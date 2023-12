Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Altkleidercontainer angezündet – Festnahme, Steinbach, Hessenring, Samstag, 16.12.2023, 22:15 Uhr

Altkleidercontainer angezündet – Festnahme, Steinbach, Hessenring, Samstag, 16.12.2023, 22:15 Uhr

(da)Ein 15- und ein 20-Jähriger haben am Samstagabend in Steinbach zwei Altkleidercontainer in Brand gesetzt und einen Sachschaden in vierstelliger Höhe verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die beiden Steinbacher gegen 22:15 Uhr in der Straße „Hessenring“ mehrere Feuerwerkskörper in zwei Altkleidercontainer und zwei Mülltonnen. Diese fingen daraufhin Feuer. Der Brand konnte jedoch durch die Feuerwehr schnell eingedämmt und gelöscht werden. An den vier Behältnissen entstand ein Gesamtsachschaden in vierstelliger Höhe. Einsatzkräften der Polizei gelang es, die beiden Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festzunehmen. Gegen sie ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Sachbeschädigung.

Beschilderung von religiöser Einrichtung abgerissen, Bad Homburg, Louisenstraße, Samstag, 16.12.2023, 19:20 Uhr

(da)Am Samstagabend wurde in Bad Homburg ein Schild einer religiösen Einrichtung beschädigt. Zeugen beobachteten gegen 19:20 Uhr einen Mann in der Louisenstraße, der zunächst die Beschilderung einer religiösen Einrichtung von einer Hauswand riss und anschließend darauf urinierte. Bei dem Vandalen soll es sich um einen 40 bis 45 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er sei glatzköpfig und etwa 1,70 m groß gewesen und soll eine blaue Daunenjacke getragen haben. Der regionale Staatsschutz der Polizeidirektion Hochtaunus hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weitere Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Bad Homburg/Ober-Erlenbach, Wetterauer Straße, Sonntag, 17.12.2023, 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(da)Einbrecher sind am Sonntag in ein Einfamilienhaus in Ober-Erlenbach eingedrungen. Zwischen 10 Uhr und 21 Uhr verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zutritt zu dem Objekt in der Wetterauer Straße. Im Inneren entwendeten sie diverse Elektrogeräte, Werkzeuge und ein Mountainbike. Mit dieser Beute im Wert von rund 15.000 Euro flüchteten sie anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Körperverletzung

Tatort: Bad Homburg, Louisenstraße 43 Tatzeit: Freitag, 15.12.2023, 19:15 Uhr

Am Freitagabend kam es nahe der Louisenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen: Nach einer vorangegangenen kurzen Unterhaltung in der Fußgängerzone, ging der Täter mit dem Angesprochenen in eine Seitengasse und schlug dort dem 19-jährigen Geschädigten aus Oberursel mehrfach mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der Geschädigte stürzte. Der Geschädigte lief im Anschluss daran in Richtung Louisenstraße davon, wurde von dem Täter jedoch verfolgt. Er versuchte weiterhin auf den Geschädigten einzuschlagen. Nach kurzer Zeit ließ der Täter von dem Geschädigten ab und ergriff die Flucht. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20 Jahre, ca. 170 cm groß, auffallend dünn, kurze dunkle Haare, südosteuropäische Erscheinung, bekleidet mit schwarzem Adidas-Trainingsanzug, dunkle Schuhe

Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Hinweise zu dem Sachverhalt an die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: Bad Homburg, Fröbelstraße Tatzeit: zwischen Freitag, 15.12.2023, 14:00 Uhr und Samstag, 16.12.2023, 09:00 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es in der Fröbelstraße in Bad Homburg zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein Täter betrat das Grundstück des Geschädigten und zerkratzte die Motorhaube des dort geparkten grauen Mercedes. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss Unfallort: Bad Homburg, Ober-Eschbacher Straße Unfallzeit: Samstag, 16.12.2023, 00:25 Uhr

Eine 36-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw Ford die Ober-Eschbacher Straße aus Richtung Lindenstraße kommend in Richtung Peterhofer Straße und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Poller. Dieser und das Fahrzeug wurden dabei beschädigt. Die Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt fort, konnte aber durch eine Streife an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Alkoholeinfluss wurde festgestellt, die Unfallverursacherin wurde zur Polizeistation Bad Homburg verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde zudem sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Bad Homburg, Georg-Schaeffler-Straße Unfallzeit: Freitag, 15.12.2023, zwischen 05:45 Uhr und 14:20 Uhr

Ein roter Pkw Honda Jazz stand ordnungsgemäß geparkt auf einem Parkplatz am Straßenrand. Der Unfallverursacher beschädigte den geparkten Honda und entfernte sich unerlaubt. Sachschaden an dem Honda ca. 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Tatort: Königstein, Parkstraße Tatzeit: Freitag, 15.12.2023, zwischen 15:00 Uhr und 21:30 Uhr

Der oder die Täter kletterten mit Hilfe eines Gartenstuhls auf das Dach des Einfamilienhauses und versuchten mit einem Pflasterstein eine Scheibe einzuschlagen. Dies gelang zwar nicht, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden an Dach und Fenster.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Manipulation von Geldausgabeautomat

Tatzeit: Freitag, den 15.12.2023, zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr Tatort: Oberursel, Adenauerallee

Offenbar wurden bei einer Bankfiliale der Postbank in Oberursel im Laufe des Freitagabends bei mehreren Geschädigten die Daten von unbaren Zahlungsmitteln ausgespäht. Dies fiel den Betroffenen auf, als am Folgetag Abbuchungen vom Konto festgestellt wurden. Es ist nach jetzigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass der Geldausgabeautomat der betroffenen Bankfiliale manipuliert wurde. Die Manipulation wurde jedoch noch in der Nacht abgebaut.

Hinweise zu diesem Sachverhalt werden bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 entgegengenommen.

Diebstahl von Kraftfahrzeug

Tatzeit: Sonntag, den 17.12.2023, 05:00 Uhr Tatort: Oberursel, Holzweg-Passage

Dem Besucher einer Gaststätte in Oberursel wurde am Sonntagmorgen die Jacke gestohlen. In der Jacke befanden sich die Geldbörse und der Fahrzeugschlüssel zu seinem Pkw. Als der Geschädigte das Fehlen seiner Jacke bemerkte, musste er zusätzlich feststellen, dass sein Pkw ebenfalls gestohlen wurde. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen roten Peugeot 207 mit dem Kennzeichen HG-Z 191.

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 1,65 m groß, geschorene dunkelbraune Haare, rundliches Gesicht, auffallende „Glubschaugen“, schwarze Jacke

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 zu melden.

Fahrraddiebstähle an Schule

Tatort: Kronberg, Le-Lavandou-Straße, Altkönigschule Tatzeit: Freitag 15.12.2023, zwischen 07:50 Uhr und 15:15 Uhr

Im genannten Zeitraum kam es im Bereich der Altkönigschule Kronberg und im Bereich des angrenzenden Sportplatzes zu mindestens zwei Diebstählen von hochwertigen Fahrrädern. Beide Fahrräder (mintgrünes Specialised / schwarz-orangenes Scott) waren mit Fahrradschlössern gesichert. Der Gesamtwert der entwendeten Fahrräder liegt bei mehreren Tausend Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Königstein unter 06174/92660 zu melden.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: Königstein, Am Rabenstein Tatzeit: zwischen Freitag, 15.12.2023, 18:00 Uhr und Samstag, 16.12.2023, 12:30 Uhr

Im genannten Tatzeitraum wurde ein geparkter schwarzer Audi auf der linken Fahrzeugseite mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Königstein unter 06174/92660.

Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol Unfallort: B 456, Ortsausgang Usingen, Fahrtrichtung Wehrheim Unfallzeit: Samstag, 16.12.2023, 23:20 Uhr

Eine 37-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw Hyundai die B 456 aus Usingen kommend in Richtung Wehrheim. Im Bereich des Waldes verlor die Fahrerin in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte in den Straßengraben. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Schaden am Pkw wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: Königstein, Falkensteiner Straße Unfallzeit: Freitag, 15.12.2023, 15:04 Uhr

Eine 65-jährige Frau kam mit ihrem schwarzen Pkw Mazda hinter dem Taunus-Gymnasium aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter, wo der Pkw dann an einem Baum hängen blieb. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand massiver Sachschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Schadenssumme an dem Pkw wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss Unfallort: Bad Homburg, Ober-Eschbacher Straße Unfallzeit: Samstag, 16.12.2023, 00:25 Uhr

Eine 36-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw Ford die Ober-Eschbacher Straße aus Richtung Lindenstraße kommend in Richtung Peterhofer Straße und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Poller. Dieser und das Fahrzeug wurden dabei beschädigt. Die Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt fort, konnte aber durch eine Streife an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Alkoholeinfluss wurde festgestellt, die Unfallverursacherin wurde zur Polizeistation Bad Homburg verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde zudem sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Bad Homburg, Georg-Schaeffler-Straße Unfallzeit: Freitag, 15.12.2023, zwischen 05:45 Uhr und 14:20 Uhr

Ein roter Pkw Honda Jazz stand ordnungsgemäß geparkt auf einem Parkplatz am Straßenrand. Der Unfallverursacher beschädigte den geparkten Honda und entfernte sich unerlaubt. Sachschaden an dem Honda ca. 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Tatort: Königstein, Parkstraße Tatzeit: Freitag, 15.12.2023, zwischen 15:00 Uhr und 21:30 Uhr

Der oder die Täter kletterten mit Hilfe eines Gartenstuhls auf das Dach des Einfamilienhauses und versuchten mit einem Pflasterstein eine Scheibe einzuschlagen. Dies gelang zwar nicht, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden an Dach und Fenster.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Manipulation von Geldausgabeautomat

Tatzeit: Freitag, den 15.12.2023, zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr Tatort: Oberursel, Adenauerallee

Offenbar wurden bei einer Bankfiliale der Postbank in Oberursel im Laufe des Freitagabends bei mehreren Geschädigten die Daten von unbaren Zahlungsmitteln ausgespäht. Dies fiel den Betroffenen auf, als am Folgetag Abbuchungen vom Konto festgestellt wurden. Es ist nach jetzigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass der Geldausgabeautomat der betroffenen Bankfiliale manipuliert wurde. Die Manipulation wurde jedoch noch in der Nacht abgebaut.

Hinweise zu diesem Sachverhalt werden bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 entgegengenommen.

Diebstahl von Kraftfahrzeug

Tatzeit: Sonntag, den 17.12.2023, 05:00 Uhr Tatort: Oberursel, Holzweg-Passage

Dem Besucher einer Gaststätte in Oberursel wurde am Sonntagmorgen die Jacke gestohlen. In der Jacke befanden sich die Geldbörse und der Fahrzeugschlüssel zu seinem Pkw. Als der Geschädigte das Fehlen seiner Jacke bemerkte, musste er zusätzlich feststellen, dass sein Pkw ebenfalls gestohlen wurde. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen roten Peugeot 207 mit dem Kennzeichen HG-Z 191.

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 1,65 m groß, geschorene dunkelbraune Haare, rundliches Gesicht, auffallende „Glubschaugen“, schwarze Jacke

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 zu melden.

Fahrraddiebstähle an Schule

Tatort: Kronberg, Le-Lavandou-Straße, Altkönigschule Tatzeit: Freitag 15.12.2023, zwischen 07:50 Uhr und 15:15 Uhr

Im genannten Zeitraum kam es im Bereich der Altkönigschule Kronberg und im Bereich des angrenzenden Sportplatzes zu mindestens zwei Diebstählen von hochwertigen Fahrrädern. Beide Fahrräder (mintgrünes Specialised / schwarz-orangenes Scott) waren mit Fahrradschlössern gesichert. Der Gesamtwert der entwendeten Fahrräder liegt bei mehreren Tausend Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Königstein unter 06174/92660 zu melden.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: Königstein, Am Rabenstein Tatzeit: zwischen Freitag, 15.12.2023, 18:00 Uhr und Samstag, 16.12.2023, 12:30 Uhr

Im genannten Tatzeitraum wurde ein geparkter schwarzer Audi auf der linken Fahrzeugseite mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Königstein unter 06174/92660.

Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol Unfallort: B 456, Ortsausgang Usingen, Fahrtrichtung Wehrheim Unfallzeit: Samstag, 16.12.2023, 23:20 Uhr

Eine 37-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw Hyundai die B 456 aus Usingen kommend in Richtung Wehrheim. Im Bereich des Waldes verlor die Fahrerin in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte in den Straßengraben. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Schaden am Pkw wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: Königstein, Falkensteiner Straße Unfallzeit: Freitag, 15.12.2023, 15:04 Uhr

Eine 65-jährige Frau kam mit ihrem schwarzen Pkw Mazda hinter dem Taunus-Gymnasium aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter, wo der Pkw dann an einem Baum hängen blieb. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand massiver Sachschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Schadenssumme an dem Pkw wird auf 3.000 Euro geschätzt.