Diebstahl mit Sachschaden über 55 000 Euro

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter haben aus einer abgestellten Diesel-Lok mehrere Gegenstände entwendet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter mehrere Schlüssel und Kopfhörer sowie 11 Steckkarten, welche für den Betrieb der Diesel-Lok benötigt werden und fachgerecht ausgebaut wurden.

Der Diebstahl wurde Montag 18.12.2023 durch Mitarbeiter einer Instandhaltungsfirma gegen 15:35 Uhr bemerkt und umgehend der Bundespolizei gemeldet. Die Schadenssumme beträgt über 55 000 Euro. Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter Tel: 0721 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Einbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte verschafften sich am Montag gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Oststadt. Zwischen 11:30-21 Uhr kletterten Einbrecher über eine etwa 1,90 m hohe Brüstung und hebelten anschließend die Balkontür mit brachialer Gewalt auf, um in das Innere der Erdgeschosswohnung in der Pastor-Felke-Straße zu gelangen.

Dort durchsuchten die Diebe die Räumlichkeiten und entwendeten aus einer Schatulle Bargeld im höheren vierstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter Tel: 0721 49070 in Verbindung zu setzen.

Lkw-Kontrolle mit dem Schwerpunkt Alkohol auf der A5

Karlsruhe (ots) – Wie ein Kontrolleinsatz am vergangenen Sonntag zeigte, ist die regelmäßige Überprüfung des Schwerlastverkehrs mit Blick auf die Fahrtüchtigkeit der Fahrer von großer Bedeutung. Insgesamt 107 Fahrzeuge kontrollierte die Verkehrspolizei Karlsruhe von 18:30 Uhr bis Mitternacht auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Bruchsal-West entlang der Autobahn 5 auf Höhe Forst.

Dabei stellten sie zahlreiche Alkoholverstöße fest. Ganze 21 der kontrollierten Lkw-Fahrer standen unter Alkoholeinfluss. 12 der Lkw-Fahrer überschritten die erlaubte Grenze von 0,5 Promille. Bei einem der Fahrer konnte ein Wert von über 3 Promille gemessen werden. Diesen 12 Lkw-Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt.

84-jährige Vermisste tot aufgefunden

Karlsruhe (ots) – Die seit dem 28.10.2023 aus Karlsruhe-Mühlburg verschwundene 84-jährige Martha V. wurde am Montag auf einer abgesperrten Lagerfläche auf dem Universitätsgelände in Karlsruhe tot aufgefunden. Den kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.

Kreis Karlsruhe

Brand im Keller einer Gaststätte – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Rheinstetten-Forchheim (ots) – Im Keller einer Gaststätte in der Hauptstraße brach am Montagabend ein Brand aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Angestellter des Restaurants wurde gegen 18:00 Uhr auf das Feuer aufmerksam und wählte den Notruf. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich mehrere Mitarbeiter, Gäste und Anwohner in dem Gebäude, die von den alarmierten

Einsatzkräften umgehend evakuiert wurden.

Der Berufsfeuerwehr Karlsruhe und der Freiwilligen Feuerwehr Rheinstetten gelang es den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Gebäudes zu verhindern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 50.000 Euro. Zur Spurensicherung am Brandort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.

Bereits am Vortag kam es im Keller des Anwesens zu einem Brand im Bereich einer Waschmaschine, bei dem zwei Mitarbeiter des Restaurants bei Löschversuchen leicht durch Rauchgas verletzt wurden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666-5555 zu melden.