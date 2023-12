Main-Taunus: Die Polizei-News

Geworfene Flasche trifft fahrenden Pkw, Schwalbach am Taunus, Westring, Marktplatz, Samstag, 16.12.2023, 11:24 Uhr

(jn)Aus einem Wohnhaus am Marktplatz ist am Samstagmittag eine Glasflasche geworfen worden, die einen fahrenden Pkw traf. Es blieb bei einem Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an dem Wagen. Um 11:24 Uhr sei der Geschädigte, ein 36-jähriger Frankfurter, am Steuer seines grünen Mitsubishi im Westring unterwegs gewesen, als unvermittelt eine Flasche seinen Pkw traf. Diese sei zuvor aus einem Wohnhaus am Marktplatz geworfen worden.

Die Polizei in Eschborn ermittelt wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 entgegengenommen werden.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Flörsheim am Main, Weilbach, Wiesenring, Freitag, 15.12.2023, 12:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(jn)Am Freitagnachmittag waren Einbrecher im Flörsheimer Ortsteil Weilbach unterwegs und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr kletterten die Kriminellen in den Garten des im Wiesenring gelegenen Wohnhauses und hebelten die Terrassentür auf. Hiernach wurden mehrere Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht, wobei die Täter auf mehrere Hundert Euro Bargeld stießen. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Wohnhaus von Unbekannten durchsucht,

Hattersheim am Main, Okriftel, Merowingerstraße, Freitag, 15.12.2023, 12:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(jn)Unbekannte sind am Freitag in ein Einfamilienhaus in Hattersheim, Okriftel eingebrochen und haben es nach Beute durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Erkenntnissen vom Tatort in der Merowingerstraße folgend ereignete sich der Einbruch zwischen 12:00 Uhr und 22:00 Uhr. Zunächst betraten die Täter das Grundstück und brachen dann eine Zugangstür auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Im Verlauf ihrer Suche nach Wertgegenständen wurden sämtliche Zimmer, Kommoden und Schränke durchsucht, bevor die Gauner wieder flüchteten. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen, der Beuteschaden ist noch unklar.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Vandale tritt Seitenspiegel abgesehen, Eschborn, Sulzbacher Straße, Samstag, 16.12.2023, 14:00 Uhr bis Sonntag, 17.12.2023, 08:57 Uhr

(jn)Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen hatte es mindestens ein bislang unbekannter Täter in Eschborn auf mehrere geparkte Pkw abgesehen. Zur Tatzeit ging der Unbekannte die Sulzbacher Straße entlang und trat mit seinem Fuß gegen die Seitenspiegel von mindestens fünf Fahrzeugen, wobei jeweils Sachschaden entstand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1.500 Euro.

Hinweise erbittet die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0.

Jugendlicher auf Fahrrad bei Unfall verletzt, Landesstraße 3014, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Freitag, 15.12.2023, 17:46 Uhr

(jn)Am frühen Freitagabend ist bei Kelkheim ein 16-jähriger Fahrradfahrer von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Um 17:46 Uhr befuhr der 16-Jährige aus Kelkheim die L 3016 von Ruppertshain nach Fischbach, als er kurz vor Fischbach von einem nachfolgenden Pkw übersehen wurde. Die 49-jährige Fahrerin des Pkw touchierte den Radler, woraufhin dieser stürzte und sich glücklicherweise lediglich leichtere Verletzungen zuzog. Der Jugendliche wurde für eine weitere medizinische Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Meldungen vom Wochenende

Tür zu Firmenobjekt aufgehebelt,

Hochheim am Main, Hajo-Rüter-Straße,

Freitag, 15.12.2023, 19:15 Uhr bis Samstag, 16.12.2023, 08:45 Uhr

(ll) Zwischen Freitag und Samstag kam es in Hochheim zu einem Einbruch in eine Verkaufsstätte.

Die bisher unbekannten Täter verschafften sich zwischen Freitag 19:15 Uhr und Samstag 08:45 Uhr durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu einem Firmenobjekt in der Hajo-Rüter-Straße. Im Objekt wurden weitere Räume und Spinde gewaltsam geöffnet. Hierbei entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 2.500EUR. Entwendet wurde Bargeld in der Höhe von etwa 1.800EUR.

Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Einbruch in Okriftel,

Hattersheim am Main, Okriftel, Kantweg,

Samstag, 16.12.2023, 15:30 Uhr bis Samstag, 16.12.2023, 20:30 Uhr

(ll) Am Samstag wurde ein Einfamilienhaus im Hattersheimer Ortsteil Okriftel von Einbrechern aufgesucht.

Der oder die unbekannten Einbrecher hebelten zwischen 15:30 Uhr und 20:30 Uhr die Terrassentür zu einem Reihenhaus im Kantweg auf. Die Ermittlungen zu dem Diebesgut dauern noch an. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 1.000EUR.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 – 0 zu melden.

Fahrraddiebstahl,

Kelkheim (Taunus), Brunhildenweg,

Donnerstag, 14.12.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, 16.12.2023, 13:30 Uhr

(ll) Zwischen Donnerstag- und Samstagmittag kam es in Kelkheim zum Diebstahl zweier Fahrräder.

Unbekannte Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in den Garten eines Einfamilienhauses in dem Brunhildenweg. Zwischen Donnerstag 15:00 Uhr und Samstag 13:30 Uhr entwendeten die Diebe zwei Mountainbikes der Marke Cube. Einmal handelt es sich um das Model „Reaction GTC Team“ und „Reaction GTC SL“. Die Diebe sind mit den Fahrrädern in unbekannte Richtung geflüchtet.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749 – 0 zu melden.

Graffiti am S-Bahnhof in Hattersheim,

Hattersheim am Main, S-Bahnhof,

bis Samstag 16.12.2023

(ll) Wie der Polizeistation in Hofheim am Samstag gegen 15:30 Uhr bekannt wurde, haben ein oder mehrere unbekannte Täter einen etwa 120 x 30cm großen Schriftzug in rosa Farbe an die Wand der Unterführung des S-Bahnhofs in Hattersheim gesprüht. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Sulzbach aufgenommen und dauern an.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 – 0 zu melden.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Flörsheim, Mainstraße, Samstag, 16.12.2023, 07:45 Uhr

Der 74 jährige Beschuldigte sollte zwecks medizinischer Versorgung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Beschuldigte leistete hierbei gegenüber den eingesetzten Beamten vehement Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme. Dabei biss er einen Beamten in die Hand und trat mit den Füßen nach weiteren Beamten, wobei er eine Beamtin am Oberarm traf. Die Beamten wurden dabei nicht verletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen. Der Beschuldigte wurde schließlich fixiert und im Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es wurde eine Strafanzeige gegen den Beschuldigten gefertigt.

versuchter Wohnungseinbruch, Bad Soden am Taunus, Odenwaldstraße, Freitag, 15.12.2023, 16:00 Uhr – 18:00 Uhr

Bei dem angegebenen Objekt handelt es sich um eine Doppelhaushälfte in einer Wohngegend. Unbekannte Täter gelangen über das nicht verschlossene Tor in den Garten das Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter laufen die Treppenstufen zur Wohnungseingangstür hoch. Dort versuchen sie durch Hebeln die Wohnungseingangstür aufzubrechen. Dies gelang nicht. Danach hebeln die unbekannten Täter am Schließzylinder der Wohnungseingangstür und versuchen vermutlich das Schloss herauszudrehen. Dies gelang ebenfalls nicht.

Hinweise zu dem Vorfall werden unter Telefonnummer 06196 2073-0 von der Kriminalpolizei in Sulzbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

3.versuchter Wohnungseinbruch, Eppstein, Bahnhstraße, Mittwoch 13.12.2023 08:00 Uhr – Freitag 15.12.2023 19:00 Uhr

Die unbekannten Täter begaben sich auf die rückwärtige Seite des Einfamilienhauses und versuchten vergeblich mittels zahlreicher Ansätze die Terrassentür aufzuhebeln.

Hinweise zu dem Vorfall werden unter Telefonnummer 06196 2073-0 von der Kriminalpolizei in Sulzbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Trunkenheitsfahrt, Eschborn, Unterortstraße, Samstag, 16.12.2023, 01:30 Uhr

Die 24 jährige spätere Beschuldigte wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch eine Streife der PSt. Eschborn angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die Beschuldigte mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr geführt hat. Es konnte ein starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahrgenommen werden. Die Beschuldigte wurde zur Dienststelle sistiert und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug, Flörsheim am Main, Wickerer Straße 33a, Freitag, 15.12.2023, 06:00 Uhr – 14:00 Uhr

Der unbekannten Täter beschädigte vermutlich durch Stechen mit einem unbekanntem Gegenstand den Autoreifen der Geschädigten.

Hinweise zu dem Vorfall werden unter Telefonnummer 06145 5476-0 von der Polizeistation Flörsheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.