Graffitisprayer flüchten über Gleise

Fulda (ots) – Nachdem drei bislang unbekannte Sprayer am vergangenen

Samstagabend (16.12.) bei Farbschmierereien von der Bundespolizei gestört

wurden, flüchtete das Trio. Die Unbekannten hatten einen in der Abstellanlage

(Gleis 57/58) des Fuldaer Bahnhofes abgestellten Regionalexpresses auf einer

Fläche von rund 60 Quadratmetern besprüht.

Um der Festnahme durch die Bundespolizei zu entkommen, flüchteten die Sprayer.

Sie liefen über die Gleise der Bahnstrecke Fulda-Gießen, sprangen über eine rund

vier Meter hohe Mauer und ließen diverse Sprayerutensilien sowie ein Smartphone

am Tatort zurück. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Alle aufgefundenen Gegenstände stellten die Bundespolizisten sicher. Die Tatzeit

am vergangenen Samstag lag im Zeitraum zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr. Da aus

Sicherheitsgründen der Bahnverkehr gestoppt wurde, gab es in dieser Zeit

Verspätungen für einzelne Züge.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zum Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/

81616 -0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Mann bestohlen – Nickerchen im Zug lockt Lang-finger an

Fulda (ots) – Opfer von Taschendieben wurde am vergangenen Sonntagmorgen

(17.12.) ein 34-Jähriger aus Lauterbach. Wie der Mann später der Bundespolizei

sagte, sei er kurz nach dem Einstieg in Frankfurt am Main eingeschlafen. Durch

sein Nickerchen wurden offensichtlich Langfinger auf den 34-Jährigen aufmerksam.

Die mutmaßlichen Diebe entwendeten dem Mann aus dessen Portmonee rund 150 Euro

Bargeld, eine EC Karte sowie eine Fahrkarte der Deutschen Bahn. Gegen 5:20 Uhr

war er in Frankfurt in den Zug gestiegen. Erst kurz vor Ankunft in Fulda wurde

er wieder wach und bemerkte anschließend den Diebstahl. Anschließend erstattete

er Strafanzeige beim Bundespolizeirevier Fulda.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.

0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Lastkraftwagen (Absetzkipper) mit Anhänger zwischen den Anschlussstellen Bebra-Mitte und Bebra-Nord von der Fahrbahn ab – B27 vier Stunden gesperrt

Am Montag (18.12.) befuhr ein 57-jähriger Berufskraftfahrer aus dem Werra-Meißner-Kreis mit einem Lkw (Absetzkipper) mit Anhänger gegen 12.10 Uhr die Bundesstraße 27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Sontra. Beladen war die Lkw-Anhänger-Kombination mit jeweils einem Bauschuttcontainer. Die beiden Container waren zum Unfallzeitpunkt komplett mit Bauschutt beladen. In dem Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Bebra-Mitte und Bebra-Nord, in Höhe einer Linkskurve, kam die Lkw-Anhängerkombination aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch ein sofort eingeleitetes Gegenlenken versuchte der 57-jährige das Abkommen von der Fahrbahn noch zu verhindern. Das abrupte Lenkmanöver führte jedoch dazu, dass der Fahrzeugführer vollständig die Kontrolle über sein Gespann verlor. Im weiteren Verlauf schleuderte die Lkw-Anhängerkombination über die komplette Fahrbahn der B27. Der Absetzkipper kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den dortigen Flutgraben und kippte auf die rechte Fahrzeuseite. Während der Lkw in Seitenlage neben der Fahrbahn zum Stillstand kam, verblieb der Anhänger auf der Fahrbahn stehen und blockierte, quer zur Fahrbahn, alle Fahrspuren der B27. Die B27 wurde aufgrund der Räumungs- und Bergungsarbeiten etwa für vier Stunden komplett gesperrt. Die Bergung der Lkw-Anhängerkombination mitsamt seiner Ladung gestaltete sich schwierig. Der Verkehr wurde umgeleitet. Der 57jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 70.000 Euro.

Brand von Müllcontainer

Nentershausen. Am Samstagmorgen (16.12.), gegen 1.45 Uhr, kam es in der Straße „Unter den Linden“ aus noch unklarer Ursache zum Brand eines Müllcontainers einer Firma. Die Flammen beschädigten in der Folge auch die Fassade eines angrenzenden Geräteschuppens. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe eines unteren vierstelligen Betrags. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung

Bad Hersfeld. Beim Verlassen einer öffentlichen Toilettenanlage in der Stiftsruine berührte nach derzeitigen Erkenntnissen am Samstag (16.12.), gegen 13.25 Uhr, ein bislang Unbekannter einen 49-jährigen Bad Hersfelder bewusst an dessen Hose in Höhe seines Geschlechtsteils. Im Anschluss flüchtete der etwa 1,80 Meter große und circa 30 bis 40 Jahre alte Mann, mit kurzen, rot-blonden Haaren in unbekannte Richtung. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Basecap, eine schwarze Jacke und eine schwarze Jogginghose. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Weihnachtsmarktstände beschädigt

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Sonntag (17.12.) hebelten Unbekannte an Schließmechanismen von insgesamt fünf Weihnachtsmarktständen in der Straße „Im Stift“. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand an jeder der Buden geringer Sachschaden. In einem Fall gelang es den Tätern in das Innere des Verkaufsstands zu gelangen. Daraus entwendeten sie Spirituosen im Wert von rund 1.200 Euro und flüchteten dann unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Rotenburg a.d. Fulda. Die beiden amtlichen Kennzeichen ROF-DH 98 eines schwarzen Audi A4 stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (17.12.). Zur Tatzeit stand das Auto auf dem Parkplatz einer Sporthalle im Breitinger Kirchweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Niederaula. Ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Bach“ in Niederjossa wurde am Sonntagnachmittag (17.12.) zum Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten die Unbekannten in das Gebäude. Aus den Räumlichkeiten stahlen die Täter Goldschmuck im Wert eines fünfstelligen Betrags. Außerdem hinterließen sie circa 1.000 Euro Sachschaden.

Gegen 17.50 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann mehrfach an der Eingangstür des Hauses. Dieser kann als circa 25 bis 30 Jahre alt, mit schlanker Statur, kurzen, schwarzen und an der Seite rasierten Haaren, kurzem Oberlippen- und Kinnbart, abstehenden Ohren und süd- oder osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Er soll eine dunkle Daunenjacke mit Kapuze und Fellkragen sowie eine dunkle Hose getragen und einen schwarzen Rucksack mitgeführt haben. Ob der Mann mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist aktuell noch unklar.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Bikes gestohlen und zurückgelassen

Lauterbach. Unbekannte betraten am Freitag (15.12.) unberechtigt einen Garten in der Straße „Am Wörth“. Anschließend stahlen die Täter zwei E-Bikes der Marke Kettler im Gesamtwert von circa 5.000 Euro aus einem dortigen Unterstand. Die beiden Fahrräder konnten kurz darauf nur wenige hundert Meter entfernt auf einem Mitarbeiterparkplatz einer Firma aufgefunden werden. Warum die Zweiräder dort zurückgelassen wurden, ist momentan noch nicht bekannt. Auch die Höhe des an dem Gartentor entstandenen Sachschadens steht aktuell noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Lauterbach. Ein Einfamilienhaus im Eichbergweg wurde am Samstag (16.12.), zwischen 16 Uhr und 18 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Daraus entwendeten sie zwei mattierte Eheringe aus Weißgold mit der Gravur „25.07.1994“ und eine Herrenarmbanduhr der Marke Fossil, Modellreihe „Machine“, mit braunem Lederarmband. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Die genaue Höhe des bei dem Einbruch entstandenen Sachschadens ist momentan noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schlitz. Am Sonntag (17.12.), zwischen 17.15 Uhr und 18.40 Uhr, brachen Unbekannte in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Herrngartenstraße ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch nicht geklärt. Es entstand zudem Sachschaden im Wert von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Samstag (16.12.), in der Zeit von 13:50 Uhr bis 14:50 Uhr, parkte ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus Rotenburg seinen Pkw auf einem Parkplatz an der Landesstraße 3250 zwischen Weiterode und Iba. Bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte den zum Parken abgestellten Pkw aus noch unklarer Ursache und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rotenburg unter der Telefonnummer 06623 / 937-0 in Verbindung zu setzen.

Kontrollmaßnahmen

Bebra. Durch eine Streife der Polizeistation Rotenburg wurden am Sonntag (17.12.) Kontrollmaßnahmen mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Stadtgebiet von Bebra durchgeführt. Gegen 21 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten einen Pkw-Fahrer aus dem Werra-Meißner-Kreis. Bei der näheren Überprüfung ergab sich der Verdacht, dass der Pkw-Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Dem Pkw-Fahrer wurde schließlich die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Einbruch in Apotheke

Fulda. In der Karlstraße versuchten Unbekannte am Donnerstagabend (14.12.), gegen 18.30 Uhr, in eine Apotheke einzubrechen. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das entsprechende Treppenhaus und hebelten dort an einer Kellertür. Dabei entstanden rund 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Großenlüder. Unbekannte brachen zwischen Freitagmittag (15.12.) und Samstagabend (16.12.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Blankenauer“ im Ortsteil Bimbach ein. Die Täter hebelten dazu ein Küchenfenster auf und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume. Sie stahlen Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstanden rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnhaus

Fulda. Zwischen Samstagmorgen (16.12.) und Sonntagmorgen (17.12.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Spaakstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand einer Dachgeschosswohnung in Fulda, Ohmstraße 2

Gegen 18.30 Uhr kam es heute zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Fuldaer Innenstadt. Das Feuer brach in einer Dachgeschosswohnung des vierstöckigen Wohnhauses aus. Die beiden Bewohner der Wohnung wurden auf das Feuer aufmerksam und konnte sich noch selbstständig ins Freie bringen. Sie erlitten Rauchgasintoxikationen und wurden in Fuldaer Kliniken eingeliefert. Auch ein in der Wohnung befindlicher Hund konnte gerettet werden. Möglicherweise entstand der Brand durch eine technische Ursache innerhalb der Wohnung. Aufgrund des Schadens am Dach des Hauses muss die Ohmstraße weiter gesperrt bleiben, da nicht auszuschließen ist, dass Teile des Daches auf die Straße fallen könnten. Der Sachschaden wird auf ca. 100.00 EUR beziffert. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Zwei scher Verletzte bei Brand in einer Garage in 36115 Ehrenberg – OT Thaiden

Gegen 17.30 Uhr kam es heute in Ehrenberg zu einem Fahrzeugbrand in einer Doppelgarage, die an ein Wohnhaus angrenzt. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers wurden vermutlich Reparaturarbeiten von einem Vater mit seiner Tochter an dem PKW ausgeführt. Aufgrund der Ausbreitung des Feuers gelang es den beiden Personen zunächst nicht die Garage zu verlassen. Erst nach einigen Minuten konnte sich der Vater ins Freie retten. Mit Unterstützung eines Angehörigen, der auf das Geschehen aufmerksam geworden war, konnte auch die Tochter aus der Garage ins Freie gebracht werden. Der Vater und seine 15-jährige Tochter erlitten schwere Brandverletzungen und Rauchgasintoxikationen. Auch der Angehörige wurde durch Rauchgase leicht verletzt. An der Einsatzstelle waren zahlreiche Rettungskräfte eingesetzt. Die beiden schwer Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken nach Kassel und Offenbach geflogen. Genaue Angaben zur Entstehung des Brandes können derzeit noch nicht gemacht werden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Ludwigsau – Am Freitag (15.12.) fuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer gegen 18.20 Uhr mit seinem Pkw Ford Ranger aus einer Grundstückseinfahrt auf die Rengshäuser Straße in Ludwigsau-Ersrode. Dabei übersah der Fahrer eine 37-jährige Pkw-Fahrerin, welche mit ihrem Pkw Skoda Octavia auf der Rengshäuser Straße aus Richtung Hainrode in Richtung Hausen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Pkw-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt – konnte aber ihren Weg fortsetzen. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von etwa 1.200 Euro.

Polizeieinsatz in Hünfeld

Hünfeld. Am heutigen Samstag (16.12.) kam es seit den Morgenstunden (16.12.) an einem Mehrfamilienhaus in der Hünfelder Friedlandstraße zu einem Polizeieinsatz. Ursprung war eine Mitteilung an die Polizei, wonach ein Mann in seiner Wohnung randaliert und medizinische Hilfe benötigt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort, verschanzte sich der Mann, welcher sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, zunächst allein in seinen Räumlichkeiten. Die übrigen Bewohner wurden vorsorglich aus dem Haus evakuiert. Trotz einer fortwährenden kommunikativen Kontaktaufnahme durch die Polizei begab sich der Mann erst gegen 13:50 Uhr aus dem Haus, wo er durch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos der hessischen Polizei unverletzt festgenommen wurde. Der Mann wird nun zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes einem Arzt vorgestellt.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen kam es im dortigen Bereich kurzzeitig zur vorsorglichen Abstellung der Gaszufuhr. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keiner Zeit.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns aus Gründen des gebotenen Persönlichkeitsschutzes nicht näher zum Sachverhalt äußern.

Philippsthal. Am Samstag (09.12.) in der Zeit von 18:20 Uhr bis 18:30 Uhr parkte eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus der Krayenbergemeinde ihren silber-farbenen Mercedes A-Klasse auf einem der Parkplätze vor dem EDEKA-Markt in der Ulsterstraße. Als sie nach 10 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der Beifahrerseite fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutl. beim Ein/-bzw. -Ausparken gegen das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kirchheim – Am Donnerstag, den 14.12.2023, 13:10 Uhr befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Willingshausen die Hauptstraße in Kirchheim aus Richtung Heddersdorf in Richtung Kleba. Aus bisher unbekannten Gründen beschleunigte der Fahrer in Höhe der Hausnummer 38 erheblich seine Geschwindigkeit. Dadurch geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte anschließend frontal in das Gebäude eines Hotels. Der Fahrer wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Das beschädigte Gebäude wurde über das THW abgesichert. Es entstand ein Sachschaden am Gebäue sowie Fahrzeug in Höhe von 120.000,00 Euro.

Mauer angefahren und geflüchtet

Hünfeld. Am Mittwoch (13.12.) wurde in Hünfeld im Ostlandring bei der JAF-Schule gegen 07.45 Uhr eine Betonmauer durch einen wendenden weißen Lkw beschädigt. Bei dem Fahrer des Lkw soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben. An der Mauer entstand ein Schaden von etwa 500 EUR Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher werden an die Polizeistation Hünfeld, Tel. 06652-96580, erbeten.

Folgemeldung: Polizeieinsatz in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld. Wie bereits berichtet, kam es am frühen Freitagnachmittag (15.12.) in der Bad Hersfelder Sternerstraße zu einem Polizeieinsatz. Ursprung war eine Mitteilung an die Polizei, wonach eine Person womöglich medizinische Hilfe benötigt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort, verschanzte sich ein Mann, welcher sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, zunächst in seinem Wohnhaus. Nachdem er sich – trotz einer fortwährenden kommunikativen Kontaktaufnahme durch die Polizei – nicht freiwillig aus dem Haus begab, wurde er schließlich gegen 18:50 Uhr durch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos der hessischen Polizei im Inneren unverletzt festgenommen. Zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes wird er nun einem Arzt vorgestellt.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen kam es kurzzeitig im dortigen Bereich zur vorsorglichen Abstellung der Gaszufuhr. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Unbeteiligte.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns aus Gründen des gebotenen Persönlichkeitsschutzes nicht näher zum Sachverhalt äußern.

Polizeieinsatz in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld. Seit dem frühen Nachmittag kommt es in der Bad Hersfelder Sternerstraße zu einem Polizeieinsatz. Ursprung war eine Mitteilung an die Polizei, wonach eine Person womöglich medizinische Hilfe benötigt.

Der Bereich um die Einsatzstelle ist derzeit abgesperrt. Im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz wurde zudem im dortigen Bereich auch vorsorglich das Gas abgestellt.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus einsatztaktischen Gründen – aber auch aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes – nicht näher zum Sachverhalt äußern.

Bitte an die Medienschaffenden:

Wir bitten Sie als Medienvertreter, von einer

Live-Berichterstattung abzusehen, da hierdurch eine Gefährdung

für die Einsatzkräfte entstehen könnte. Vielen Dank für ihr

Verständnis und die Kooperation!

Live-Berichterstattung abzusehen, da hierdurch eine Gefährdung für die Einsatzkräfte entstehen könnte. Vielen Dank für ihr Verständnis und die Kooperation! In Abhängigkeit der Ermittlungsergebnisse berichten wir ggf. zu

einem späteren Zeitpunkt nach.

Nach versuchtem Raub – Zeugen gesucht

Rotenburg a.d. Fulda. Während eines Spaziergangs entlang des Fuldaufers im Bereich der Straße „Am Kies“ versuchten drei bislang unbekannte Jugendliche am Donnerstagnachmittag (14.12.), gegen 17 Uhr, einen 83-jährigen Mannes aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg auszurauben. Nach derzeitigen Erkenntnissen drohten die jungen Männer dem Hersfeld-Rotenburger Gewalt an, wenn er seine Wertgegenstände nicht an sie übergebe. Der 83-Jährige folgte den Anweisungen der Täter nicht, woraufhin diese ihm mehrfach gegen den Oberkörper schlugen. Als der Rentner daraufhin um Hilfe schrie, ließen die Unbekannten von dem Leichtverletzten ab und flüchteten in Richtung Innenstadt. Die drei Jugendlichen können als circa 13 bis 15 Jahre alt, etwa 1,50 Meter groß und mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigarettenautomat aufgesprengt

Nentershausen. Ein Zigarettenautomat in der Kasseler Straße wurde am Freitagmorgen (15.12.), gegen 0.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Nach aktuellen Informationen sprengten die Unbekannten den Automaten und verursachten so Sachschaden von circa 3.000 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Körperverletzung und Bedrohung vier Personen festgenommen

Bad Hersfeld. Die Polizei Bad Hersfeld nahm am Donnerstagnachmittag (14.12.) vier Personen fest, nachdem es zuvor im Bereich der Straße „Eisfeld“ zu einer Auseinandersetzung und einer Bedrohung gekommen war.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 14 Uhr auf dem Gehweg aus bisher unklarer Ursache zunächst zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen – diese dürften im privaten Bereich liegen. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung bei der ein 15-jähriger Mann mit einem Messer bedroht wurde. Dieser flüchtete daraufhin, gefolgt von zwei Personen, in ein nahe gelegenes Haus. Dort äußerten die Personen Drohungen in Richtung des 15-Jährigen, woraufhin Zeugen die Polizei informierten. Die unmittelbar entsandten Streifen konnten die Beschuldigten vor Ort nicht mehr antreffen, da diese bereits das Haus in unbekannte Richtung verlassen hatten. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung wurde einer der Männer im Alter von 20 Jahren kurze Zeit später durch die Beamten in der Breitenstraße festgenommen. Dem zweiten, mittlerweile identifizierten Mann gelang zu Fuß die Flucht. Ein 27-Jähriger, der versuchte den 20-Jährigen zu befreien, wurde ebenfalls durch die Polizisten unter Widerstand festgenommen. Hierbei wurde ein Polizist leicht verletzt.

Im Zuge der Befragung des ursprünglich bedrohten 15-Jährigen beleidigte dieser die Beamten und zeigte sich äußerst aggressiv, woraufhin es ebenfalls zur Festnahme kam. Auch er leistete Widerstand. In diesem Zusammenhang wurde außerdem ein 16-Jähriger vor dem Gebäude festgenommen, der den Beamten zuvor bedrohlich mit einem Schlagstock gegenüberstand. Bei der Durchsuchung der Person wurde außerdem ein Schlagring aufgefunden.

Alle vier Männer, welche die Einsatzkräfte mehrfach lautstark beleidigt hatten, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Polizei Bad Hersfeld hat Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstößen gegen das Waffengesetz, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und versuchter Gefangenenbefreiung eröffnet. Die Ermittlungen, unter anderem zu den Hintergründen, dauern an.

Zeuginnen und Zeugen die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sachbeschädigungen und Farbschmierereien

Fulda. Am Mittwochmittag (13.12.) wurde festgestellt, dass Unbekannte ein Hinweisschild im Bereich einer Schule in der Carl-Schurz-Straße mit einem Hakenkreuz beschmiert hatten.

Zudem beschmierten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (14.12.) ein Behördengebäude in der Wörthstraße und die Außenfassade eines öffentlichen Gebäudes am Heinrich-von-Bibra-Platz mit Schriftzügen politisch motivierten Hintergrunds.

Außerdem wurde am Donnerstagnachmittag (14.12.) bekannt, dass im Bereich einer Bahnunterführung in der Leipziger Straße Unbekannte ein Betonsegment mit Farbe beschmiert haben. Diese Schmierereien in Form eines Schriftzugs stehen nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt.

Insgesamt entstand mehrere tausend Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.