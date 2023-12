Wiesbaden: Die Polizei-News

Anhänger mit Sportboot gestohlen,

Wiesbaden Mainz-Kastel, Georg-Baetzel-Straße, Freitag, 08.12.2023 bis Montag,

18.12.2023

(wie) In den letzten Wochen wurde in Kastel ein Bootsanhänger mit einem

Sportboot gestohlen. Ein 57-Jähriger hatte den Anhänger der Marke „Brenderup“ in

der Georg-Baetzel-Straße abgestellt. Darauf befand sich ein Sportmotorboot. Als

er am Monat wieder nach dem Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen RÜD-A 1032

sehen wollte, war dieser verschwunden. Der Wert des Stehlguts wird auf 9.500 EUR

geschätzt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/

345-0 entgegen.

Honda gestohlen und auf Parkplatz zurückgelassen, Wiesbaden, Im Rad /

Dotzheimer Straße, Sonntag, 17.12.2023, 23:00 Uhr bis Montag, 18.12.2023, 18:00

Uhr

(fh)Zwischen Sonntag, 23:00 Uhr und Montag, 18:00 Uhr stahl ein Autodieb in

Wiesbaden ein Fahrzeug, lies dieses jedoch nach der Tat an einer anderen

Örtlichkeit zurück. Als der Besitzer des weißen Honda Civic am Montagabend sein

Fahrzeug in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass dieses nicht wie in der

Nacht zuvor in der Straße „Im Rad“ parkte und erstatte anschließend bei der

Polizei Anzeige. Derweil konnten Angehörige den Pkw auf einem

Supermarktparkplatz in der Dotzheimer Straße auffinden. Der Täter hatte das

Fahrzeug offenbar an sich genommen, in Betrieb gesetzt und es aus bislang

unbekannten Gründen auf dem Parkplatz zurückgelassen.

Zeuginnen und Zeugen, die den Diebstahl selbst, oder das Zurücklassen des

Fahrzeugs beobachtet haben, werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Pkw aufgebrochen,

Wiesbaden, Blücherstraße, Sonntag, 17.12.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 18.12.2023,

08:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen brachen Unbekannte in Wiesbaden

ein Fahrzeug auf und gelangten so an eine im Pkw zurückgelassene Sporttasche. Am

Montagmorgen stellte der Besitzer eines silbernen Golf 1 fest, dass dieser

aufgebrochen worden war und informierte die Polizei. Die Täter hatten in einem

unbemerkten Moment mit einem Gegenstand die Fensterscheibe der Beifahrertür

eingeschlagen, um anschließend das Fahrzeug zu öffnen. Nach dem Öffnen

schnappten sie sich eine Sporttasche der Marke Nike samt Inhalt und ergriffen

sogleich die Flucht. Bei der Tatausführung wurde auch ein Seitenspiegel

beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Das Einbruchskommissariat in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Die Redewendung „Gelegenheit macht Diebe“ trifft leider häufig zu. Nehmen Sie

ihre Wertgegenstände also immer beim Verlassen ihres Fahrzeuges mit!

Telefonbetrüger versuchen es mehrfach und scheitern, Wiesbaden, Montag,

18.12.2023,

(fh)Am Dienstag gelang es Bürgerinnen und Bürgern aus Wiesbaden in mehreren

Fällen dreiste Betrugsmaschen zu durchschauen, bei denen es unbekannte Täter auf

ihr Hab und Gut abgesehen hatten. Die Unbekannten machten sich unter anderem

eine Variante des sogenannten „Schockanrufs“ zu Nutze, mit dem sie die zumeist

lebensälteren Angerufenen unter Druck setzen und hinters Licht führen wollten.

In allen bekannt gewordenen Fällen gaben sich die Täter als Angehörige oder

Staatsanwälte aus. Den Wiesbadenern wurde vorgegaukelt, ein Familienangehöriger

habe einen schweren Unfall verursacht und man müsse nun eine Kaution einfordern

oder begleichen.

In vielen weiteren Fällen gaben sich die Täter als Polizeibeamte aus. Mit ihrer

professionellen sowie schauspielerisch geschulten Gesprächsführung versuchten

sie die Angerufenen zu überzeugen, dass eine Einbrecherbande festgenommen worden

sei und diese einen Zettel mit dem Namen sowie der Adresse der Betroffenen

mitgeführt hätten. Nun sei ihr Hab und Gut nicht mehr sicher. Die Wiesbadener

zeigten sich allesamt auch hier alles andere als geschockt, legten auf und

informierten die Polizei.

Auch wenn wie in diesen Fällen die Reaktionen vorbildlich ausfielen appelliert

die Polizei erneut an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst

sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu

lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in

den meisten Fällen eine Rückversicherung bei der Polizei, den tatsächlichen

Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Sollten Sie durch

eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei

ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeistationen zu melden.

Fußgängerin angefahren und verletzt,

Wiesbaden, Loreleiring, Montag, 18.12.2023, 08:50 Uhr

(wie) Am Montagmorgen ist im Rheingauviertel eine Fußgängerin angefahren und

verletzt worden. Ein 35-Jähriger befuhr mit einem Peugeot Kastenwagen den

Loreleiring und wollte auf Höhe der Oestricher Straße über einen Durchbruch des

befestigten Mittelstreifens drehen. Als er nach Durchfahren des Wendebereichs

wieder auf den Loreleiring in Richtung Konrad-Adenauer-Ring einbog, übersah er

eine 44-Jährige, die zu Fuß die Straße überquerte. Der Peugeot erfasste die

Fußgängerin, wodurch diese zu Fall kam und verletzt wurde. Nach einer ersten

Behandlung an der Unfallstelle brachte ein Rettungswagen die Verletzte in ein

Krankenhaus.

Erfolgreiche Kontrollmaßnahmen in Wiesbaden, Wiesbaden, Rheingaustraße,

Dienstag, 19.12.2023, 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(da)Bei Kontrollen in Wiesbaden wurden am Dienstagmorgen diverse

Ordnungswidrigkeiten geahndet. Ein besonderes Highlight war die Festnahme eines

mit Haftbefehl gesuchten Mannes. Beamtinnen und Beamte des Regionalen

Verkehrsdienstes führten zwischen 09:00 und 11:00 Uhr Verkehrskontrollen auf der

Rheingaustraße durch. Insgesamt wurden 25 Fahrzeuge mit 29 Insassen überprüft.

Dabei wurden acht Geschwindigkeitsverstöße und 22 weitere Ordnungswidrigkeiten

festgestellt. Ein besonderes Highlight war jedoch die Kontrolle eines Mercedes

Sprinter. Bei der Kontrolle des Fahrers erhärtete sich der Verdacht eines

vorangegangenen Drogenkonsums. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis. Doch damit nicht genug. Der Fahrer war auch noch zur Festnahme

ausgeschrieben. Also ging es zur nächsten Polizeidienststelle. Dort wurde ihm

eine Blutprobe entnommen. Den Haftbefehl konnte der Mann schließlich abwenden,

indem er die im Haftbefehl festgesetzte Summe von mehreren Tausend Euro

bezahlte.

Mehrere Fahrzeuge in Wiesbaden in Brand geraten

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Hans – Böckler – Straße

Dienstag, 19.12.2023, 03:10 Uhr

(cwe) Am frühen Dienstagmorgen gerieten mehrere Fahrzeuge in Wiesbaden –

Schelmengraben in Brand. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um

Zeugenhinweise

Am Dienstagmorgen um 03:10 Uhr meldeten Zeugen mehrere brennende Kraftfahrzeuge

in der Hans – Böckler – Straße in Wiesbaden – Schelmengraben auf einem dort

befindlichen Parkplatz. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr Wiesbaden

befanden sich mehrere Kraftfahrzeuge bereits in Vollbrand. Insgesamt entstand an

7 Kraftfahrzeugen ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 120.000 Euro

geschätzt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach 2 Personen, welche als

jugendlich beschrieben werden und sich mit E-Scootern vom Brandort entfernt

haben sollen.

Da eine Straftat nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei

Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, welche zu den Personen oder dem Hergang

Angaben machen können und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 -0

entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Geldbörse aus Fahrzeug gestohlen,

Oestrich-Winkel, Hallgarten, Adam-von-Itzstein-Straße, Sonntag, 17.12.2023,

21:30 Uhr bis Montag, 18.12.2023, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Sonntag auf Montag erbeutete ein Dieb im Oestrich-Winkeler

Ortsteil Hallgarten eine Geldbörse aus einem geparkten Fahrzeug. Der Täter

machte sich im Schutze der Dunkelheit den Umstand zu Nutze, dass der in der

Adam-von-Itzstein-Straße abgestellte Smart nicht verschlossen war, öffnete

diesen und nahm aus dem Innenraum eine Geldbörse samt Bargeld an sich. Im

Anschluss ergriff der Langfinger unbemerkt die Flucht.

Die Polizeistation Rüdesheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Gelegenheit macht Diebe. Bitte denken Sie daran Ihr Kraftfahrzeug nach dem

Verlassen ordentlich zu verschließen, um Kriminellen so das Leben schwerer zu

machen.

E-Roller verladen und gestohlen,

Oestrich-Winkel, Mittelheim, Rieslingstraße, Samstag, 16.12.2023, 17:00 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag reichte einem Dieb in der Rieslingstraße in Mittelheim

ein kurzes Zeitfenster aus, um einen E-Scooter zu stehlen. Gegen 17:00 Uhr

konnte der Besitzer des schwarzen Rollers der Marke „Segway“ beobachten, wie ein

unbekannter Täter diesen in einen SUV einlud und anschließend damit verschwand.

Genauere Angaben zum Fahrzeug oder dem Dieb konnte er nicht machen. Nach der Tat

suchte der Geschädigte die Polizeistation auf, um die Tat anzuzeigen. Der Wert

des Scooters beläuft sich auf etwa 700 Euro.

Zeuginnen und Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer (06722) 9112-0 an die

Polizeistation Rüdesheim.

Fußgänger angefahren,

Rüdesheim, Presberg, Rüdesheimer Straße, Montag, 18.12.2023, 12:00 Uhr

(fh)Am Montagmittag wurde ein Heranwachsender in Presberg von einem Fahrzeug

angefahren und verletzt. Er kam in der Folge in ein Krankenhaus. Gegen 12:00 Uhr

bog eine 66 Jahre alte Rheingauerin mit ihrem Audi von der Taunusstraße in die

Rüdesheimer Straße ein. Zeitgleich lief ein 19-Jähriger plötzlich hinter einem

in der Rüdesheimer Straße verkehrsbedingt haltenden Linienbus auf die Straße, um

die Fahrbahn zu überqueren. Der Autofahrerin gelang es nicht mehr rechtzeitig zu

bremsen, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Heranwachsenden kam. Der junge Mann

kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Audi entstand geringer

Sachschaden.