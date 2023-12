Bergstrasse

Bürstadt: Raser mit 81 „Sachen“ zu viel auf dem Tacho

Bürstadt (ots) – Einen 20 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder

des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagmittag (18.12.) auf der Bundesstraße 47. Den Streckenabschnitt, auf dem maximal 100 km/h zulässig sind, passierte der 20-Jährige mit 181 Stundenkilometern.

Den Mann erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, 700 Euro Bußgeld und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Viernheim: Einbrecher haben es auf Spielautomaten abgesehen

Viernheim (ots) – In der Zeit zwischen Montagmorgen (18.12.), 4.00 Uhr und

Montagabend, 18.30 Uhr, brachen Kriminelle in ein Lokal in der Rathausstraße

ein. Die Einbrecher verschafften sich Zugang ins Gebäude. In der Lokalität

hatten sie es auf zwei Spielautomaten abgesehen. Diese wurden aufgebrochen,

sodass die Diebe an das Geld gelangten. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) ermittelt in diesem Fall.

Hinweise können unter der Rufnummer 06252/7060 mitgeteilt werden.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Radfahrer schwer verunglückt – Zeugenaufruf

Groß-Zimmern (ots) – Am Samstag (16.12.), gegen 21:37 Uhr, ereignete sich auf

der Darmstädter Straße in Groß-Zimmern ein Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer

schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 47-jährige

Radfahrer die Darmstädter Straße in Fahrtrichtung Darmstadt und prallte aus

bislang ungeklärter Ursache gegen ein geparktes Fahrzeug. Augenzeugen

beobachtete kurz zuvor einen weißen Transporter, welcher sich zum

Unfallzeitpunkt von der Unfallstelle entfernte. Der Radfahrer wurde durch den

Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus

eingeliefert werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein

Unfallsachverständiger hinzugezogen.

Der Fahrer des weißen Transporters oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu

dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dieburg

unter 06071/9656-0 zu melden.

Modautal: Unbekannte Täter erbeuten Schmuck und Bargeld / Kriminalpolizei sucht Zeugen

Modautal (ots) – Am Montagabend (18.12.) drangen Kriminelle zwischen 18 bis 20

Uhr in ein Einfamilienhaus in der Odenwaldstraße ein. Die Täter gelangten durch

das Einschlagen der Terrassentür in den Wohnraum und durchsuchten im weiteren

Verlauf das gesamte Haus. Unter anderem erbeuteten sie Schmuck und Bargeld.

Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende

Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon-

und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes

Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause

immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine

große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen

Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten

Fenstersicherungen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls wurden vom

Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt übernommen. Sachdienliche

Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Otzberg: Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch und sucht Zeugen

Otzberg (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag (15.12.), 16:30 Uhr, und Samstag

(16.12.), 17:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem

Einfamilienhaus in der Sudetenstraße. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei

nach Zeugen.

Aktuellen Ermittlungen zufolge drangen die ungebetenen Gäste durch Aufhebeln

einer Tür in das Einfamilienhaus ein. Dort durchwühlten sie diverse Räume und

erbeuteten unter anderem hochwertigen Schmuck. Im Anschluss ergriffen die

Einbrecher die Flucht und kamen ungesehen davon. Die Höhe des entstandenen

Schadens ist noch nicht abschließend geklärt.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 06151/969-0 von

dem mit den weiteren Ermittlungen beauftragten Kriminalkommissariat in Darmstadt

(K21/22) entgegengenommen.

Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag, den 14.12.2023 zwischen 20:30 Uhr und 22:00 Uhr

kam es in der Heidelberger Straße in Darmstadt auf Höhe der Hausnummer 66 zu

einem Verkehrsunfall. Der Verursacher, ein silbernes Fahrzeug, soll beim

Rangieren aus einer Parklücke gegen ein parkendes Fahrzeug gefahren sein. Es

entstand leichter Sachschaden am Heck des geparkten Fahrzeugs.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher

geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Hergershausen, Bahnhofstraße, Spiegel abgefahren, Verursacher geflüchtet

DA-DI, Babenhausen (ots) – In der Zeit zwischen Freitag, 15.12.2023, 19:30 Uhr

und Samstag, 16.12.2023, 09.00 Uhr wurde in Hergershausen, Bahnhofstraße Höhe

Nr. 35, ein Spiegel des am Fahrbahnrand geparkten blauen Skoda Faroq abgefahren

und die Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich

anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen

geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der

Rufnummer: 06071/9656-0 zu melden.

Gross-Gerau

Raunheim: Krimineller hat Handtaschen im Visier/Eine Tat scheitert

Auf die Handtasche einer 29 Jahre alten Frau hatte es ein noch unbekannter Krimineller am Montag (18.12.), um kurz vor 16.30 Uhr, im Schnelser Weg abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Täter der Frau auf einem alten, dunkelfarbenen Fahrrad, entriss ihr die Handtasche samt Geld sowie persönlichen Dokumenten und flüchtete mit seiner Beute. Der Täter wurde von der Frau als 20 bis 25 Jahre alt und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Der Flüchtige wirkte ungepflegt und ist etwa 1,80 Meter groß. Er war mit einer Bomberjacke, weißem Pullover mit Kapuze und dunkler Hose bekleidet.

Gegen 16.10 Uhr ereignete sich zuvor eine ähnliche Tat in der Ludwig-Buxbaum-Allee. Hier scheiterte der Täter allerdings mit seinem Versuch einer 24 Jahre alten Frau die Tasche zu entreißen. Er flüchtete ohne Beute auf seinem dunklen Fahrrad. Die Personenbeschreibung des Mannes deckt sich in etwa mit der des Täters um kurz vor 16.30 Uhr im Schnelser Weg.

Die Kriminalpolizei prüft einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten und sucht Zeugen. Unter der Rufnummer 06142/6960 ist das mit dem Fall betraute Kommissariat 10 in Rüsselsheim für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Odenwaldkreis

VU-Flucht Parkplatz In den Pfarrwiesen Höchst

Am Dienstag (19.12.) kam es auf einem Parkplatz In den Pfarrwiesen zu einer Verkehrsunfallflucht. Das dort zwischen 06:50 Uhr und 15:00 Uhr abgestellte Fahrzeug einer 44-jährigen Höchsterin wies bei Inaugenscheinnahme eine Delle an der Fahrzeugtür auf. Mutmaßlich wurde der Schaden durch eine weitere Fahrzeugtür verursacht. Der/Die Verursacher/in entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 1.000,- EUR. Die Polizei in Höchst erbittet Zeugen-Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und des/der flüchtigen Fahrzeugführer(s)/in unter 06062 / 941-0.

Michelstadt: Rund 300 Pflanzenstauden im Stadtgarten gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum zwischen dem 1. und 16. Dezember haben Unbekannte aus dem Stadtgarten insgesamt rund 300 Geranien-, Echinacea und Verbenen-Stauden gestohlen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Oberzent-Beerfelden: Einbruch in Firmengelände/Zwei Verdächtige festgenommen

Ein Firmengelände in der Gammelsbacher sowie auf dem Areal abgestellte Fahrzeuge, gerieten am späten Sonntagabend (17.12.), kurz vor Mitternacht, in das Visier von zwei Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang auf das Gelände und entwendeten dort anschließend nach derzeitigem Ermittlungsstand Autobatterien, Kraftstoff, aus Fahrzeugen ausgebaute Radios und Reifen. Zeugen bemerkten die Tat und verständigten die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stoppten die Beamten kurze Zeit später ein mit zwei Männern im Alter von 25 und 29 Jahren besetztes Auto. Sie wurden vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug stellten die Ordnungshüter vermutlich zuvor auf dem Firmengelände entwendete Gegenstände sicher.

Das Duo wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Entrichtung einer Sicherheitsleistung zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden Männer werden sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben. Die Kriminalpolizei in Erbach prüft zudem, ob die beiden noch für weitere, gleichgelagerte Taten in Betracht kommen.