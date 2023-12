Wiesbaden: Die Polizei-News

Sexualstraftäter im FOKUS: 194 Polizeikräfte durchsuchen hessenweit 53 Wohnungen // Kindersexpuppe sichergestellt // Schwerpunktmaßnahme der hessischen Polizei

53 Wohnungsdurchsuchungen und 541 Sicherstellungen – das ist die Bilanz des Einsatzes, an dem in der vergangenen Woche hessenweit 194 Polizeikräfte beteiligt waren. Bei der konzertierten Aktion, organisiert vom Hessischen Landeskriminalamt, handelte es sich erneut um eine Schwerpunktmaßnahme der BAO FOKUS. Ziel dieser Organisationseinheit der hessischen Polizei ist es, Minderjährige vor sexualisierter Gewalt zu schützen und Sexualstraftaten, die sich gegen Kinder und Jugendliche richten, konsequent zu ermitteln. Bei den Maßnahmen wurden zahlreiche Mobiltelefone, PCs, Datenträger und in einem Fall sogar eine Kindersexpuppe sichergestellt.

Der von Montag bis Freitag stattfindende Einsatz im Auftrag der hessischen Staatsanwaltschaften wurde vom Hessischen Landeskriminalamt (HLKA) koordiniert. Insgesamt konnten innerhalb der fünf Tage 55 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt werden.

194 Polizeikräfte waren an dem Einsatz der BAO FOKUS beteiligt. Bei der BAO handelt es sich um eine Einheit der hessischen Polizei, die sich ausschließlich mit Sexualdelikten zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen befasst.

5 Beschuldigten wird sexueller Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen vorgeworfen, bei 51 steht der Vorwurf des Erwerbs, Besitzes oder der Verbreitung von Kinder- oder Jugendpornografie im Raum. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stehen die 53 Männer und 3 Frauen im Alter bis 79 Jahren untereinander nicht im Austausch. 25 der Beschuldigten mussten die Ermittlerinnen und Ermittler im Anschluss an die Durchsuchung mit auf die nächstgelegene Dienststelle begleiten.

Die Durchsuchungen fanden in den Städten Darmstadt, Frankfurt am Main, Gießen, Kassel und Wiesbaden statt, außerdem in den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Fulda, Gießen, Hersfeld-Rothenburg, Hochtaunuskreis, Kassel, Lahn-Dill-Kreis, Limburg-Weilburg, Main-Kinzig-Kreis, Marburg-Biedenkopf, Offenbach, Rheingau-Taunus, Schwalm-Eder, Vogelsberg und Waldeck-Frankenberg und Wetterau. Es wurden insgesamt 541 Datenträger – darunter 66 Smartphones, 36 Computer und Laptops sowie 59 USB-Sticks sichergestellt. Die Speichermedien werden nun ausgewertet, kriminalistisch bewertet und auf weitere Ermittlungsansätze geprüft. In Rahmen einer Durchsuchung bei einem 27-jährigen Beschuldigten im Landkreis Bergstraße wurde gar eine Kindersexpuppe sichergestellt.

Hintergrund BAO FOKUS:

Die BAO FOKUS (Besondere Aufbauorganisation Fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie Und Sexuellen Missbrauch von Kindern) hat am 1. Oktober 2020 ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist im Hessischen Landeskriminalamt (HLKA) zentral angesiedelt und hat in sämtlichen Polizeipräsidien Regionalabschnitte gebildet, um zentral koordiniert landesweit Ermittlungsverfahren zu führen. Mit insgesamt über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter rund 220 Ermittlerinnen und Ermittler, verfolgt die hessische Polizei gezielt Sexualverbrechen an Kindern und Jugendlichen.

Nach Körperverletzung Widerstand geleistet, Wiesbaden,

Kastel, Wiesbadener Straße, Sonntag, 17.12.2023, 00:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag verletzte ein Mann in einer Wiesbadener

Asylbewerberunterkunft einen Bewohner und leistete anschließend den

herbeigerufenen Polizisten Widerstand. Gegen Mitternacht wurden Beamte des

zweiten Polizeireviers in die Einrichtung in der Wiesbadener Straße in Kastel

gerufen, da es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei

Bewohnern gekommen war. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich einer der

Beteiligten äußerst aggressiv und sollte daher gefesselt werden. Gegen seine

Festnahme setzte sich der stark alkoholisierte 22-Jährige mehrfach zur Wehr,

indem er nach den eingesetzten Polizisten trat, schlug und spuckte. Weiterhin

biss er einem Beamten in die Hand.

Der 22-Jährige, eine Polizeibeamtin wie auch ein Polizeibeamter wurden leicht

verletzt. Der 22-Jährige kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst

in das Polizeigewahrsam nach Wiesbaden, wo ihm Blut entnommen wurde. Er muss

sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der vorangegangenen

Körperverletzung verantworten.

Paketbote überfallen,

Wiesbaden, Hauberrisserstraße, Freitag, 15.12.2023, 14:20 Uhr

(jn)Ein 30-jähriger Paketbote ist am Freitagnachmittag in Wiesbaden überfallen

und mehrerer Pakete beraubt worden. Den Angaben des Geschädigten folgend war er

um 14:20 Uhr in der Hauberrisserstraße an seinem Fahrzeug mit dem Verladen von

Paketen beschäftigt, als er von zwei unbekannten Tätern angesprochen wurde. Nach

einem kurzen Wortwechsel sei er dann von einem der Räuber zu Boden gestoßen

worden. Daraufhin hätten sich beide mehrere Pakete geschnappt und seien

davongelaufen. Er beschrieb das Duo als 20 bis 23 Jahre alt und etwa 1,80 Meter

groß. Beide sollen einen schwarzen Pullover getragen haben.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise

unter der Telefonnummer 0611 / 345 – 0.

Mit Messer verletzt,

Wiesbaden/Kastel, In der Witz, Samstag, 16.12.2023, 13:55 Uhr

(da)Ein 23-Jähriger ist am Samstag in Wiesbaden von einem Unbekannten mit einem

Messer angegriffen und verletzt worden. Der junge Mann war gegen 13:55 Uhr in

der Straße „In der Witz“ unterwegs, als ihn ein bislang Unbekannter mit einem

Messer angriff und am Oberschenkel verletzte. Anschließend flüchtete der

Angreifer in unbekannte Richtung. Der Angegriffene machte bei der

Anzeigenaufnahme keine Angaben zur Tat. Er erlitt leichte, oberflächliche

Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise

zum Sachverhalt und zu dem Unbekannten unter der Telefonnummer (0611) 345 2240

entgegen.

Flaggen beschmiert,

Wiesbaden, Schlossplatz, Samstag, 16.12.2023, 07:00 Uhr bis 07:35 Uhr

(jn)Am Samstagmorgen wurden in der Wiesbadener Innenstadt zwei Flaggen mit Farbe

beschmiert. Derzeitigen Erkenntnissen nach näherten sich Unbekannte zwischen

07:00 Uhr und 07:35 Uhr den am Schlossplatz aufgestellten Flaggen und

beschmutzten diese mit roten Farbspritzern. Die Flaggen wurden abgehängt und

durch neue Flaggen ersetzt. Das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten in

Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer 0611 / 345 – 0

entgegengenommen.

Ladendieb setzt sich zur Wehr,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Freitag, 15.12.2023, 17:25 Uhr

(da)Am Freitag setzte sich ein Ladendieb in Wiesbaden zur Wehr, als er an seiner

Flucht gehindert wurde. Gegen 17:25 Uhr bemerkte der Ladendetektiv eines

Supermarktes am Bahnhofsplatz, wie ein Kunde versuchte, verschiedene

Lebensmittel mitgehen zu lassen. Als er ihn auf den Diebstahl ansprach, stieß

der Ertappte den Detektiv zunächst von sich weg. Gemeinsam mit weiteren Zeugen

gelang es dem Ladendetektiv jedoch, den Dieb an der Flucht zu hindern. Gegen ihn

wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Zwei Personen in Bar angegriffen,

Wiesbaden, Mauritiusplatz, Samstag, 16.12.2023, 02:45 Uhr

(da)Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in Wiesbaden auf zwei Besucher

einer Bar eingeschlagen. Gegen 02:45 Uhr kam es in einer Bar am Mauritiusplatz

zu einer Auseinandersetzung, bei der die beiden von einer bislang unbekannten

Anzahl von Personen angegriffen und mehrfach geschlagen worden seien. Die beiden

Männer wurden dabei leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist weder

die Anzahl der Angreifer noch eine Personenbeschreibung bekannt. Die Polizei

bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter der

Telefonnummer (0611) 345 2140 entgegengenommen.

Unbekannte schlagen auf Opfer ein,

Wiesbaden/Kastel, In der Witz, Freitag, 15.12.2.2023, 23:40 Uhr

(da)Am Freitagabend wurde ein Mann in Kastel von drei bislang unbekannten Tätern

zusammengeschlagen. Gegen 23:40 Uhr wurde die Polizei in die Straße „In der

Witz“ gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie dort eine Person von drei

Unbekannten geschlagen worden sei. Die Streife traf vor Ort einen blutenden

28-jährigen Mann an, der keine genauen Angaben zum Geschehen machen konnte. Er

wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht. Von den drei gemeldeten Schlägern

fehlte jede Spur. Die genauen Umstände der Tat bedürfen derzeit noch weiterer

Ermittlungen. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345 2240.

Politische Schmierereien an Hausfassade und Pkw, Wiesbaden/Kastel,

Elisabethenstraße, Sonntag, 17.12.2023, 00:30 Uhr bis 00:50 Uhr

(da)Unbekannte haben am Sonntag mehrere Hausfassaden und ein Auto mit Farbe

besprüht. Zwischen 00:30 Uhr und 00:50 Uhr hatten zwei Männer in der

Elisabethenstraße drei Hausfassaden und ein Auto mit politischen Botschaften in

pinker Farbe besprüht. Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet. Es soll sich um

zwei Männer im Alter von etwa 25 Jahren gehandelt haben. Beide seien schwarz

gekleidet gewesen und hätten eine schwarze Mütze getragen. Einer der beiden soll

etwa 1,70 Meter groß gewesen sein, sein Partner 1,85 Meter. Die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Auseinandersetzung in Getränkemarkt,

Wiesbaden, Hasengartenstraße, Samstag, 16.12.2023, 11:50 Uhr

(fh)Am Samstagvormittag wurde ein Mann in einem Getränkemarkt in der

Hasengartenstraße geschlagen und getreten. Den Angaben des 48 Jahre alten

Geschädigten zufolge sei er im Markt gegen 11:50 Uhr mit einem Fremden in Streit

geraten, welcher ihn plötzlich beleidigt, geschlagen und am Boden liegend

getreten habe. Kurz darauf soll der Unbekannte in Begleitung einer Frau in

unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der Täter sei etwa 20 bis 25 Jahre alt, 180

cm groß und von sportlicher Statur gewesen. Er habe akzentfrei deutsch

gesprochen und schwarze, mittellange Haare sowie eine gebräunte Haut gehabt. Bei

seiner Begleiterin könnte es sich um seine 40 bis 45 Jahre und 160 cm große

Mutter gehandelt haben. Sie habe eine ähnliche Hautfarbe und braune, lange Haare

gehabt.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Unbekannten am Fenster ertappt,

Wiesbaden, Rambach, Ostpreußenstraße, Freitag, 15.12.2023, 11:36 Uhr

(jn)Eine Frau aus Wiesbaden ist am Freitag von einem unbekannten Täter in ihrer

Wohnung überrascht worden. Um 11:36 Uhr habe die über 80-jährige Geschädigte das

Schlafzimmer ihrer Wohnung in der Ostpreußenstraße betreten, wo sie auf den etwa

20 bis 25 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann traf. Dieser stand am

Fenster ihrer Hochparterre-Wohnung und versuchte bereits, durch dieses in die

Wohnung zu klettern. Die Dame schrie den Unbekannten daraufhin an, der umgehend

wieder auf den Boden kletterte und ohne Beute in Richtung Goldsteintal

wegrannte. Er soll eine dunkle Hautfarbe sowie schwarze Kraushaare gehabt haben.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der

Telefonnummer 0611 / 345 – 0 entgegengenommen.

Sprinter gestohlen,

Wiesbaden, Kostheim, Hochheimer Straße, bis Mittwoch, 13.12.2023

(jn)In der vergangenen Woche ist in Kostheim ein Sprinter gestohlen worden. Das

weiße Fahrzeug parkte auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hochheimer

Straße. Am Mittwoch stellte die Geschädigte dann fest, dass ihr Wagen entwendet

worden war und erstatte Anzeige. An dem Pkw waren bis zuletzt die amtlichen

Kennzeichen F-EC 9500 montiert gewesen.

Hinweise zu dem Sprinter oder der Tat erbittet die Kriminalpolizei in Wiesbaden

unter der Rufnummer 0611 / 345 – 0.

Auto geknackt, Brille gestohlen,

Wiesbaden, Karlstraße, Freitag, 15.12.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 16.12.2023,

09:40 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Samstag, 09:40 Uhr wurde in

der Karlstraße in Wiesbaden ein Auto geknackt und ein Gegenstand gestohlen. Dem

Geschädigten zufolge parkte das Fahrzeug in der Karlstraße, wo der gelbe VW

durch Zerschlagen des Beifahrerfensters gewaltsam geöffnet wurde. Im Anschluss

durchsuchten der oder die Autoknacker den Innenraum, schnappten sich eine Brille

und verschwanden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345 – 0

erbeten.

Meldungen vom Wochenende

Täterfestnahme nach Ladendiebstahl mit hohem Stehlgut (1200

Euro), Wiesbaden, Berliner Straße, Freitag, 15.12.2023, 16:05 Uhr (Sc) Am

Freitagnachmittag seien nach Aussage eines Ladendetektivs eine 33-jährige

rumänische Staatsangehörige zusammen mit ihrer 13-jährigen Nichte in einen

Lebensmittelmarkt in der Berliner Straße in Wiesbaden gegangen und luden große

Mengen verschiedener, scheinbar wahllos ausgesuchte Lebensmittel in ihren

Einkaufswagen. Anschließend seien beide weiblichen Personen in einem günstigen

Moment zusammen mit dem Einkaufswagen durch die Schranken des Eingangsbereichs

gelaufen, um die Waren so zu entwenden. Der Ladendetektiv konnte die beiden

weiblichen Personen an der Flucht hindern. Zudem habe der Ladendetektiv eine

weitere männliche Person außerhalb des Lebensmittelmarktes beobachtet, der mit

einem bulgarischen Fahrzeug flüchtete. Der Warenwert der entwendeten

Lebensmittel betrug 1200 Euro. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem mit dem Auto flüchtigen Täter unter der

Telefonnummer 0611/345-2440 entgegen.

Unfall unter Alkoholeinfluss,

Wiesbaden, Hollerbornstraße, Freitag, 15.12.2023, 17:37 Uhr (Sc) Am Freitagabend

wollte eine 50-jährige deutsche Autofahrerin am Fahrbahnrand einparken. Ihr Auto

sei dabei unkontrolliert gegen ein hinter ihr wartendes anderes Auto gerollt.

Bei einem anschließenden Atemalkoholtest wurde ein Wert von 1,59 Promille

ermittelt. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben und sich einer

Blutentnahme unterziehen. Es entstand nur geringer Sachschaden an beiden

Fahrzeugen.

Exhibitionist entblößt sich am Hauptbahnhof, Wiesbaden, Lili-Einkaufszentrum

/ Bahnhofsvorplatz, Freitag, 15.12.2023, 23:49 Uhr (Sc) Eine 45 Jahre alte

Geschädigte gab an, dass sie in der Freitagnacht beobachtet habe wie ein ca. 30

Jahre alter Mann im Bereich des Treppenaufgangs des Lili-Einkaufszentrums vor

ihr masturbierte. Der Mann wird als 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, mit schwarzen

Haaren, Spitzbart beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Hose und eine

weiße Nike-Jacke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer: 0611/345-0 entgegen.

Maßnahmen sicheres Wiesbaden,

Wiesbaden Stadtgebiet, Freitag, 15.12.2023, 19:00 Uhr bis 16.12.2023 03:30 Uhr

(Sc) In der Freitagnacht führten Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden

Kontrollen im Rahmen des Konzeptes „Sicheres Wiesbaden“ durch. Besonderes

Augenmerk legten die Kräfte hierbei auf den Innenstadtbereich, den Bereich rund

um die Reisinger Anlagen, den Schulberg und den Schlachthof. Auch wurden

Fußstreifen im Bereich der Fußgängerzone und der Waffenverbotszone durchgeführt.

Weiterhin wurden die Wiesbadener Polizeirevier bei ihrer täglichen Arbeit

unterstützt. Insgesamt konnten 23 Personen kontrolliert werden. Es konnten in

zwei Fällen geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und entsprechende

Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Bei einer weiteren Kontrolle wurde ein

gestohlenes Fahrrad festgestellt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Lkw gerät in Brand / Bundesstraße voll gesperrt

Bad Schwalbach (ots) – Tatort: Waldems-Esch / Glashütten / B 8, Tatzeit: Montag,

18.12.2023, 14:25 Uhr

(Knö)Die Feuerwehren aus Waldems und Idstein sowie die Idsteiner Polizei wurden

auf die B 8 zwischen Esch und Glashütten gerufen, da dort ein Lkw zu brennen

begann. Der Fahrer gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass er zunächst eine

Rauchentwicklung aus der Motorhaube bemerkte. Als er seinen Lkw anhielt, ließ

sich der Motor nicht mehr starten. Kurz darauf schlugen bereits Flammen aus dem

Motorraum. Fahrer und Beifahrer verließen unverletzt das Fahrzeug und kurz

darauf befand sich der Lkw bereits im Vollbrand. Durch die enorme

Hitzeentwicklung, beim Verbrennen der Ladung, wurde auch die Fahrbahndecke der

Richtungsfahrbahn Glashütten in Mitleidenschaft gezogen. Die Bundesstraße ist

derzeit nicht befahrbar. Zudem traten Betriebsstoffe aus, weswegen die Fahrbahn

aufwendig gereinigt werden muss. Die Vollsperrung der B 8 dauert noch an. Als

Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen.

Vandalismus in Spielhalle,

Idstein, Deningerstraße, Festgestellt: Freitag, 15.12.2023, 10:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben Vandalen in Idstein ihrer Zerstörungswut in

einer ehrmaligen Spielothek freien Lauf gelassen. Am Freitagmorgen stellte ein

Verantwortlicher des Gebäudes in der Deningerstraße fest, dass Unbekannte dieses

zu einem unbekannten Zeitpunkt betreten und diverse Graffitis gesprüht, Inventar

zerstört und Sperrmüll deponiert hatten. Der verursachte Sachschaden wird mit

knapp 5.000 Euro beziffert.

Zeuginnen und Zeugen der Sachbeschädigungen melden sich bitte unter der

Rufnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein.

Nach Sachbeschädigung auf Rad geflüchtet, Eltville am Rhein, Wilhelmstraße,

Freitag, 15.12.2023, 13:17 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag beschmierte ein unbekannter Mann einen öffentlichen

Toilettencontainer am Bahnhof in Eltville. Um 13:17 Uhr beobachtete ein Zeuge,

wie der Farbschmierer einen großflächigen Schriftzug an dem Häuschen anbrachte,

anschließend auf ein mitgeführtes Fahrrad stieg und in Richtung „Weinhohle“

davonradelte. Die Kosten der erforderlichen Reinigungsarbeiten belaufen sich auf

mehrere Hundert Euro. Der Unbekannte soll etwa 20-25 Jahre alt und 170 cm groß

gewesen sein. Er trug eine schwarze Winterjacke, Jeans, schwarze Winterschuhe

und hatte dunkle lange, an manchen Stellen lichte, Haare. Der Zeuge beschrieb

das Aussehen des Mannes als „südländisch“. Das Fahrrad soll einen hellblauen

Rahmen und eine orangene Gabel gehabt haben.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 bei

der Polizeistation Eltville zu melden.

Fahrzeug aufgebrochen,

Niedernhausen, Ulmenstraße, Freitag, 15.12.2023, 09:00 Uhr bis 10:15 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen brachen Unbekannte ein in der Ulmenstraße in Niedernhausen

geparktes Fahrzeug auf. Entwendet wurde jedoch nichts. Zwischen 09:00 Uhr und

10:15 Uhr traten die Täter an die vor einem Mehrfamilienhaus geparkte graue

Mercedes A-Klasse und zerstörten deren Heckscheibe. Im Anschluss suchten sie,

ohne Beute gemacht zu haben, das Weite. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro

geschätzt.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

entgegen.

Fußgänger angefahren und verletzt,

Rüdesheim am Rhein, Am Rottland, Sonntag, 17.12.2023, 01:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag wurde ein Fußgänger in Rüdesheim beim Passieren

einer Straße angefahren und verletzt. Gegen 01:15 Uhr beabsichtigte der

wohnsitzlose 70-Jährige die Straße „Am Rottland“ in Höhe des Fähranlegers zu

überqueren, als er auf der Fahrbahn von dem Mazda einer 27-jährigen Koblenzerin

erfasst wurde. Die Autofahrerin war zuvor auf der Bundesstraße 42 von Rüdesheim

in Richtung Koblenz unterwegs gewesen. Der verletzte Fußgänger musste zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Mazda entstand ein

Sachschaden von rund 500 Euro.

Meldungen vom Wochenende

Sachbeschädigung durch Graffiti +++

Idstein, Schlossgasse 22, 15.12.2023, 17:50 Uhr

Am Freitagnachmittag wurden durch zwei aufmerksame Schülerinnen zwei

minderjährige Mädchen mit einer Spraydose an der Pestalozzischule gesehen und

festgehalten. Bei Eintreffen der Polizei wurden Graffitis an der Gebäudewand

festgestellt. Die Graffitis stammten jedoch nicht ausschließlich von diesem Tag.

Die tatverdächtigen Mädchen wurden nach Sachverhaltsaufnahme an die

Erziehungsberechtigten übergeben.

Personen, die zwischen dem 13.12. und dem 15.12.2023 Beobachtungen gemachteWiesbaden: Die Polizei-News

haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der

Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 – 93940 zu melden

Verkehrsunfall mit Personenschaden +++

Rüdesheim, B42 / Am Rottland, 17.12.2023, 01:15 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich auf der Bundesstraße 42 auf

Höhe der Fähre Rüdesheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem

Fußgänger. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Koblenz befuhr gemeinsam mit ihrer

24-jährigen Beifahrerin die B42 in Richtung Lorch als auf Höhe der Fähre

Rüdesheim ein 70-jähriger Mann, der zudem unter dem Einfluss von Alkohol stand,

auf die Fahrbahn lief. Trotz sehr geringer Geschwindigkeit konnte die 27-jährige

Koblenzerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Hierbei wurde der

70-jährige Fußgänger leicht verletz und zur weiteren Behandlung in das

Rüdesheimer Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug der Koblenzerin entstand nach

erster Einschätzung ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.