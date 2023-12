Frankfurt-Stadtgebiet: Mehrere Einsatzlagen

Frankfurt (ots) – Der Samstag stand für die Frankfurter Polizei im Zeichen

unterschiedlicher Einsatzlagen.

Bereits seit dem 14.12.2023 finden Einsatzmaßnahmen im Kontext der Besetzung der

Dondorf Druckerei in Bockenheim statt. In der Nacht auf den 16.12.2023 ist eine

Person auf das Angebot der Polizei eingegangen und hat freiwillig und gesichert

das Dach durch den Not- und Rettungsweg verlassen. Die Person wurde nach

erfolgter Identitätsfeststellung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

entlassen. Damit haben insgesamt 10 Personen das Dach der Druckerei sicher

verlassen können. Am heutigen Vormittag hat ein Arzt des Rettungsdienstes den

auf dem Dach verbliebenen Personen ggf. notwendige medizinische Hilfe angeboten.

Dieses Angebot wurde nicht angenommen. Parallel dazu wurde weiter versucht, die

Personen durch Verhandlungen zum Verlassen des Daches zu bewegen. Da die

Personen keinerlei Verhandlungsbereitschaft erkennen ließen, wurden diese

Bemühungen gegen Mittag eingestellt. Es besteht weiterhin die Möglichkeit das

Dach über den bestehenden und bekannten Not- und Rettungsweg zu verlassen.

Ebenso ist die Polizei jederzeit vor Ort ansprechbar.

Darüber hinaus fanden heute unterschiedliche, teils noch andauernde,

Versammlungen und Veranstaltungen statt. Die größte Versammlung wurde unter dem

Motto „Frieden in Nahost“ mit ca. 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der

Spitze durchgeführt. Gegen zwei Versammlungsteilnehmer wurden Verfahren wegen

des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen

eingeleitet. Die Identität eines Tatverdächtigen konnte festgestellt werden. Die

Ermittlungen zum zweiten Tatverdächtigen dauern noch an. Im Umfeld dieser

Versammlungslage kam es durch einen Passanten zu einer volksverhetzenden

Äußerung. Der 67-jährige Mann konnte widerstandslos festgenommen werden. Gegen

ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wurde er entlassen. Insgesamt verliefen die Versammlungen und

Veranstaltungen friedlich und störungsfrei.

Frankfurt: Polizei zieht Bilanz nach erfolgreichem internationalen Einsatz gegen Enkeltrick-Betrüger

Frankfurt (ots) – (lo) Die hessische Polizei hat sich mit großem Erfolg an einem

internationalen Einsatz gegen den Enkeltrickbetrug beteiligt. In zwei intensiven

Aktionswochen „Action Weeks“ arbeiteten Fahnder der Kriminalpolizei in enger

Kooperation mit Polizeikräften aus allen Bundesländern und internationalen

Partnern zusammen. Das beeindruckende Ergebnis: 27 festgenommene Personen, die

in 74 geplante Enkeltricktaten verwickelt waren, und ein verhinderter

Gesamtschaden von etwa 5 Millionen Euro.

In Hessen konnte verhindert werden, dass Gold und Schmuck im Wert von 75.000EUR

in die Hände der Kriminellen gelangen. Zudem konnten hessische Polizisten fünf

Personen festnehmen, die als Abholerinnen und Abholer versucht hatten, an die

Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen.

Die Täter nutzten insbesondere die betrügerische Masche des „Schockanrufs“, bei

dem sie vorwiegend älteren Menschen gegenüber behaupteten, dass ein

Familienmitglied – meist die Tochter oder der Sohn – einen Autounfall verursacht

habe. Die einzige Möglichkeit, eine Inhaftierung zu verhindern, sei die

sofortige Zahlung einer hohen Kaution. Neuerdings verwenden die Täter auch

Angaben aus Traueranzeigen, um die Legende zu verstärken. Sie erfahren die Namen

der Kinder der Verstorbenen und melden sich dann bei den Hinterbliebenen als

angebliche Unfallverursacher. Die Forderungen in solchen Fällen belaufen sich in

der Regel auf mehr als 100.000 Euro.

Der Erfolg dieses internationalen Einsatzes unterstreicht erneut die enorme

Bedeutung der länderübergreifenden Kooperation im Kampf gegen den

Enkeltrickbetrug.

Die Gesamtbilanz des Einsatzes können Sie der Pressemitteilung der Polizei

Berlin unter dem nachfolgenden Link entnehmen:

https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/2023/pressemitteilung.1395277.php

Frankfurt – Flughafen / Ostend: Hakenkreuz-Schmierereien

Frankfurt (ots) – (lo) Im Bereich des Terminals 2 des Frankfurter Flughafens

sowie in der Wittelsbacherlallee haben bislang unbekannte Täter gestern eine

Wand sowie einen Stolperstein unter anderem mit Hakenkreuzen beschmiert.

Gegen 08:50 Uhr wurde der Polizei ein mit einem Hakenkreuz und den Buchstaben

„HH“ beschmierter Stolperstein in der Wittelsbachererallee gemeldet.

Im Laufe des Mittags informierte ein Mitarbeiter einer Fluggesellschaft die

Polizei über eine Wandschmiererei im Terminal 2 mit den Worten „Davidstern =

Hakenkreuz“.

Die Ermittlungen zu beiden Vorfällen dauern an.

Haftbefehl in den Hauptbahnhöfen Frankfurt und Darmstadt vollstreckt

Frankfurt am Main/Darmstadt (ots) – Beamte der Bundespolizei haben am Wochenende

drei Haftbefehle im Hauptbahnhof Darmstadt und einen Haftbefehl im Frankfurter

Hauptbahnhof vollstreckt. Im Frankfurter Hauptbahnhof war es ein Haftbefehl der

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, der sich wegen Diebstahls gegen einen

33-jährigen wohnsitzlosen Mann richtete. Am Sonntag folgten im Hauptbahnhof

Darmstadt drei weitere Haftbefehle. Ein 49-jähriger sowie ein 39-jähriger Mann,

welche die Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und

Fahren ohne Fahrerlaubnis suchte, konnten festgenommen werden. Der letzte

Haftbefehl hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen einen 59-jährigen Mann

erwirkt. Alle vier Personen wurden nach ihrer Verhaftung in eine

Justizvollzugsanstalt überstellt.

Erfolgreiche Fahndung im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) – Mit der Festnahme eines 27-jährigen Rucksackdiebes

konnte am Samstag im Frankfurter Hauptbahnhof die Fahndung der Bundespolizei

erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Der 27-Jährige hatte gegen 7 Uhr

einer 25-jährigen Reisenden am Bahnsteig von Gleis 1 den Rucksack, mit einem

Laptop im Wert von 1300 Euro, entwendet. Aufgrund von Videoaufzeichnungen

konnten eine Streife nur eine Stunde später den Täter erkennen und festnehmen.

Den gestohlenen Rucksack führte der Mann bei seiner Festnahme nicht mehr bei

sich und wollte sich zu dessen Verbleib auch nicht äußern. Nach Einleitung eines

Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls blieb der 27-Jährige in Gewahrsam, um ihn

dem Haftrichter vorzuführen.

Frankfurt – Bergen-Enkheim: Gartenhüttenbrand

Frankfurt (ots) – (lo) In der Nacht von Sonntag auf Montag (18. Dezember 2023),

brannte eine Gartenhütte im Klingenweg vollständig nieder. Personen wurden nicht

verletzt.

Gegen 00.05 Uhr sollen der 22-jährige Sohn der Gartenhüttenbesitzerin und seine

23-jährige Begleiterin bei einem nächtlichen Aufenthalt in der Gartenhütte

bemerkt haben, dass der darin befindliche Ofen zu brennen begann.

Trotz erfolgloser Versuche mit einem Feuerlöscher konnte der Brand nicht

eigenständig gelöscht werden. Die Feuerwehr wurde alarmiert und konnte die

bereits in Vollbrand stehende Hütte erfolgreich löschen.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt und das Feuer griff nicht auf

benachbarte Hütten oder Gegenstände über. Der entstandene Sachschaden wird auf

ca. 20.000 EUR geschätzt.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach Trickdiebstahl und räuberischer Erpressung

Frankfurt (ots) – (th) Am Sonntag, den 17. Dezember 2023 kam es im

Bahnhofsviertel zu einem Trickdiebstahl und anschließender räuberischer

Erpressung. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

Ein 19-Jähriger wurde gegen 08.00 Uhr im Kreuzungsbereich Taunusstraße /

Elbestraße von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und nach einer Zigarette

gefragt. Als er dem Mann die Zigarette übergeben wollte, wurde ihm durch einen

weiteren unbekannten Mann sein IPhone aus der Hosentasche entnommen. Beide

Tatverdächtige flüchteten. Kurze Zeit später trat ein Dritter an den 19-Jährigen

heran und bot ihm an, gegen Zahlung von mindestens 200 Euro sein Mobiltelefon

wiederzubeschaffen. Nachdem der Geschädigte dem Mann das Geld ausgehändigt

hatte, entfernte sich dieser zunächst, kam jedoch kurze Zeit später wieder um

weitere 200 Euro für die Herausgabe des Mobiltelefons zu verlangen. Gemeinsam

ging man nun zu einem Geldautomaten in der Karlstraße, wo der Geschädigte in

mehreren Abhebungen insgesamt 1300 Euro abhob. Der Mann bedrohte den 19-Jährigen

nun mit einem Cuttermesser, so dass der Geschädigte ihm das Geld aushändigte. Im

Anschluss floh der Tatverdächtige ohne das Mobiltelefon zuvor auszuhändigen. Auf

Grund der guten Personenbeschreibung im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten im

weiteren Verlauf zwei Tatverdächtige, ein 31-Jähriger sowie ein 21-Jähriger im

Bahnhofsviertel durch Polizeikräfte wiedererkannt und festgenommen werden. Es

handelt sich bei den beiden um den mutmaßlichen Erpresser sowie den Mann, der

den Geschädigten um eine Zigarette bat.

Der dritte Tatverdächtige, der mutmaßliche Dieb, ist nach wie vor flüchtig und

kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 20 bis 22 Jahre alt, schlanke

Statur, orientalisches Erscheinungsbild, dunkle Haare; bekleidet mit einer

braunen Jacke, einem weißen Pullover mit Wollkragen.

Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Tatverdächtigen erbittet die

Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069/755-51499.

Bundespolizei nimmt zwei Schläger am Flughafen Frankfurt fest

Am vergangenen Wochenende sorgten Bundespolizisten dafür, dass gegen einen Bulgaren und einen Deutschen eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet werden kann. Dies gelang aufgrund des schnellen Einschreitens der Beamten und einer sofortigen Videoauswertung. Sie machten den Deutschen anhand der Aufnahmen ausfindig und konnten in beiden Fällen den Tathergang sichern.

Beide Personen schlugen unabhängig voneinander und ohne erkennbaren Grund ihren Opfern ins Gesicht bzw. vor die Brust. Der Bulgare trat hierbei sogar an zwei verschiedenen Tagen in Erscheinung. Aufgrund der zwei Taten wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt. Der Deutsche wurde nach Eröffnung des Strafverfahrens auf freiem Fuß belassen.

Einer der Geschädigten konnte seinen angestrebten Flug aufgrund seiner Verletzungen nicht antreten. Die anderen beiden konnten trotz der Schläge ihre Reise fortsetzen.

Frankfurt-Stadtgebiet: Angebot der Polizei trägt keine Früchte

Frankfurt (ots) – Die Besetzung der Dondorf-Druckerei hält weiter an. Am

heutigen Tag wurde die Mahnwache außerhalb der Druckerei fortgesetzt sowie eine

Versammlung mit dem Motto „Die Druckerei bleibt! Gegen jede Räumung! Gegen jeden

Abriss!“ durchgeführt. Die Frankfurter Polizei unterbreitete verschiedene

Angebote an die Besetzerinnen und Besetzer. Es konnte u.a. ein Gespräch mit der

hessischen Ministerin für Wissenschaft und Kunst sowie dem Präsidenten der

Goethe-Universität in Aussicht gestellt werden. Aus polizeilicher Sicht wird von

einer zunehmenden Eigengefährdung für die Besetzerinnen und Besetzern

ausgegangen, die sich den fünften Tag in Folge auf dem Dach befinden. Diese

Gefahr wird von Tag zu Tag größer. Kälte, Nässe, Schlafmangel stellen erhebliche

Beeinträchtigungen für den menschlichen Organismus dar. Die Personen auf dem

Dach haben ständig die Möglichkeit, eine notfallmedizinische Hilfe in Anspruch

zu nehmen. Sie können Hilfe für die Rückkehr in die Druckerei bekommen und dort

entsprechend verpflegen. Konkret wurde ihnen am heutigen Tag das Angebot

unterbreitet, die Demonstration im geplanten Umfang stattfinden zu lassen und

die Mahnwache fortzusetzen. Im Gegenzug sollten die Besetzerinnen und Besetzer

der Druckerei den Gefahrenbereich des Dachs freiwillig und unter neutraler

medizinischer Aufsicht verlassen. Die Angebote wurden vollständig abgelehnt.

Stattdessen wurden Straffreiheit und die freie Nutzung der Dondorf-Druckerei

gefordert. Die kommunikative, deeskalierende und kooperative Grundausrichtung

der Frankfurter Polizei wird demnach aktuell von den Besetzerinnen und Besetzern

nicht erwidert. Folgerichtig werden die Gespräche mit den an der Besetzung

beteiligten Personen (Mahnwache und Personen auf dem Dach der Druckerei) auch am

morgigen Tag weiterhin intensiv fortgesetzt.

Die Versammlung mit ca. 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am späten Nachmittag

verlief bis auf vereinzeltes Zünden von Pyrotechnik friedlich und

auflagenkonform. Die Mahnwache darf an anderer Stelle fortgeführt werden. Der

Einsatz geht morgen weiter.

Frankfurt – Innenstadt: Fahndungsmaßnahme endet im Widerstand und Festnahme

Frankfurt (ots) – (lo) In der Nacht zum Sonntag (17. Dezember 2023) kam es auf

der Zeil zu einem tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte, die im Rahmen einer

Fahndung nach einem vorausgegangenen Raub eingesetzt waren.

Gegen 00:15 Uhr versperrte auf der Zeil in Höhe des Einkaufszentrums „MyZeil“

ein 29-jähriger Mann einem Streifenwagens den Weg. Er stellte sich dem

Streifenwagen frontal in den Weg und weigerte sich, Platz zu machen.

Trotz mehrfacher Aufforderung verhinderte er die Weiterfahrt des Funkwagens und

die Fahndungsmaßnahmen nach mehreren gesuchten Räubern. Nachdem die eingesetzten

Beamten aus dem Fahrzeug ausgestiegen waren und ihm die Situation und die

möglichen Folgen einer Behinderung der polizeilichen Maßnahmen verdeutlicht

hatten, verlor der Mann völlig die Fassung und griff die Beamten verbal

aggressiv an.

Dabei kam es zu Solidarisierungen mit dem Aggressor aus einer umstehenden Gruppe

von 10-15 Personen.

Im Zuge dieser Konfrontation schüttete ein Begleiter des Angreifers einem

Polizeibeamten ein Whisky-Cola-Gemisch ins Gesicht.

Durch konsequentes Einschreiten konnten die Beamten die Situation beruhigen, die

beiden 29-Jährigen festnehmen und zur Dienststelle bringen.

Der Begleiter des Angreifers wurde vom Rettungsdienst erstversorgt, da er sich

im Zuge der Festnahme und des heftigen Widerstandes gegen die polizeilichen

Maßnahmen leicht im Schulterbereich verletzt haben soll.

Beide Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf

freien Fuß gesetzt. Die beiden Beamten blieben unverletzt und konnten ihren

Dienst fortsetzen.

Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts des Widerstandes, des

tätlichen Angriffs, der Bedrohung und der Beleidigung gegen

Vollstreckungsbeamten verantworten.

Frankfurt – Innenstadt: Geflüchtete Täter nach Raub – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (lo) In der Nacht von Samstag (16.12.2023) auf Sonntag

(17.12.2017) wurde ein 21-Jähriger gegen 23:45 Uhr auf der Zeil Opfer eines

Raubüberfalls durch eine etwa fünf- bis siebenköpfige Personengruppe.

Nach bisherigen Erkenntnissen drückte einer der Täter den Geschädigten in einen

Hauseingang, schlug ihm ins Gesicht und entwendete neben persönlichen

Gegenständen ein Smartphone der Marke „IPhone“ im Wert von etwa 600 Euro sowie

200 Euro Bargeld aus seiner Umhängetasche.

Währenddessen wurde der Geschädigte von einem weiteren Täter festgehalten und

ebenfalls ins Gesicht geschlagen.

Die übrigen Mittäter versperrten den Fluchtweg.

Die Gruppe flüchtete daraufhin in Richtung Konstablerwache.

Der Geschädigte erlitt leichte Kopfverletzungen und wurde vor Ort durch die

Einsatzkräfte erstversorgt.

Täterbeschreibung

Täter 1:

Männlich, ca. 170 cm groß, etwa 20 – 25 Jahre alt, schwarzer Bart, schwarze,

kurze nach hinten gegelte Haare

Täter 2:

Männlich, ca. 190 cm groß, kurze, schwarze Haare, trug eine schwarze Kappe.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 1. Revier unter

der 069 / 755 – 10100 zu melden.

Frankfurt – Rödelheim: Alkoholisierter Randalierer festgenommen

Frankfurt (ots) – (lo) In der Nacht von Freitag auf Samstag (16. Dezember 2023)

sorgte ein betrunkener 20-Jähriger in Rödelheim für Aufsehen, als er eine

regelrechte Zerstörungstour startete. Zeugen meldeten den Randalierer, der im

Reinborner Weg und in der Schenckstraße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigte.

Er wurde festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begann der Vorfall gegen 00.25 Uhr, als ein Mann

gegen ein geparktes Auto schlug, sich anschließend auf die Motorhaube legte und

mit seinen Schuhen gegen die Windschutzscheibe trat.

Ein weiteres in der Nähe geparktes Auto blieb nicht verschont, auch hier

beschädigte der Täter die Frontverkleidung.

Aufmerksame Zeugen verloren den Randalierer kurz aus den Augen. Wenig später

meldeten sich Anwohner der Schenckstraße, die einen Mann beobachtet hatten, der

sich auch dort wahllos an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Die

Personenbeschreibung passte auf den Randalierer vom Reinborner Weg.

Die Polizei reagierte unverzüglich und konnte den Mann in der Schenckstraße

festnehmen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten den augenscheinlich

stark alkoholisierten Tatverdächtigen in die Haftzellen des Zentralen

Polizeigewahrsams.

Der Sachschaden an den beschädigten Fahrzeugen beläuft sich auf einen mittleren

vierstelligen Betrag.

Der 20-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung

verantworten.

Frankfurt – Oberrad: Falscher Polizist festgenommen

Frankfurt (ots) – (lo) Ein besorgter Bürger meldete sich am Freitagabend (15.

Dezember 2023) bei der Polizei und berichtete von einer „Polizeikontrolle“ durch

einen vermeintlichen Polizisten in der Wasserhofstraße.

Gegen 19.15 Uhr sei der 27-Jährige von einem Fahrer eines Opel Crossland mit

Blaulicht auf dem Dach im fließenden Verkehr angehalten worden. Als der

Angehaltene den „Polizisten“ nach seinem Dienstausweis fragte, nahm dieser die

Beine in die Hand und flüchtete in Richtung Offenbacher Landstraße.

Dank einer genauen Fahrzeugbeschreibung und der schnellen Reaktion der Polizei

konnte der flüchtende Pkw auf einem Parkplatz in der Offenbacher Landstraße

gestellt werden. Der Fahrer, der gerade mit Blaulicht aus dem Auto stieg, wurde

vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten neben dem

Blaulicht auch Handschellen sichergestellt werden.

Der 45-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Amtsanmaßung verantworten.

Frankfurt – Niederrad: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall und greift Polizeibeamte an

Frankfurt (ots) – (lo) Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Freitagabend

(15. Dezember 2023) für eine Gefährdung des Straßenverkehrs gesorgt und ist

dabei aggressiv gegen Polizeibeamte vorgegangen. Der Fahrer wurde festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 34-Jährige gegen 18:50 Uhr in Goldstein

eine Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung befahren und beim Rückwärtsfahren

auffällige Fahrmanöver gezeigt haben. Die Fahrt ging weiter über das

Schwanheimer Ufer, die Bundesautobahn 5 in Richtung Süden und schließlich in die

Lyoner Straße nach Niederrad.

In der Lyoner Straße kollidierte das Fahrzeug mit einer Verkehrsinsel. Die

bereits alarmierte Polizei stellte an der Unfallstelle eine erhebliche

Alkoholisierung des Fahrers mit einem Atemalkoholwert von 2,18 Promille fest.

Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der Fahrer erheblichen Widerstand

und verhielt sich weiterhin aggressiv und unkooperativ.

Er trat mehrfach gezielt nach den Polizeibeamten und versuchte diese mit dem

Ellenbogen zu schlagen. Letztlich konnte die Situation nur mit erheblichem

Kraftaufwand und nach Fesselung an Händen und Beinen unter Kontrolle gebracht

werden. Weder die Beamten noch der alkoholisierte Tatverdächtige wurden

verletzt.

Er muss sich nun wegen des Verdachts der Verursachung eines Verkehrsunfalls

unter Alkoholeinfluss, des Widerstands und des tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte verantworten.