Überprüfung der Nothaltebuchten

Kandel (ots) – Samstagvormittag wurden Nothaltebuchten auf der A65 kontrolliert. Hierbei konnten fünf LKW-Fahrer festgestellt werde, welche ihre Pausen dort verbrachten. Nach der gebührenpflichtigen Verwarnung setzten sie ihre Fahrt fort.

Unfallflucht im Wohngebiet

Kandel (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht kam es am Samstag, 16.12.2023, etwa in der Zeit von 18-21:00 Uhr, in der Schillerstraße in Kandel. In diesem Zeitraum war das nun beschädigte Fahrzeug, ein roter Mini Cooper, ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. An diesem wurde, wahrscheinlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, der linke Außenspiegel abgeknickt. Neutrale Zeugen des Unfalls gibt es bislang nicht.

Der Verursacher des Schadens ist bis dato nicht bekannt. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter Tel: 07271/92210 oder per Email an piwoerth@polizei.rlp.de.

Frisiertes Mofa angehalten

Lingenfeld (ots) – Ein frisiertes Mofa hielten Beamte am Samstag, gegen 23:30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Germersheim und Lingenfeld an. Der Roller fuhr zirka 50 km/h. Der 16-jährige Fahrer ist nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung. Gegen ihn wird ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Einbruchsversuch in Wohnhaus

Kuhardt (ots) – Unbekannte Täter versuchten am Freitagnachmittag/-abend gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Südring einzubrechen. Die Täter gelangten nicht ins Haus. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 300 Euro. Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Germersheim unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de .

Von Weihnachtsfeier in Polizeigewahrsam

Rülzheim (ots) – Im Polizeigewahrsam verbrachte ein alkoholisierter 43-jähriger Mann die Nacht von Freitag auf Samstag, nachdem er gegen 23:30 Uhr bei einer Weihnachtsfeier randalierte und die Scheibe einer Glastür eintrat. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Mutter der Braut verzweifelt

Wörth (ots) – Am 15.12.2023 ereignete gegen 18.55 Uhr auf der B 9 ein Unfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund dieses Unfalles musste die B 9 an der Anschlussstelle Jockgrim in Richtung Wörth komplett für eine längere Zeit gesperrt werden. Der Unfall wurde von Einsatzkräften der PI Wörth aufgenommen, die beiden Verletzten wurden durch das DRK versorgt.

Im Rückstau steckten aufgrund der Sperrung mehrere Verkehrsteilnehmer fest. Es meldet sich auf der Wache eine Anruferin, die verzweifelt berichtete, dass ihre Tochter um 20 Uhr als Braut an einer candellight Hochzeit in Jockgrim teilnimmt. Sie wolle unbedingt an der Zeremonie ihres Kindes teilnehmen.

Da die Sperrung auf nicht absehbare Zeit noch aufrechterhalten werden musste, ist die verzweifelte Anruferin aufgesucht werden. Die Verkehrsteilnehmer wurde vorsichtig per Polizeieskorte aus dem Stau geleitet, sodass die nun überglückliche Mutter noch rechtzeitig an der Trauung ihrer Tochter teilnehmen konnte.

Wörth, Kandel und Jockgrim – Verkehrskontrollen

Wörth (ots) – Am 15.12.2023 wurden durch Beamte der Polizei Wörth an verschiedenen Örtlichkeiten im Dienstbezirk Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden 19 Fahrzeuge aufgrund technischer Mängel und 40 Fahrzeugführer, aufgrund Verkehrsverstößen, beanstandet.

Hierbei wurde unter anderem mehrfach das Verbot der Einfahrt in gesperrte Straßen, die Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt, das Nichtanlegen des Sicherheitsgurt und falsche Verhalten an Stopp-Schildern beanstandet.

Gegen 01:30 Uhr am 16.12.2023 wurde ein 19-jähriger PKW-Fahrer, im Bereich Jockgrim, einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten Auffälligkeiten bezüglich seiner Fahrtüchtigkeit festgestellt werden. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.