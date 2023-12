Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zeugensuche nach Unfallflucht auf Parkplatz – Hanau/Steinheim

(fg) Bereits vergangenen Mittwoch (13. Dezember) ereignete sich am Nachmittag auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums „Rondo“ in der Otto-Hahn-Straße im Ortsteil Steinheim eine Verkehrsunfallflucht, in dessen Zusammenhang die Polizei nun nach Zeugen sucht. Zwischen 16 und 16.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer vermutlich bei einem Parkvorgang eine Mercedes E-Klasse. Der Schaden am Kotflügel beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

Unfallflucht: Wer kann Hinweise zu dem weißen Lieferwagen geben? – Bundesstraße 43a/ Hanau-Hafen/Großauheim

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag auf der Bundesstraße 43a bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Kurz nach 15 Uhr war ein 59-Jähriger mit seinem schwarzen Ford Focus die B 43a in Richtung Autobahn 3 unterwegs und fuhr an der Ausfahrt Hanau-Hafen/Großauheim ab. Nach seinen Angaben kam ihm im Kurvenbereich der Abfahrt ein entgegenkommendes Fahrzeug teils auf seiner Fahrspur entgegen. Der 59-Jährige wich dem Fahrzeug aus und stieß dabei mit der Leitplanke zusammen. Der Ford-Fahrer blieb wohl unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 12.000 Euro. Das entgegenkommende Fahrzeug, bei dem sich um einen weißen Lieferwagen gehandelt haben soll, fuhr jedoch einfach weiter. Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbar alkoholisierter Fahrer gestoppt – Bundesstraße 43a und Autobahn 66

(jm) Beamte der Polizeiautobahnstation Langenselbold haben am Samstagmorgen einen 56 Jahre alten Fahrer, der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss auf der Bundesautobahn 66 unterwegs gewesen war, gestoppt. Grund für die Kontrolle war die Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen, ein Polizeibeamter auf dem Heimweg, der den Lastkraftwagen gegen 6.45 Uhr zunächst auf der Bundesstraße 43a in Fahrtrichtung der Autobahn 66 nach Fulda feststellte und anschließend die Polizei informierte. Laut des Zeugen soll der Lastkraftwagen Schlangenlinien gefahren sein, weshalb sich eine Streife umgehend auf den Weg machte. Kurz vor 7 Uhr konnten die alarmierten Beamten den gemeldeten Lastkraftwagen feststellen und anhalten. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der 56-Jährige begleitete die Streifenwagenbesatzung mit zur Dienststelle. Er musste eine Blutprobe abgeben und zudem eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Im Anschluss wurde ihm die Weiterfahrt bis zur Wiederherstellung der Verkehrstüchtigkeit untersagt. Auf den Fahrer kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Wer hatte grün? Polizei bittet um Zeugenhinweise – Gelnhausen

(cb) Die Polizei in Gelnhausen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitagabend zwei Fahrzeuge auf der Kreuzung der Landstraße 3202/Lagerhausstraße zusammenstießen. Gegen 23 Uhr war ein 51 Jahre alter Mann aus Gelnhausen mit seinem BMW auf der Landstraße aus Freigericht kommend unterwegs. Von der Lagerhausstraße aus wollte eine 43-jährige Gründauerin die Landstraße 3202 überqueren und auf die Bundesautobahn 66 in Richtung Hanau auffahren. Im Kreuzungsbereich, der mit Ampeln geregelt wird, stießen beide Fahrzeuge zusammen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von 7.500 Euro. Die Beamten beschäftigen sich nun mit der Frage, welcher der beiden Fahrzeugführer „Grün“ hatte. Um diese Frage zu klären, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051-8270 zu melden.

Uber bestellt: Quartett floh mit Tasche – Offenbach/Lauterborn

(fg) Am Samstagmorgen bestellten Unbekannte kurz vor 5 Uhr ein Uber in die Mödlingstraße, welches nach dort fuhr und im Bereich 30er-Hausnummern anhielt. Im Rahmen des Bezahlvorgangs kam es dann zur gemeinschaftlichen Wegnahme der Tasche des Autofahrers, der in einem silbernen Toyota Corolla unterwegs war. Aus der Gruppe heraus sei der Geschädigte mehrfach geschlagen worden. Zudem sei ihm die Tasche, in der sich unter anderem Bargeld befand, entrissen worden. Einer der Täter war 20 bis 25 Jahre alt. Dieser trug eine blaue Jacke sowie eine dunkle Mütze. Mit der Beute floh das Quartett. Weitere Personenbeschreibungen liegen bis dato nicht vor. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Wer fuhr gegen den schwarzen Ford? – Mühlheim

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Mühlstraße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 4.000 Euro geschätzten Schadens an einem schwarzen Ford Focus. Dieser war in der Zeit zwischen Donnerstag, 8 Uhr und Freitag, 8 Uhr, in Höhe der 40er-Hausnummern geparkt. Ein Unbekannter hatte offenbar beim Vorbeifahren den schwarzen Wagen beschädigt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlheim telefonisch unter 06108 6000-0 entgegen.

Porsche aufgebockt und Räder entwendet – Mühlheim

(cb) Bis dato unbekannte Täter bockten am Sonntag, zwischen 3 und 9.30 Uhr, in der Anton-Dey-Straße (einstellige Hausnummern) einen grauen Porsche auf und montierten die Räder ab. Mit den vier Kompletträdern flüchteten die dreisten Langfinger in unbekannte Richtung. Die Beamten des Fachkommissariates haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Polizei sucht Halter eines beschädigten Autos – Mühlheim

(cb) Eine Mühlheimerin beschädigte am Samstagmittag mit ihrem schwarzen BMW Mini in der Gerhart-Hauptmann-Straße (50er-Hausnummern) beim Ausparken ein anderes Fahrzeug. Die 64-jährige Dame wollte ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachkommen und eine Nachricht an dem beschädigten, kleinen schwarzen Fahrzeug mit F-Kennzeichen hinterlassen. Nur kurz ging sie nach eigenen Angaben in ein benachbartes Café, um einen Zettel und einen Stift zu holen. Als sie wenige Minuten, gegen 12.30 Uhr, an den Unfallort zurückkehrte, war das beschädigte Fahrzeug bereits davongefahren. Die Polizei in Mühlheim am Main sucht nun den Fahrzeughalter des beschädigten Autos und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06108 6000-0 entgegen.

Vorläufige Festnahme nach Bedrohung und Nazi-Parolen – Dietzenbach

(jm) Polizeibeamte nahmen am Sonntagabend einen 47 Jahre alten Mann vorläufig fest, der unter anderem Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Rodgaustraße bedroht und Nazi-Parolen geschrien haben soll. Gegen 20.15 Uhr meldeten Anwohner eine offenbar betrunkene Person in dem Mehrfamilienhaus, die auch Bedrohungen und Beleidigungen ausgesprochen haben soll. Die eingesetzten Streifenbeamten konnte daraufhin einen 47-jährigen Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen. Dieser musste für die polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle. Zudem soll er „Heil Hitler“ auf der Straße geschrien und die Beamten beleidigt haben. Der Festgenommene stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss und musste eine entsprechende Blutprobe abgeben. Anschließend brachten die Beamten ihn zur Ausnüchterung ins Gewahrsam. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, der Beleidigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu.

Kriminalpolizei sucht Zeugen: 36-Jähriger kam schwer verletzt in Krankenhaus – Langen

(fg) Noch völlig unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, der sich am Samstagabend in der Straße „Südliche Ringstraße“ im Bereich der 110er-Hausnummern abgespielt hat. Infolgedessen kam ein 36-Jähriger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, weshalb die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. Gegen 21.10 Uhr soll ein lautstarker Streit vor einem dortigen Wohnhaus in eine handfeste Auseinandersetzung ausgeufert sein. Der 36-Jährige kam daraufhin in ein Krankenhaus. Die Kripo sucht nun Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und entsprechende Hinweise geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

Kurze Abwesenheit ausgenutzt – Rödermark, Urberach

Am Samstag, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.45 Uhr, nutzten Einbrecher die kurze Abwesenheit der Hauseigentümer, um in der Klausnerstraße, in Höhe der 10er Hausnummern, in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Offenbar wurden der oder die Täter von der Rückkehr der Anwohner überrascht und flüchteten durch ein Fenster im Erdgeschoss. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

Zeugen, die Beobachtungen hierzu gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

Wohnungseinbruch – Nidderau, Ostheim

Am Samstag, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr, kam es in der Straße Hinter dem Turm, im Bereich der 20er Hausnummern, zu einem Einbruch. Unbekannte kletterten auf den Balkon im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, hebelten dort die Balkontüre auf und entwendeten Bargeld und Schmuck. Im gleichen Zeitraum wurde auch im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses eingebrochen. Hier hebelten die Täter ein Fenster auf und entwendeten auch hier Bargeld und Schmuck.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Wohnungseinbruch – Hanau, Großauheim

In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Spitzenweg, in Höhe der 40er Hausnummern, brachen Unbekannte am Samstag, zwischen 18.15 Uhr und 21.00 Uhr, ein. Hier wurde die Terrassentür aufgehebelt, die komplette Wohnung durchsucht und Bargeld, Handtaschen sowie Schmuck entwendet.

Auch hier bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen hierzu gemacht haben könnten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Unfall mit fünf Beteiligten auf der A 66 – Zeugen gesucht

Insgesamt drei Leichtverletzte und fünf beschädigte Fahrzeuge sowie Schäden entlang der Autobahn waren die Folge eines Unfalls am Freitagabend, gegen 19 Uhr, auf der A 66 auf Höhe des Parkplatzes Weinberg. Vorausgegangen war der Kontrollverlust eines 26-Jährigen aus dem Rhein-Neckar Kreis über seine Mercedes E-Klasse. Er kam ins Schleudern und zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, kehrte jedoch wieder auf die Fahrspuren zurück. Hier soll es zur Kollision mit einem BWM gekommen sein. Beide Fahrzeuge schlugen hierauf in die äußeren Schutzplanken ein, bevor sie zum Stehen kamen. Ein Volvo konnte vor den verunfallten Fahrzeugen rechtzeitig anhalten, jedoch fuhr eine Gelnhäuserin mit ihrem Opel auf den Volvo auf. Die 63-jährige Fahrerin des Opels und die beiden Fahrer des BMW sowie des Mercedes wurden leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert. Die Schutzplanken der Autobahn und ein Wildschutzzaun wurden in Mitleidenschaft gezogen. Durch umherfliegende Trümmer wurde zudem ein Mercedes GLE beschädigt. Die A 66 musste in Richtung Hanau etwa eine Stunde lang gesperrt werden. Die Polizeiautobahnstation Langenselbold prüft im Rahmen der Unfallaufnahme den Vorwurf der nicht angepassten Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei unter der 06183 911-550 zu melden.

Zeugen nach Angriff auf Hundebesitzerin gesucht

Eine 65-jährige Fahrradfahrerin aus Rödermark war am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr im Waldstück (Traminer Straße) zwischen dem BSC Urberach und der Carl-Zeiss-Straße unterwegs, als es zu einem Zwischenfall mit einem anderen Hundebesitzer kam. Der Mann mit dunklen Augen und dunklem Stoppelbart soll die Dame mit ihren zwei Hunden am Vorbeifahren gehindert haben. Als sie es dennoch versuchte, habe der Mann zuerst gegen das Fahrrad getreten und sie danach mehrfach geschlagen. Die 65-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und litt unter einem Schock. Die Polizeistation Dietzenbach sucht nun dringend nach Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zu der Identität des Angreifers, welcher als etwa 60 Jahre alt und ungefähr 175 bis 180 cm groß beschrieben wurde. Er soll eine dunkle Hose, einen schwarzen Mantel und eine rote Wintermütze getragen haben, außerdem führte er selbst einen kleinen schwarzen Hund mit sich. Hinweise nimmt die Polizei unter der 06074 837-0 entgegen.