Mannheim-Quadrate (ots) – Am Sonntag um 04 Uhr verständigte der Sicherheitsdienst einer Diskothek in den T-Quadraten die Polizei, nachdem ein aggressiver 31-jähriger Gast einen Spiegel des Inventars beschädigt hatte. Als die Polizeibeamten den Mann aus der Diskothek führen wollten, weigerte sich dieser bereits zu Beginn, an den polizeilichen Maßnahmen mitzuwirken und trat den Polizeibeamten aggressiv entgegen. Unter anderem versuchte er, sich aus den Festhaltegriffen zu befreien und trat gegen die Beamten.

Als er zu Boden gebracht wurde und letztendlich mittels Handschellen gefesselt werden konnte, kam ihm ein unbeteiligter 33-jähriger Soldat der amerikanischen Streitkräfte zur Hilfe. Dieser zerrte die Polizeibeamten von dem 31-Jährigen weg und begann auf die festnehmenden Polizeibeamten einzuschlagen.

Dies hatte zur Folge, dass sie zwar durch die Schläge zunächst nicht verletzt wurden, jedoch ihren sicheren Stand verloren und gemeinsam mit dem Soldaten die Treppe hinabstürzten.

Durch weitere eingesetzte Polizeibeamte konnte der Soldat überwältigt und ebenfalls festgenommen werden. Durch den Sturz verletzten sich die beiden Polizeibeamten und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein Polizeibeamter musste zunächst stationär aufgenommen werden, wurde jedoch zwischenzeitlich wieder entlassen. Der zweite Beamte wurde erheblich an der Hand verletzt, so dass eine Dienstaufnahme in absehbarer Zeit nicht möglich ist.

Beide Tatverdächtige wurden zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier gebracht. Dort stellte sich heraus, dass beide Tatverdächtige Alkohol konsumiert hatten. Ein durchgeführter Alkoholtest wies bei dem 31-Jährigen einen Wert von über 1 Promille auf, bei dem Soldaten mehr als 0,9 Promille. Eine Blutentnahme erfolgte bei beiden Tatverdächtigen.

Der 33-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen an die zuständige MP Kaiserslautern überstellt, welche die weiteren Maßnahmen in eigener Zuständigkeit veranlassten.

Der 31-Jährige wurde nach Beendigung der Maßnahmen von der Dienststelle entlassen.

Das Polizeirevier Mannheim Innenstadt hat dieweiteren Ermittlungen aufgenommen.Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Tel: 0621/12580 zu melden.