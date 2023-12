Raubüberfall mit Schusswaffe auf Apotheke ist geklärt; Kripo nimmt Tatverdächtige fest

Der Raubüberfall vom Mittwochabend vergangener Woche, wonach eine weibliche Person unter Vorhalt einer Schusswaffe die Mitarbeiter einer Apotheke zur Herausgabe von Medikamenten gezwungen hat, konnte seitens der ermittelnden Eschweger Kripo bereits zügig aufgeklärt werden.

Am Mittwoch, 13.12.2023, hatte eine weibliche Person gegen 18.55 Uhr die Apotheke in der Straße „Am Bahnhof“ beim dortigen Ärztehaus betreten und das anwesende Personal mittels einer Schusswaffe zur Herausgabe von Medikamentenpackungen gezwungen. Anschließend hatte die Frau den Verkaufsraum verlassen und war mit einem schwarzen Kleinwagen vom Tatort geflüchtet.

22-jährige Frau räumt die Tat ein

Wie die Beamten vom Fachkommissariat für Gewaltkriminalität jetzt mitteilen, gelang es den Beamten bereits am Freitag eine 22-jährige Tatverdächtige aus Eschwege vorläufig festzunehmen, die in der Folge im Rahmen ihrer Vernehmung die Tat dann auch vollumfänglich eingeräumt hat.

Bildmaterial und Zeugenhinweise führen zu der Tatverdächtigen

Sowohl vorliegendes Bildmaterial aus einer Überwachungskamera, als auch die Beschreibung der Person selbst und des flüchtigen Fahrzeugs sowie entsprechende Überprüfungen dieser Hinweise brachten die Beamten im Gesamtzusammenhang auf die Spur der Frau. Nachdem sich die Hinweise auf die 22-Jährige recht zügig verdichteten, beantragten die Ermittler zeitnah über die zuständige Staatsanwaltschaft u.a. einen entsprechenden Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung bei der tatverdächtigen Person.

Softair-Waffe bei Durchsuchung aufgefunden

Die dann am Freitag durchgeführte Wohnungsdurchsuchung führte letztlich zum Auffinden von diversem Beweismaterial, u.a. auch zum Auffinden der bei der Tatausführung benutzen Schusswaffe, bei der es sich um eine erlaubnisfreie Softair-Waffe handelte. Im Zuge dieser Maßnahme wurde die Frau letztlich auch vorläufig festgenommen und auf die Dienststelle nach Eschwege gebracht, wo sie sich später umfangreich zu dem Tatgeschehen einließ.

Wie die zuständigen Ermittler weiter mitteilen, ist die 22-Jährige in Absprache mit der Kasseler Staatsanwaltschaft und nach Abschluss aller notwendigen Ermittlungsmaßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen worden, da kein Haftgrund vorhanden ist. Die Frau muss sich nun strafrechtlich für schweren Raub verantworten.

Sattelzug stößt mit Pkw zusammen; Schaden 3000 Euro

In Oetmannshausen ist am Montagmorgen gegen 06.28 Uhr ein 58-Jähriger aus Meißner mit einem Sattelzug (Zugmaschine und Auflieger) aus einer Grundstückseinfahrt auf die Kasseler Straße aufgefahren. Hierbei stieß der Mann mit dem Pkw einer 49-Jährigen aus Wehretal zusammen, welche die Kasseler Straße bevorrechtigt in Richtung Bischhausen befuhr. Bei der Kollision kam es zu einem Sachschaden von insgesamt 3000 Euro (1000 Euro Zugmaschine; 2000 Euro Pkw).

Zusammenstoß beim Überholen; Schaden 1200 Euro

Eine 60-jährige Autofahrerin aus Bornhagen hat am Montagmorgen gegen 07.25 Uhr auf der L 3239 von Asbach in Richtung Bad Sooden-Allendorf einen Unfall verursacht. Die Frau wollte einen vorausfahrenden Pkw überholen, der von einer 41-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. Diese wollte ihrerseits nach links in einen Feldweg abbiegen, was die nachfolgende Dame zu spät erkannt hatte. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1200 Euro.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Montag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Sontra beim Befahren der Husarenallee in Richtung Lindenau einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Kleintransporter (VW Bus) im Vorbeifahren beschädigt. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.00 Uhr in Höhe Haus Nummer 6. An dem VW Bus kam es zu einer Beschädigung am Rücklicht und dem Lack, die sich auf 250 Euro beziffert. Der Verursacher ist dann trotz des Unfallschadens weitergefahren, die Polizei in Sontra bittet hier um Hinweise zu dem Verursacher unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Parkrempler; Schaden 1500 Euro

Auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Witzenhausen hat ein 65-Jähriger aus Witzenhausen einen Unfall mit insgesamt 1500 Euro Schaden verursacht. Der Mann war am Montag gegen 09.00 Uhr beim Rückwärtsausparken mit dem geparkten Wagen einer 55-Jährigen aus Großalmerode kollidiert. Die Schäden werden mit 500 Euro (Verursacher) und 1000 Euro (geparkter Pkw) angegeben.

Polizei Eschwege

Handfeste Auseinandersetzung; Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind gegen 03.50 Uhr in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege u.a. ein 27-Jähriger aus dem Ringgau und ein 20-jähriger aus Eschwege in Streit und in der Folge auch in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, wobei es u.a. auch zu gegenseitigen Schlägen kam. Zeugen griffen dann ebenfalls noch in den Streit mit ein. Die Polizei musste schlichtend eingreifen und hat in der Sache Ermittlungen gegen mehrere Personen wegen Körperverletzung aufgenommen. Ein Beteiligter musste wegen einer Gesichtsverletzung dem Krankenhaus zugeführt werden.

Wildunfälle

Ein 45-jähriger Autofahrer aus Georgenthal (LK Gotha) hat am Sonntagabend um 22.50 Uhr auf der B 27 in Fahrtrichtung Eschwege, zwischen Reichensachsen Bahnhof und Niddawitzhausen, ein Reh erfasst. Dabei entstand am Wagen des Mannes ein Schaden von 800 Euro. Am früheren Abend kam es gegen 17.30 Uhr und 17.44 Uhr zu weiteren Wildunfällen. Auf der nahezu ähnlichen Strecke zwischen Oetmannshausen und Niddawitzhausen auf der B 27 war ein 56-jähriger Autofahrer aus Allendorf (Eder) ebenfalls mit einem Reh kollidiert. Dabei entstand ein Schaden an seinem Auto, der aber noch nicht beziffert ist. Ein 60-Jähriger aus Elgersburg (Ilm-Kreis) trug bei der Kollision mit einem Reh zwischen Reichensachsen und Oetmannshausen einen Schaden von 1500 Euro davon.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahrradsitz und Vorderrad abmontiert und geklaut; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitag 08.00 Uhr und Sonntagabend 21.15 Uhr haben unbekannte Täter von einem abgestellten Fahrrad (schwarzes Citybike; MK: Radon; Modell: Sunset) den Fahrradsitz und das Vorderrad im Gesamtwert von 80 Euro abmontiert und geklaut. Das Rad war in Fürstenhagen im Bahnweg bei der Straßenbahnhaltestelle abgestellt. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Unter Alkoholeinfluss mit E-Scooter unterwegs

Ein 39-Jähgriger aus Hessisch Lichtenau ist am Sonntagnachmittag gegen 16.50 Uhr von der Polizei einer Kontrolle unterzogen worden. Der Mann war in der Freiherr-vom-Stein-Straße mit einem E-Scooter unterwegs. Wie die Beamten feststellten, stand der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und polizeiliche Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol.