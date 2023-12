Weimar-Niederweimar: Einbrecher schlagen wieder zu

Sechs Einbrüche wurden der Marburger Polizei am vergangen Freitag (15.12.2023) gemeldet. Die Unbekannten machten sich zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr an Fenstern und Türen zu schaffen, zerstörten die Glaseinsätze und drangen in die Wohnhäuser ein. Offenbar hatten sie es auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Breslauer Straße, Am Weinberg oder in der Wilhelm-Gerlach-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Marburg- Hitlergruß gezeigt

Am Sonntagabend (17.12.2023), gegen 20:20 Uhr, teilte eine aufmerksame Zeugin mit, dass ein Mann in der Marburger Oberstadt auf dem dortigen Weihnachtsmarkt den sogenannten Hitlergruß gezeigt und sich in dem Zusammenhang abwertend über Ausländer geäußert habe. Polizeibeamte der Marburger Polizei rückten aus und nahmen einen 24-Jährigen vorläufig fest. Der offensichtlich alkoholisierte, in Marburg wohnhafte Mann, musste mit zur Polizeistation, wo er seinen Rausch in den Gewahrsamszellen der Polizei ausschlief. Das Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 24-jährigen, türkischstämmigen Mann, wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 bei der Polizei zu melden.

Stadtallendorf- Gartenhütten im Visier Krimineller

Zwischen Samstag (16.12.2023), 21:00 Uhr und Sonntag (17.12.2023), 10:55 Uhr waren Unbekannte in einer Gartenanlage in der Straße „Elzerain“ zu Gange. Sie gelangten auf insgesamt sieben Gartengrundstücke und brachen die dortigen Gartenhäuser auf. In den Hütten suchten sie nach Brauchbarem. Die Einbrecher fanden unter anderem Werkzeug, welches sie zum Abtransport bereitlegten. Warum die Diebe offenbar ohne ihre Beute flüchteten ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Einbruch scheitert

Diebe machten sich zwischen 17:30 Uhr am Freitag (15.12.2023) und 08:30 Uhr am Samstag (16.12.2023) an einer Lagerhalle in der Neuen Kasseler Straße zu schaffen. Zunächst versuchten sie offenbar vergeblich über ein Metallrolltor in die Halle einzudringen. Nachdem dies misslang schlugen sie ein Loch in die Plexiglasscheibe des Tors. Auch hierüber war ein Einstieg in die Halle nicht möglich, so dass die Diebe von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Die Polizei beziffert den Schaden mit mehreren hundert Euro und bittet um Zeugenhinweise: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Neuen Kasseler Straße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Wetter-Mellnau- Metalldach von Weideunterstand gestohlen

Irgendwann, zwischen dem 28.11.2023 und Donnerstag (14.12.2023) stahlen Unbekannte das Dach eines Pferdeunterstandes. Der alte Treibwagen, der als Unterstand genutzt wird, stand auf einer Wiese in der Feldgemarkung Mellnau. Die Diebe lösten alle Schrauben der Trapezbleche, die als Dach über dem Treibwagen installiert waren und machten sich mit diesen aus dem Staub. Der Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- unter Drogeneinfluss gefahren / Polizei sucht Frau in roter Jacke

In der vergangenen Nacht (18.12.2023) stoppten Marburger Polizisten einen Mazda-Fahrer, der offenbar unter Drogeneinfluss stand. Mit hoher Geschwindigkeit kam der 21-Jährige den Ordnungshütern in der Gisselberger Straße in Fahrtrichtung Südspange entgegen. Die Beamten wendeten den Funkwagen und konnten den Raser letztendlich an der Auffahrt zur B3 in Richtung Kassel anhalten. Da der Mazda-Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand, musste er mit zur Polizeiwache. Dort folgte eine Blutentnahme. Auf den 21-Jährigen kommt nun ein Verfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss zu. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen: Wem ist der schwarze Mazda RX9 aufgefallen? Die Polizei sucht weiterhin nach einer Fußgängerin, die gegen 00:15 Uhr in der Gisselberger Straße auf dem Gehweg in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Sie war mit einer roten Jacke bekleidet. Sie wird gebeten, sich bei der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Unfallfluchten:

Dautphetal-Friedensdorf:

Am 12.12.2023 fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Lahnstraße von der B 62 kommend in Richtung Friedensdorf. Laut ihren Angaben kam ihr gegen 22:30 Uhr auf dieser Strecke ein Unbekannter entgegen. Sie musste Ausweichen um eine Kollision mit dem Unbekannten zu verhindern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mit der rechten Fahrzeugseite ihres grauen E-Klasse Benz die Leitplanke. Der Unfallschaden wird mit 2.400 Euro beziffert. Die Polizei in Biedenkopf sucht nun Zeugen: Wer hat die Strecke gegen 22:30 Uhr befahren und hat Beobachtungen bezüglich des verunfallten Benz bzw. einem entgegenkommenden Fahrzeug gemacht? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06461/92950 zu melden.

Kirchhain:

Beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter einen in der Königsberger Straße abgestellten schwarzen BMW an der Fahrerseite und hinterließ einen 3.000 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Zeugen, die den Zusammenstoß am Donnerstag (14.12.2023) zwischen 02:00 Uhr und 10:00 Uhr beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallfahrer sowie seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Stadtallendorfer Polizei unter der Telefonnummer 06428/93050 in Verbindung zu setzen.