Landkreis Waldeck- Frankenberg: Versuchter Raubüberfall mit Pistole auf ein Geschäft in Korbach

Heute Abend gegen 18:00 Uhr kam es in der Korbacher Kernstadt zu einem versuchten bewaffneten Raubüberfall auf ein Geschäft. Ein bisher unbekannter Mann zeigte der Angestellten eine Pistole und verlangte die Öffnung der Kasse. Daraufhin hat die Angestellte die Kasse geschlossen, und der Täter flüchtete vom Tatort. Dieser kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20 Jahre alt, 170 – 175 cm groß, schlank, braune kurze Haare, 3- Tage Bart. Dieser war zur Tatausführung dunkel gekleidet und trug einen Blouson mit roten Applikationen im Schulterbereich. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Korbach unter 05631 971230 in Verbindung zu setzen.

Nächtlicher Fahrraddiebstahl mit Flex: Hinweise auf geflüchteten Täter erbeten

Kassel-Unterneustadt: Ein dreister Fahrraddieb ist in der Nacht zum heutigen Montag in der Kasseler Unterneustadt von einem Zeugen ertappt und verfolgt worden, woraufhin er das erbeutete Herrenrad stehenließ und die Flucht ergriff. Der Unbekannte hatte gegen 2:50 Uhr in der Hafenstraße, Ecke Pulvermühlenweg, mit einer Flex das massive Schloss durchtrennt, mit dem das Rad am Mast eines Verkehrsschildes gesichert war. Durch den verursachten Lärm wurde der Anwohner wach, der gedankenschnell handelte, indem er zunächst die Polizei alarmierte und anschließend zu Fuß die Verfolgung des flüchtenden Fahrraddiebs aufnahm. Als dieser bemerkte, dass ihm der Zeuge auf den Fersen war, stellte er das Fahrrad in der Wallstraße ab und lief in Richtung Fulda, wo sich seine Spur am Fußweg unter der Fuldabrücke verliert. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten leider nicht mehr zur Festnahme des Täters führen. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich, ca. 1,85 Meter groß, dunklerer Teint, trug eine helle

Jacke und einen großen dunklen Rucksack.

Das Fahrrad und das aufgebrochene Schloss beschlagnahmten die Polizisten zur Spurensicherung. Die weiteren Ermittlungen werden bei der BAO Mars der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Gebäudebrand in Frankenberg-Viermünden

Am Sonntag, den 17.12.2023, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Gebäudebrand in Frankenberg-Viermünden. Das zweistöckige Haus stand in Vollbrand. Nach ersten Informationen der Feuerwehr hielten sich keine Personen in dem Objekt auf. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an. Im Bereich der Einsatzstelle kommt es nach wie vor zu Straßensperrungen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 EUR. Zur Brandursache liegen aktuell keine Erkenntnisse vor.

Helsa (Landkreis Kassel): Brand einer Garage

Am So., 17.12.2023, gg. 00:20 Uhr, kam es in der Straße „Alter Weg“ zum Brand einer in Holzbauweise errichteten Garage. Der im angrenzenden Haus wohnende Besitzer bemerkte selber den Brand und alarmierte die Feuerwehr. In der Garage befand sich ein Pkw, welcher in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Brandursache ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Personen wurden nicht verletzt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von ca. 180.000EUR.

Die Freiwillige Feuerwehr Helsa war zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Habichtswald-Ehlen (Landkreis Kassel): Raubüberfall auf Tankstelle

Heute Abend, gg. 20:47 Uhr, wurde eine Tankstelle an der Kasseler Straße in Habichtswald-Ehlen überfallen. Ein männlicher Täter betrat den Verkaufsraum und bedrohte den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe, während eine weitere Person an der Tür „Schmiere“ stand. Der Täter mit der Waffe entnahm Bargeld ais der Kasse im niedrigen dreistelligen Bereich. Im Anschluss flüchteten bei in unbekannte Richtung.

Der Mitarbeiter der Tankstelle blieb zumindest körperlich unverletzt.

Der Täter mit der Pistole kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 175cm groß, normale Statur, schwarzer Kapuzenpullover,

schwarze Hose und dunkle Schuhe, schwarze Handschuhe, mit

schwarzer „Sturmhaube“ maskiert, dunkle Schusswaffe

Zur Person, die an der Tür stand, konnte keine Beschreibung abgegeben werden.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise oder Beobachtungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen, werden unter der Tel.: 0561-910-0 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Vier Wohnungseinbrüche in Ihringshausen am Wochenende: Zeugen gesucht

Fuldatal (Landkreis Kassel): Am Wochenende kam es in Fuldatal-Ihringshausen zu vier Wohnungseinbrüchen, die vermutlich auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen. In allen Fällen hatten die Bewohner den in ihrer Abwesenheit stattgefundenen Einbruch am gestrigen Sonntagnachmittag entdeckt, woraufhin die Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) die Anzeige am Tatort aufnahmen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitagmittag und dem gestrigen Nachmittag im Bereich der Tatorte, die dreimal in der Stockbreite und einmal in der Straße „Vor der Eichhecke“ liegen, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

In einem Mehrfamilienhaus in der Stockbreite brachen die unbekannten Täter in zwei Wohnungen ein. Zunächst hebelten sie eine Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten dort alle Räume nach Wertsachen. Anschließend begaben sich die Einbrecher über das Treppenhaus in das 1. Obergeschoss, wo sie die Wohnungstür gewaltsam öffneten und sich ebenfalls auf Beutezug begaben. Mit erbeutetem Bargeld, Laptops, Spielkonsolen und Computerspielen flüchteten die Täter letztlich in unbekannte Richtung.

Bei einem weiteren Einbruch in der Stockbreite war ein Einfamilienhaus das Ziel der Täter. Dort hatten die Einbrecher einen Rollladen hochgedrückt, die Scheibe einer Terrassentür mit einem Werkzeug zum Bersten gebracht und sich so Zutritt verschafft. Auf die gleiche Art und Weise waren die Täter bei dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße „Vor der Eichhecke“ vorgegangen. Bei beiden Taten wurden zahlreiche Räume durchsucht und umfangreiche Beute gemacht. Nach Einschätzung der Ermittler dürften die Einbrecher zum Abtransport von Schmuck, Uhren, Parfüm, Münzsammlungen, Notebooks, Laptops, Bargeld, Pedelecs und einem hochwertigen Soundsystem ein Fahrzeug genutzt haben.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugenhinweise zu den Einbrüchen werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.