofahrer sowie Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 29002-0.

Täter gelangten über Leiter ins Haus – Dreieich/Sprendlingen

(jm) Einbrecher erbeuteten am Montag aus einem Einfamilienhaus im Kurt-Schumacher Ring unter anderem Geld, Uhren und Schmuck. Zwischen 16.40 und 18.40 Uhr öffneten die Täter gewaltsam ein Tor und verschafften sich Zutritt zum Grundstück. Die Eindringlinge gelangten anschließend über eine Leiter ins Hochparterre und hebelten ein dortiges Fenster auf. Sie durchsuchten Schränke sowie Schulbladen und flüchteten mit ihrer Beute vermutlich über die Terrassentür. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 100er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Einbrecher drangen in Kindertagesstätte ein – Obertshausen

(cb) In eine Kindertagesstätte in der Rudolf-Braas-Straße wurde am vergangenen Wochenende gleich zweimal eingebrochen. Die erste Tat ereignete sich zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstagnachmittag, 17 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zum Kindergarten und durchsuchten dort sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Sie flüchteten mit einem Laptop und einer Geldkassette. Die zweite Tat muss ersten Erkenntnissen nach zwischen Sonntagabend, 18.30 Uhr und Montagmorgen, 7.20 Uhr, stattgefunden haben. Hier hebelten die bis dato unbekannten Täter ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten des Kindergartens. Auch bei dieser Tat wurden die Räume nach Wertvollem durchsucht. Ersten Erkenntnissen nach flüchteten die Unbekannten ohne Beute. Ob es einen Tatzusammenhang zwischen beiden Taten gibt, prüfen nun die Ermittler des Fachkommissariats. Zeugenhinweise bitte telefonisch an die Telefonnummer 069 8098-1234.

Untersuchungshaft nach gemeinschaftlichem Ladendiebstahl – Mühlheim

(fg) Nach einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl am Freitagmorgen in der Ulmenstraße nahmen Polizeibeamte zwei Männer im Alter von 40 und 41 Jahren vorläufig fest. Die polizeibekannten Tatverdächtigen, die keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, kamen letztendlich in eine Justizvollzugsanstalt. Bei der Durchsuchung der beiden Beschuldigten gegen 4 Uhr fanden die Beamten neben dem Diebesgut, dessen Gesamtwert rund 520 Euro betrug, auch zwei fremde Debitkarten auf; diese wurden entsprechend sichergestellt. Im Rahmen der polizeilichen Erstmaßnahmen konnten die Ordnungshüter eruieren, dass gegen den 40-Jährigen ein Vollstreckungs- sowie ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Frankfurt am Main wegen des Verdachts eines Diebstahls vorlag. Die beiden Tatverdächtigen wurden zudem erst vor wenigen Wochen aus der Haft entlassen. Noch am selbigen Tag wurden die beiden mutmaßlichen Ladendiebe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenbach einer Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Offenbach vorgeführt, welche in beiden Fällen Untersuchungshaftbefehl erließ. Im Anschluss an die Vorführung wurden die beiden Männer in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Fachtagung „Orange your city – Stoppt Gewalt gegen Frauen“ im Polizeipräsidium Südosthessen

(lei) Der 25. November steht jährlich als internationaler Gedenk- und Aktionstag fest im Zeichen der Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen. Seit mehreren Jahren etwa werden öffentliche Gebäude daher weltweit an diesem Tag orangefarben beleuchtet, um durch das Strahlen der Farbe eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen zu symbolisieren – der sogenannte „Orange Day“.

Den diesjährigen Aktionstag nahm der Stabsbereich Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen vor kurzem zum Anlass, um unter Mitwirkung verschiedener örtlicher Kooperationspartner sowohl in der Polizeidirektion Main-Kinzig, als auch im Polizeipräsidium in Offenbach am Main jeweils eine Fachtagung zum Thema „Orange your city – Stoppt Gewalt gegen Frauen“ auszurichten.

In beiden Veranstaltungen wurden sowohl dem örtlich zuständigen Fachkommissariat für Häusliche Gewalt, als auch verschiedenen externen Akteuren der Prävention die Möglichkeit gegeben, ihre Arbeit gegenseitig vorzustellen. Im Rahmen der Vorträge und auch im Anschluss daran konnten die teilnehmenden Bediensteten aus den Reihen der Polizei jeweils Fragen zu den verschiedenen Tätigkeitsfeldern der Kooperationspartner stellen. Im Gegenzug informierten die Ordnungshüter über die Sachbearbeitung und gaben einen Einblick in die bestehenden Präventionsangebote und deren Umfang, auch außerhalb der Polizei. Dies führte bei allen Beteiligten zu einem besseren Verständnis für die Belange der verschiedenen Aufgabenbereiche und Tätigkeiten.

Für die Veranstaltungen konnten, neben den Fachstellen der Polizei, folgende Kooperationspartner als Referentinnen und Referenten gewonnen werden: Frauen helfen Frauen e.V. aus der Stadt Offenbach, dem Landkreis Offenbach und der Stadt Hanau, die beiden für uns zuständigen Außenstellenleiter des WEISSER RING e.V., die Hanauer Hilfe e.V., die Förderung der Bewährungshilfe in Hessen e.V., der Caritasverband Offenbach e.V., Pro Familia e.V., HEROES e.V. sowie die Gerichtshilfe des Landgerichtes Darmstadt.

Alle Teilnehmenden waren sich am Ende der Veranstaltungen einig, dass der enge Austausch für die gegenseitige Zusammenarbeit in diesem Themenfeld unverzichtbar ist und weiter fortgeführt werden muss.