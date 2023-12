Mit Cannabis bezahlen

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Sonntag 17.12.2023 gegen 05:30 Uhr, verständigte ein Security-Mitarbeiter einer Disco am Berliner Platz die Polizei, da ein 20-Jähriger seinen Eintritt bei ihm mit Cannabis bezahlen wollte. Weiterhin gab der junge Mann an, dass er mit Betäubungsmitteln handeln würde.

Bei einer Durchsuchung des 20-Jährigen konnten weitere geringe Mengen an Cannabis aufgefunden werden. Aufgrund dessen wurde auch die Wohnung des Mannes durchsucht. Hierbei konnten ca. 42 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Widerstand geleistet – Polizeibeamtin verletzt

Ludwigshafen-West (ots) – Ein 65-Jähriger geriet am Sonntag 17.12.2023 mit einem 71-Jährigen im Bereich der Bayreuther Straße in einen Streit. Da sich der 65-Jährige durch die Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, aggressiv verhielt und jegliche polizeiliche Anweisung verweigerte, wurde er gefesselt.

Gegen die Maßnahme wehrte er sich und schlug mit der Faust einer Polizeibeamtin ins Gesicht. Bei dem Vorfall wurden der 65-Jährige und die Polizeibeamtin verletzt. Der Mann muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Bus kollidiert mit Roller

Ludwigshafen (ots) – Ein 40-jähriger Busfahrer missachtete am Sonntag 17.12.2023 gegen 11.20 Uhr, die Vorfahrt eines 25-jährigen Rollerfahrers in der Maudacher Straße. Beide Fahrzeuge kollidierten. Durch die Kollision stürzte der 25-Jährige und wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 300 Euro.

Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Maudach (ots) – Der bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Autos verursachte am Freitag, 15.12.2023 gegen 15:40 Uhr an einer Bushaltestelle in der Maudacher Straße einen Verkehrsunfall und verletzte hierbei ein 11-jähriges Kind. Das Kind wollte hinter einem Schulbus die Fahrbahn überqueren, während der Autofahrer den Bus überholte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß.

Der 11-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich am Knie, musste vor Ort aber nicht medizinisch behandelt werden. Der Autofahrer hielt zwar kurzzeitig an, fuhr dann allerdings direkt weiter.

Haben Sie den Unfall beobachtet und können Hinweise geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Diebstahl aus Tankstelle

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – In der Nacht von Freitag 15.12.2023 auf Sonntag 16.12.2023, beobachtete der Mitarbeiter einer Tankstelle am Kaiserwärthdamm, wie zwei männliche Kunden mehrere Lebensmittel entwendeten und verständigte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Polizeikräfte gelang einem der Täter die Flucht aus der Tankstelle. Er konnte nicht mehr gefasst werden.

Bei dem zweiten Täter, einem 22-jährigen Mann, fanden die Polizisten bei einer Durchsuchung neben dem Diebesgut auch noch ein Pfefferspray und ein Taschenmesser auf. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Der 22-Jährige muss sich nun wegen Diebstahl mit Waffen verantworten.

Raub auf Kiosk

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Samstag 16.12.2023 um 00:50 Uhr, erscheinen zwei unbekannte Täter an einem Kiosk in Oppau und forderten die an der Kasse befindliche Mitarbeiterin auf, ihnen Geld zu geben. Hierbei richteten sie eine Schußwaffe auf sie. Als sie die Herausgabe des Geldes verneinte, gab einer der beiden Täter einen Schuß in ihre Richtung ab, woraufhin die unverletzte Mitarbeiterin in einen Nebenraum flüchtete, wo sie die Polizei verständigte.

Als sie sich wenige Minuten später zurück in den Verkaufsraum traute, waren die Täter bereits geflüchtet. Eine aufgefundene Patronenhülse deutet auf eine Schreckschußwaffe hin. Erbeutet wurde nichts.

Täterbeschreibung:

Die Täter werden als 170-180 cm groß, 20-25 Jahre alt, dunkel bekleidet mit Sturmhauben. Sie sprachen deutsch mit einem ausländischen Akzent.

Hinweise auf die Täter an den Kriminaldauerdienst unter Tel: 0621 963-2773 .

Ehefrau schlägt Ehemann

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Freitag 15.12.2023 gegen 18:30 Uhr, gerieten im Stadtteil Mundenheim Eheleute in Streit. Bei Eintreffen der Polizeistreife erklärte der 56 Jahre alte Ehemann, dass er in der Vergangenheit bereits mehrfach von seiner 52-jährigen Ehefrau geschlagen wurde.

Um weitere körperliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, wollte er sich für die kommenden Tage zu seiner Schwester begeben. Die Ehefrau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung. In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110!

Widerstand durch Jugendlichen

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am 15.12.2023 gegen 21 Uhr wurden mehrere Jugendliche gemeldet, die Einkaufswägen auf die Schienen der Straßenbahn schieben würden. ‚Als die Jugendlichen vor Ort festgestellt werden konnten, rannte einer aus der Gruppe unmittelbar davon.

Der 16-Jährige konnte durch einen Polizeibeamten nach kurzer Verfolgung eingeholt und ergriffen werden, setzte sich jedoch tatkräftig zur Wehr, so dass sowohl der Beamte, als auch er selbst verletzt wurde. Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass sich die Einkaufswägen nicht (mehr) auf den Schienen befanden. Den 16-Jährigen erwartet nun jedoch ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Von Autos dumm angeschaut worden

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Freitagnachmittag 15.12.2023, fiel ein 27-jähriger Fußgänger, durch Geschrei in der Friesenheimer Straße auf. Der Mann gab an, von vorbei fahrenden Autos dumm angeschaut zu werden. Weshalb er immer wieder lauthals schreiend in Richtung Fahrbahn ging.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel das genannte Verhalten des Mannes auf. Aufgrund dessen sollte eine Personenkontrolle durchgeführt werden. Dabei wurden die Beamten unmittelbar aggressiv durch den 27-Jährigen angegriffen, woraufhin der Taser eingesetzt werden musstee, um den Angriff abzuwenden.

Der Mann stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wurde aufgrund seiner Stimmungslage in ein entsprechendes Krankenhaus verbracht.

Tierretung – Katze aus Zwangslage befreit

Feuerwehr Ludwigshafen (ots) – Die Feuerwehr Ludwigshafen wurde am Samstag den 16.12.23 um 10:26 Uhr zur einer Tierrettung in die Horst-Schorck-Straße im Stadtteil Oppau alarmiert. In einem Zwischenraum zwischen einem Wohnhaus und einer angrenzenden Garage war eine Katze eingeklemmt und konnte sich aus eigener Kraft nicht aus ihrer Zwangslage befreien.

Anwohner waren auf das Tier aufmerksam geworden und hatten bereits versucht die Katze zu retten. Dank der eingeleiteten Rettungsversuche der Anwohner konnte das Tier schnell lokalisiert und eine Rettung durch die Feuerwehr umgehend eingeleitet werden.

Um das Tier zu befreien musste die Feuerwehr mit schwerem Gerät eine Öffnung in die Garagenwand schneiden. Über die geschaffene Öffnung konnte das Tier erreicht und aus seiner misslichen Lage befreit werden. Die Katze wurde vorsorglich zu einem Tierarzt gebracht. Im Einsatz waren 4 Fahrzeuge und 16 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Oppau.

Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Samstag 16.12.2023 gegen 9:00 Uhr, ereignete sich auf der Saarlandstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 33-jährige Frau hatte die Saarlandstraße in Richtung Innenstadt befahren, während der 74-jährige Unfallgegner von der Saarlandstraße nach links auf den Adlerdamm abbiegen wollte. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Die beiden Unfallbeteiligten äußerten, jeweils bei Grünlicht die Ampel passiert zu haben. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit, wodurch es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Kreuzungsbereich kam. Bis zur Räumung der Unfallstelle wurden verkehrsregelnde Maßnahmen getroffen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 40.000 EUR.

Hinweise zum Unfallhergang werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entgegengenommen. Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen, Tel: 0621/963-2122 Telefax: 06131/4868-8238

E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Ludwigshafen- West (ots) – Am 16.12.2023 zwischen 24-08:30 Uhr, kam es in der

Valentin-Bauer-Straße zu einem Verkehrsunfall. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein rotes Fahrzeug (möglicherweise ein Mercedes) die Valentin-Bauer-Straße aus Richtung Rohrlachstraße kommend befuhr und Höhe der Hausnummer 18 zwei geparkte Autos touchierte. Eines der geparkten Fahrzeuge wurde hierbei stark im Heckbereich beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen der Unfallflucht, melden sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621/963222 oder piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Samstag 16.12.2023 gegen 21:30 Uhr, ereignete sich in der Lagerhausstraße ein Verkehrsunfall. Nach aktuellem Kenntnisstand habe der 39-jährige Verkehrsunfallbeteiligte die Lagerhausstraße in Richtung Kaiserwörthdamm befahren. Hierbei sei ihm ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem schwarzen VW Golf entgegengekommen.

Der Golf sei im Rahmen eines Überholmanövers auf den Fahrstreifen des 39-jährigen gekommen, sodass dieser ausweichen musste und in Folge dessen mit einem Baum kollidierte. Der Golf sei von der Unfallstelle geflüchtet. Der Verunfallte zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Hinweise zum Unfallhergang oder einem möglichen Unfallverursacher werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entgegengenommen. Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein Tel: 0621/963-2122 Telefax: 06131/4868-8238 E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Samstag 16.12.2023 gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit seinem Pedelec die Raschigstraße und kam hierbei ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,97 Promille. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.