Gutmütigkeit ausgenutzt

Mainz-Neustadt (ots) – Am Montag gegen 11:45 Uhr stand eine 29-jährige Rheinhessin am Parkautomat in der Tiefgarage der Bonifaziustürme als sie von einem fremden Mann angesprochen und nach einer Zigarette gefragt wurde. Als er diese erhielt, fragte er auch noch nach Feuer, wobei die Geschädigte ihr Portemonnaie unter den Arm klemmte um die Hände frei zu haben. Das nutzte der Täter aus, entriss ihr die Geldbörse und rannte davon.

Täterbeschreibung:

Der Täter soll 1,75m groß und etwa 18-20 Jahre alt gewesen sein. Zudem habe er ein südländisches Aussehen gehabt und eine mattschwarze Winterjacke, Jeans und Sportschuhe getragen.

Außerdem sei eine weitere männliche Person dabei gewesen, welche ebenfalls 1,75m groß war und einen schwarzen Zopf getragen habe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der PI Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Radfahrer verletzt – Verursacher flüchtet

Mainz-Altstadt (ots) – Am Dienstag 19.12.2023 gegen 09:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem „Pritschenwagen“ an der Einmündung Binger Straße/Bilhildisstraße, kurz vor dem Münsterplatz. Zunächst fuhren beide Verkehrsteilnehmer in Richtung Münsterplatz.

Der Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg, der Fahrzeugführer auf der Fahrbahn. An der o.g. Einmündung fuhr der Pritschenwagen nach rechts in die Bilhildisstraße ein und musste sofort verkehrsbedingt anhalten. Er stand somit mitten auf dem Fahrradweg. Der 25-jährige, aus Mainz stammende, Fahrradfahrer konnte hieraufhin nicht mehr bremsen, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Aufgrund des hohen Personenaufkommens und einer Vielzahl von Ersthelfern, werden nun Zeugen gesucht die das flüchtende Fahrzeug beschreiben können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch

Mainz-Neustadt (ots) – Am Montag zwischen 10:15-12:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe der Kaiserstraße/Bauhofstraße. Als die Wohnungseigentümer wieder nach Hause kamen stellten sie fest, dass der Schließzylinder beschädigt wurde und diverse Schränke angegangen und durchwühlt wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die zwischen 10-13 Uhr im o.g. Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Wenden sie sich in diesem Fall an die Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/ 65-3633.

Informieren sie sich unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden. Telefon: 06131/65-3390 / E-Mail: beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de

Kreis Mainz-Bingen

Raubüberfall auf Paketzusteller

Nieder-Olm (ots) – Am Dienstag 19.12.2023 kommt es gegen 12 Uhr zu einem Überfall auf einen Paketzusteller in Nieder-Olm. Während der Zustellung von Paketen im Weinbergring in Nieder-Olm wirken 4 Täter dort auf den Fahrer ein. Später wird das Fahrzeug auf einem Feldweg nahe des Nieder-Olmer Schwimmbades aufgefunden. Offensichtlich haben die Täter mehrere Pakete aus dem Fahrzeug entwendet.

Mindestens ein Täter führte ein Messer mit sich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter mit einem schwarzen, kantigen Auto vermutlich einem Volvo. Die Polizei leitete sofort eine umfangreiche, überregionale Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug ein.

An der Suche war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Weitere Details zum Sachverhalt sind bisher nicht bekannt. Ergänzende Angaben zur geschädigten Person können derzeit nicht gemacht werden.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Sachverhalts. Wer gegen 12 Uhr in der Ortslage Nieder-Olm verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, insbesondere in Zusammenhang mit Paketzustellungen, zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/65-3633.