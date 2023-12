Wetzlar-Niedergirmes: Auseinandersetzung am Bahnhof

Am Bahnhof kam es am Sonntag (17.12.2023), um 12:25 Uhr, zwischen einem 26-jährigen Wetzlarer und einem 40-jährigen Mann, der in Wetzlar wohnt, zu einem verbalen Streit. Dieser steigerte sich soweit, dass der 26-jährige Mann dem anderen nach derzeitigen Erkenntnissen ins Gesicht schlug und ihn zu Boden drückte. Aufmerksame Passanten bemerkten die Situation, sprachen den Angreifer an, der daraufhin dem 40-jährigen Mann wieder auf die Beine helfen wollte. Hierbei rutschte er offenbar ab und schlug mit dem Hinterkopf gegen eine Bank. Daraufhin liefen der 26-jährige Mann und seine Begleiterin weg. Da das Opfer zunächst nicht ansprechbar war, verständigten die alarmierten Rettungskräfte einen Rettungshubschrauber. Wie sich herausstellte, hatte sich der offenbar alkoholisierte 40-Jährige nur leichte Verletzungen zugezogen. Zur weiteren Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Im Verlauf der Fahndung nach dem Täter traf die Polizei den 26-Jährigen und seine Begleiterin an und stellten deren Personalien fest. Er wird sich jetzt wegen der Körperverletzung verantworten müssen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Wetzlar (06441/918-0) zu melden. (D.H.)

Solms-Oberndorf: Unbekannte steigen in Wohnhaus ein

In das Wohnhaus einer 58-jährigen Frau aus Solms stiegen Unbekannte zwischen Mittwoch (13.12.2023), 15:00 Uhr, und Sonntag (17.12.2023), 17:45 Uhr, ein. Hierzu betraten sie das Grundstück, öffneten auf der Gebäuderückseite gewaltsam ein Fenster und konnten so in das Wohnhaus. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und nahmen Schmuck und Geldmünzen an sich. Anschließend flüchteten die Einbrecher. Der Schaden liegt bei ca. 850 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Kriminalpolizei in Wetzlar (06441/918-0) zu richten. (D.H.)

Herborn-Burg: Anhänger mit Ladung geklaut

Unbekannte entwendeten in der Junostraße in dem Zeitraum von Mittwoch (13.12.2023) bis Freitag (15.12.2023), 18:00 Uhr, einen PKW Anhänger mit Hannoveraner Zulassung samt aufgeladenen Fahrzeug. Ein 34-jähriger Dillenburger hatte sich zuvor den Anhänger ausgeliehen, diesen mit einem abgemeldeten Fahrzeug beladen im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt. Am Freitag stellte der Dillenburger den Diebstahl fest. Der Schaden beläuft sich auf 6.000 Euro. Hinweise von Zeugen sind bitte an die Kriminalpolizei in Dillenburg (02771/907-0) zu richten. (D.H.)

Braunfels: Haustür aufgebrochen

Im Sälzerweg hebelten Unbekannte am Samstag (16.12.2023), zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr, die Haustür eines Wohnhauses auf und gingen hinein. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten Bargeld. Danach flüchteten sie offenbar durch den Hintereingang des Hauses. Die Kriminalpolizei in Wetzlar erbittet Hinweise unter 06441/918-0. (D.H.)