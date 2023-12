64-Jährige wurde Opfer eines Raubes

Mannheim (ots) – Eine 64-Jährige befand sich am Sonntag um 18:10 Uhr im Bereich des Werderplatzes und beabsichtigte die Werderstraße zu überqueren. Plötzlich versuchte ein bislang unbekannter männlicher Täter der Dame die Handtasche zu entreißen. Nachdem die Dame jedoch an der Tasche festhielt, riß der Tatverdächtige noch fester daran und konnte sich diese so aneignen. Die Dame wurde hierdurch leicht verletzt. Gemeinsam mit einem weiteren unbekannten Mann entkam der Tatverdächtige und flüchtete in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

ca. 16-20 Jahre, ca. 175 cm, schlank, arabisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet.

Zu dem Begleiter liegt keinerlei Beschreibung vor. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter und seinem Begleiter geben können, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Tel: 0621/174-4444, zu melden.

Person mit Falschgeld am Hauptbahnhof

Mannheim-Hbf (ots) – Ein mit Vollstreckungsauftrag gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Hbf festgenommen worden. Am Dienstagmorgen 19.12.2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen im Mannheimer Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungsauftrag besteht. Aufgrund einer Fahndungsausschreibung zur Vermögensabschöpfung wurde der Mann von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht.

Auf dem Weg zur Dienststelle versuchte der 33-Jährige zu flüchten, was durch die Beamten unter Anwendung von einfacher körperlicher Gewalt verhindert wurde. Auf der Dienststelle konnten insgesamt 2.240 Euro an Bargeld bei der Person aufgefunden werden. Durch die Beamten wurde bei der Überprüfung der Geldscheine festgestellt, dass diese mehrere Fälschungsmerkmale aufweisen.

Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Mannheim übergeben. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Steine von Brücke auf Auto geworfen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Montag gegen 21:30 Uhr warfen zwei derzeit noch unbekannte Täter Steine vom Neckarauer Übergang auf darunter durchfahrende Fahrzeuge und trafen mindestens ein Auto. Glücklicherweise wurde das Fahrzeug lediglich im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt.

Der 31-jährige Fahrer blieb unverletzt. Den beiden Tätern gelang es, unerkannt zu flüchten. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

Mit mehr als 1,2 Promille Unfall verursacht

Mannheim (ots) – Am Montag um 22 Uhr verursachte ein 30-jähriger Chevrolet-Fahrer mit mehr als 1,2 Promille einen Unfall auf der Waldstraße. Der 30-Jährige war in Richtung Sandhofen unterwegs, als er einer vorausfahrenden 48-jährigen BMW-Fahrerin ins Heck fuhr. Die Frau war kurz zuvor von Lutzenberg kommend auf die Waldstraße aufgefahren. Verletzt wurde bei dem Unfal glücklicherweise niemand.

Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem 30-Jährigen körperliche Anzeichen fest, welche auf den Konsum von berauschenden Mitteln deuteten. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht und ergab einen Wert von 1,22 Promille.

Der Unfallverursacher musste schließlich mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte er gehen.

Verkehrsbeeinträchtigung nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Mannheim (ots) – Am Montagnachmittag um 15:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, nachdem der 41-jährige Fahrer eines Seat auf der Sudentenstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Käfertal an einer baustellenbedingten Engstelle über die Fahrbahnmarkierung in den Gegenverkehr geriet. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden BMW, welcher zum Unfallzeitpunkt von einem 59-Jährigen gelenkt wurde und anschließend an der Leitplanke zum Stehenkam.

Unmittelbar nach der Kollision konnte eine 31-jährige Hyundai Fahrerin, die in Fahrtrichtung Ladenburg unterwegs war, ihr Fahrzeug noch rechtzeitig vor der Unfallstelle abbremsen, was dem hinter ihr fahrenden 17-jährigen Fahrer eines Motorrades nicht gelang, dieser auf den Hyundai auffuhr und dadurch zu Fall kam. Bei den Verkehrsunfällen wurde der 41-jährige Fahrer des Seat und der 59-jährige

Fahrer des BMW leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Auch der Fahrer des Motorrades wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen 5-stelligen Betrages. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweilig zu einer Vollsperrung der Sudetenstraße und es waren Verkehrslenkungsmaßnahmen erforderlich. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Um 19:04 Uhr war die Unfallstelle geräumt und konnte für den Verkehr in beide Richtungen freigegeben werden.

Pfiffige Seniorin entlarvt Betrügerin – Haftvorführung

Mannheim (ots) – Durch das Vortäuschen falscher Tatsachen versuchte eine Betrügerbande am Montag gegen 13:05 Uhr eine 73-Jährige um ihr Erspartes zu bringen. Ein unbekannter Anrufer, der sich als Polizeibeamter ausgab suggerierte der Seniorin, dass man im Rahmen eines Polizeieinsatzes ihren Namen auf einer Liste gefunden haben und die Gefahr eines Raubüberfalls zu ihrem Nachteil bestünde.

Im weiteren Gesprächsverlauf wiesen die Betrüger die Seniorin an, Bargeld in Höhe von 13.000 Euro abzuheben. Die Seniorin wurde misstrauisch, folgte jedoch den weiteren Forderungen. Die 73-Jährige suchte daraufhin ihre Bank auf. Sie befand sich die ganze Zeit im Telefongespräch mit den Betrügern.

In ihrer Bank angekommen, reagierte die Seniorin jedoch ganz schön clever. Noch während des Telefonats zeigte die Dame der Bankangestellten eine Notiz vor, mit dem Hinweis, den Polizeinotruf zu wählen. Im weiteren Verlauf gaben die Betrüger an, dass es sich bei dem abgehobenen Geld um Falschgeld handeln würde, weshalb eine weibliche Person unter Nennung des vereinbarten Passwortes das Geld sowie ihren Schmuck an ihrer Wohnanschrift im Lindenhof in Empfang nehmen würde.

Als eine 25-Jährige gegen 16 Uhr die Wertgegenstände entgegennehmen wollte, wurde sie durch die „richtige“ Polizei vorläufig festgenommen und am Folgetag dem Haftrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Anschließend wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen, insbesondere zu den weiteren beteiligten Personen, dauern an.