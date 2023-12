Bergstrasse

Verunglückter Sattelzug

Wahlen/Affolterbach (ots) – Am Montag, 18.12.2023, gegen 08:00 Uhr, verunfallte

auf der L 3105, zwischen Wahlen und Affolterbach, eine Sattelzugmaschine, dessen

Auflieger mit ca. 5 Tonnen Lebensmittel beladen war. Wegen eines Fahrfehlers

rutschte das Fahrzeug nach rechts in den Straßengraben und kam auf der Seite

liegend zum Stillstand. Nach dem Umladen der Lebensmittel erfolgt derzeit noch

die Bergung des Fahrzeugs mittels schwerem Gerät. Die Bergung dauert noch den

ganzen Tag, die L 3105 wird wegen des Umladens teilweise, bei der Bergung des

Fahrzeuges voll gesperrt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, die Schadenshöhe

ist noch nicht bekannt.

Lorsch: Rauschgiftermittler durchsuchen Wohnhaus/Drogen und Waffen beschlagnahmt

Lorsch (ots) – Wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht

geringer Menge wird sich ein 51 Jahre alter Mann verantworten müssen.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen waren die Beamten des Heppenheimer

Rauschgiftkommissariats 34 dem Mann auf die Spur gekommen. In diesem

Zusammenhang erfolgte mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt

beantragtem richterlichen Beschluss in der vergangenen Woche die Durchsuchung

der Räumlichkeiten des Mannes. In dem Haus wurden die Beamten fündig und

beschlagnahmten unter anderem rund 550 Gramm Amphetamin, etwa 640 Gramm

Marihuana und über 60 Gramm Ecstasy sowie mehrere Nahkampfwaffen, Munition,

Luftgewehre und eine vierstellige Bargeldsumme.

Der 51-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben.

Pfungstadt: Zivilfahndern geht Einbrecher ins Netz/Per Haftbefehl gesucht

Pfungstadt (ots) – Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen haben am

Sonntagmittag (17.12.) einen 33 Jahre alten Autofahrer festgenommen. Gegen 15.00

Uhr kontrollierten die Polizisten den Mann auf der Raststätte Pfungstadt-Ost an

der A 67. An seinem Peugeot befanden sich französische Kennzeichen, die

eigentlich an einen Mercedes gehören. Die Nummernschilder wurden von der Polizei

sichergestellt. Beim Abgleich der Daten des 33-Jährigen stellten sie schnell

fest, dass er per Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde, zudem eine

Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft aufgrund eines Strafverfahrens

wegen besonders schwerem Diebstahl gegen ihn vorlag und er weiterhin in der

Vergangenheit mehrfach wegen Einbrüchen polizeilich in Erscheinung getreten war.

Im Auto fanden die Fahnder Einbruchswerkzeuge, wie Brecheisen und

Bolzenschneider.

Der Festgenommene wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ihn erwarten nun unter anderem auch Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs,

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Biblis/Lampertheim: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen/Zeugen gesucht

Biblis/Lampertheim (ots) – Zwei Aufbrüche von Fahrzeugen beschäftigen seit

Freitag (15.12.) die Beamten der Heppenheimer Kriminalpolizei. Eine Frau

alarmierte am Freitagvormittag die Polizisten, nachdem sie die Spuren der

Kriminellen an ihrem Fahrzeug bemerkt hatte. Nach ersten Ermittlungen hatten es

die Unbekannten in der Zeit zwischen 10.45 und kurz vor 11.00 Uhr auf einen

Citroen auf dem Friedhofsparkplatz in der Lorscher Straße in Hüttenfeld

abgesehen. Sie erbeuteten eine Handtasche samt Geld und persönlichen Dokumenten,

nachdem sie die Fahrzeugscheibe eingeschlagen hatten.

Zudem wurde den Ermittlern in der Nacht zum Samstag (16.12.) der Aufbruch eines

Transporters in der Hofheimer Straße in Nordheim gemeldet. Hier erbeuteten die

Diebe Werkzeug und Zubehör.

Hinweise nehmen die Fahnder des Kommissariats 21/22 in Heppenheim unter der

Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Lampertheim/Heppenheim/Einhausen: Wohnungseinbrüche beschäftigen Kripo

Lampertheim/Heppenheim/Einhausen (ots) – Am Freitag (15.12.) und Sonntag

(17.12.) ereigneten sich drei Einbrüche in Wohnhäuser.

Durch ein Fenster verschafften sich Unbekannte am Freitag gegen 17.30 Uhr Zugang

in ein Wohnhaus im Muskatellerweg in Heppenheim. Abgesehen hatten es die

ungebetenen Besucher auf Schmuck.

In das Visier von Kriminellen geriet in der Nacht zum Sonntag zudem ein Wohnhaus

„In den Böllenruthen“ in Lampertheim. Dort gelangten die Täter auf bislang

unbekannte Weise in das Gebäude und durchsuchten anschließend Schränke und

Kommoden. Bei dieser Tat ist noch nicht klar, ob etwas entwendet wurde.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Sonntag in der Zeit zwischen 13.30 und

20.30 Uhr in der Kirchgartenstraße in Einhausen/Klein-hausen. Dort drangen die

ungebetenen Besucher durch ein Fenster in das Haus ein und ließen Geld und

Münzen mitgehen.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an

die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer

06252/7060.

Unfallzeugen gesucht

Hirschhorn (ots) – Am Samstag (16.12.) kam es zwischen 15:30 h und 19:00 h in

der Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter grauer Peugeot 208

cc angefahren wurde. Als die Besitzerin wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam,

stellte sie fest, dass die rechte Fahrzeugseite und der Außenspiegel beschädigt

sind. Der dabei entstandene Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen.

Wer Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug geben kann wird gebeten, sich

mit der Polizeistation Wald-Michelbach unter Tel.: 06207 / 94050 in Verbindung

zu setzten.

Darmstadt

Darmstadt: Weihnachtsmarkt Verkaufsbude im Visier Krimineller / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen (17.12.) brachen zwei unbekannte

Männer gegen 6 Uhr gewaltsam das Schloss eines Verkaufsstandes auf dem

Weihnachtsmarkt am „Friedensplatz“ auf. Aus dem Innenraum der Hütte entwendeten

die Unbekannten unter anderem Lederhandschuhe und Ohrwärmer. Als die beiden

Männer das Weite suchen wollte, wurden sie von einem Mitarbeiter des

Sicherheitsdienstes entdeckt. Sie konnten jedoch flüchten und unerkannt

entkommen.

Einer der Männer war zwischen 16 und 17 Jahre alt, 1,71 bis 1,80 Meter groß,

hatte eine schlanke Statur und war schwarz bekleidet. Sein Gesicht verdeckte er

mit einer schwarzen Kappe und einem schwarzen Schlauchschal. Der andere Mann war

zwischen 16 und 17 Jahre alt, 1,61 bis 1,70 Meter groß, hatte schwarze lockige

Haare und trug einen Oberlippenbart. Er war bekleidet mit einer bunten Kappe,

einer schwarzen Jacke der Marke „Wellenstayn“, einer Jeans und schwarzen

Schuhen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen

und Ermittlern des Kommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer

06151/969-0 aufzunehmen.

Darmstadt: 5000 Euro Schaden für zwei Kakao Drinks / Polizei nimmt 17-jährigen Einbrecher vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Nachdem am Sonntagabend (17.12.) gegen 18:45 Uhr ein Duo in

ein Bürogebäude in der Hilpertstraße einbrach, konnte die Polizei einen

17-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich zwei junge Männer gewaltsam Zugang

zu einer Kantine eines Bürogebäudes, indem sie mehrere Türen aufhebelten. In der

Kantine angekommen tranken die beiden Männer zunächst eine Trinkschokolade,

bevor sie versuchten, eine weitere Tür aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang,

ergriffen die ungebetenen Gäste die Flucht. Dies bemerkte ein Mitarbeiter des

Sicherheitsdienstes, dem es gelang, einer der beiden Tatverdächtigen bis zum

Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festzuhalten. Der 17-Jährige muss sich

nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Die Ermittlungen nach dem

zweiten Tatverdächtigen dauern derzeit noch an. Der verursachte Schaden beläuft

sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 5000 Euro.

Das Kriminalkommissariat 43 aus Darmstadt bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Wer

hat etwas Verdächtiges gesehen und kann sachdienliche Hinweise zu dem zweiten

flüchtigen Tatverdächtigen geben? Die Ermittler können unter der Telefonnummer

06151/969-0 erreicht werden.

Darmstadt: Rucksack aus Auto entwendet / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Samstag (16.12.) entwendeten Unbekannte in der Zeit

zwischen 20:00 und 23:40 Uhr einen Rucksack aus einem weißen Ford, der auf einem

Parkplatz am „Mercksplatz“ abgestellt war. Mit einer Beute im Wert von mehreren

Tausend Euro flüchteten die Unbekannten mit dem Rucksack, in dem sich unter

anderem ein Notebook und zwei Mobiltelefone befanden. Sachdienliche Hinweise

können den Ermittlern des Kommissariats 21/22 aus Darmstadt unter der

Telefonnummer 06151/969-0 mitgeteilt werden.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg / Vollsperrung der B26 nach schwerem Verkehrsunfall

Dieburg/B26 (ots) – Am Samstag, den 16.12.2023 ereignete sich gegen 13:00 Uhr

ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 26 in Fahrtrichtung Aschaffenburg

zwischen den Anschlussstellen Dieburg-West und Groß-Umstadt / B45.

Hierbei befuhr ein 54-jähriger Darmstädter mit seinem Fahrzeug den linken

Fahrstreifen als ein 35-jähriger aus Groß-Zimmern zunächst an der

Anschlussstelle Dieburg-West vom Einfädelungsstreifen auf den rechten

Fahrtstreifen und unmittelbar danach auf den linken Fahrstreifen wechselte.

Es kam zur Kollision zwischen den beiden PKW auf dem linken Fahrstreifen,

wodurch beide Fahrzeuge voll beschädigt wurden. Der 35-jährige Fahrer aus

Groß-Zimmern und seine 31-jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus Groß-Zimmern,

wurden hierbei nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Der 54-jährige

Darmstädter zog sich nach erster Sichtung durch den eingesetzten Rettungsdienst

keine Verletzungen zu.

Im Einsatz waren insgesamt vier Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Feuerwehr

Dieburg mit mehreren Fahrzeugen. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro

geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen musste über

ca. eine Stunde voll gesperrt werden, ehe der Verkehr an der Unfallstelle

vorbeigeleitet werden konnte.

Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die

beschädigten Fahrzeuge wurden durch den Abschleppdienst geborgen. Es kam für die

Dauer von ca. eineinhalb Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Dieburg: Einbruch in Bekleidungsgeschäft / Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots) – Im Zeitraum von Freitag (15.12.) 13 Uhr bis Samstag (16.12.)

11.30 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Verkaufsraum eines

Secondhandgeschäfts in der Dieburger Altstadt ein, indem sie die Eingangstür

aufhebelten. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchteten die Kriminellen ohne

Beute in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Das Fachkommissariat 21/22 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des

versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Sachdienliche

Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Seeheim-Jugenheim: Imbisswagen im Visier von Kriminellen / Kripo sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots) – In der Nacht von Freitag (15.12.) auf Samstag (16.12.)

hatten es unbekannte Täter auf einen Imbiss in der Friedrich-Ebert-Straße

abgesehen. Die Täter versuchten die Eingangstür aufzuhebeln und in den

Verkaufsraum zu gelangen. Nachdem sie es nicht schafften die Tür gewaltsam zu

öffnen, flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Das Kommissariat 42 bei der Polizeistation Pfungstadt hat die Ermittlungen in

dem Fall wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des

Diebstahls übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer

06157/9509-0 zu melden.

Ober-Ramstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus / Kripo sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots) – Am Samstag (16.12.) drangen Kriminelle im Zeitraum von 12

bis 14.30 Uhr in eine Wohnung in der Weberstraße ein, indem sie gewaltsam die

Balkontür im ersten Obergeschoss öffneten. Anschließend durchsuchten sie den

gesamten Wohnraum und entwendeten Bargeld und Schmuck sowie einen kleinen,

grauen Tresor. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei möchte über wichtige Präventionsmaßnahmen informieren, um das Risiko

von Einbrüchen zu verringern: Schließen Sie stets alle Fenster, Balkon- und

Terrassentüren, auch bei kurzer Abwesenheit. Gekippte Fenster sind leicht zu

öffnen und bieten Einbrechern eine einfache Gelegenheit. Sorgen Sie dafür, dass

Ihr Zuhause immer bewohnt erscheint, indem Sie zum Beispiel Zeitschaltuhren für

Licht und Radio einsetzen. Überlegen Sie auch, zusätzliche

Sicherheitsvorkehrungen wie Alarmanlagen oder verbesserte Fenstersicherungen zu

installieren.

Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen wegen

des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Sachdienliche Hinweise

werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Erzhausen: Kriminelle versuchen in Wohnhaus einzudringen / Zeugen gesucht

Erzhausen (ots) – Unbekannte Täter hatten es in der Nacht von Donnerstag

(14.12.) auf Freitag (15.12.) auf ein Einfamilienhaus im Fasanenweg abgesehen.

Gewaltsam zerbrachen sie eine Fensterscheibe im ersten Obergeschoss und

versuchten dadurch in den Wohnraum zu gelangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand

ließen die Täter noch vor Betreten der Innenräume von ihrem Vorhaben ab und

ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung.

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende

Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon-

und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes

Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause

immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine

große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen

Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten

Fenstersicherungen.

Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen

wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Räuberischer Diebstahl in Reformhaus/Zeugen gesucht

Nachdem sich am Samstagnachmittag (16.12.) ein räuberischer Diebstahl in einem Reformhaus in der Bahnhofstraße zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 15.00 Uhr den Laden. Im Anschluss soll er mehrere hochwertige Cremes in seine Oberbekleidung gesteckt haben und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Eine 44 Jahre alte Mitarbeiterin bemerkte den Umstand und wollte den Diebstahl verhindern. Sie stellte sich dem Kriminellen in den Weg. Der Dieb stieß die Frau zu Boden und flüchtete umgehend mit seiner Beute vom Tatort. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos. Die Mitarbeiterin zog sich bei dem Sturz Blessuren leichterer Art zu.

Das Alter des Flüchtigen wurde auf circa 30 Jahre geschätzt. Er soll zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß gewesen sein, hat mittellange dunkle Haare mit Mittelscheitel. Der Flüchtige trug eine dunkle Jacke, dunklen Pullover und eine helle, zerrissene Jeans. Der Mann lispelte und hatte nach Angaben der Geschädigten eine feminine Ausdrucksweise und Erscheinung.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06142/6960 erbeten.

Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Wettbüro

Ein Wettbüro in der Ludwigstraße geriet in der Nacht zum Samstag (16.12.), kurz vor 3.00 Uhr, in das Visier von zwei dunkel gekleideten Einbrechern. Die Täter verschafften sich durch die Eingangstür gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten, flüchteten aber unvermittelt nach Auslösung der Alarmanlage ohne Beute vom Tatort.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Gernsheim: Mehrere Autos beschädigt/Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Am Samstagabend (16.12.), in der Zeit zwischen 17.30 und 18.40 Uhr, hatten noch unbekannte Vandalen offenbar nichts Gutes im Sinn, als sie im Bereich der Einsiedlerstraße/Ecke Bleichstraße vier Autos an Außenspiegeln, Blinklicht und durch das Zerkratzen des Lacks beschädigten.

Die Polizei in Gernsheim ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen machen konnten, entgegen (Rufnummer 06258/9343-0).

Büttelborn: Reizgas und Tritte – Kriminelles Duo attackiert 55-Jährigen

Zwei Kriminelle attackierten am Freitagabend (15.12.) einen Passanten im Ortsteil Klein-Gerau und raubten dessen Geldbörse. Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 17.40 Uhr befand sich der 55-Jährige in der Gartenstraße, als er unvermittelt von zwei Tätern angegriffen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll einer der Unbekannten dem Büttelborner Reizgas ins Gesicht gesprüht haben, anschließen hätten beide Kriminelle auf ihn eingetreten und eingeschlagen. Mit seiner Geldbörse mit mehreren Hundert Euro suchten beide anschließend unerkannt das Weite. Beide Fliehenden waren zwischen 20 und 30 Jahre alt und trugen einen Hoodie, dessen Kapuze sie ins Gesicht gezogen hatten. Zeugen, denen die Zwei vor der Tat oder bei ihrer Flucht aufgefallen sind oder die weitere Hinweise zum Sachverhalt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Ginsheim-Gustavsburg: Unbekannter entwendet mehrere Hundert Euro

Ein bislang noch unbekannter Täter hatte es am Freitagabend (15.12.) auf ein Café in der Darmstädter Landstraße abgesehen. Gegen 21.30 Uhr betrat der Kriminelle den Gastraum und forderte eine Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, drohte er der Frau. Diese ging jedoch nicht darauf ein, weshalb der Unbekannte selbst die Kasse öffnete, mehrere Hundert Euro entwendete und mit seiner Beute die Flucht ergriff. Der Fliehende ist 1,90 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er war schwarz gekleidet und hatte einen auffälligen „Totenkopf“-Aufdruck auf dem Rücken seiner Jacke. Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

Rüsselsheim: Weihnachtskrippe beschädigt/Zeugen gesucht

Mehrere Figuren einer Weihnachtskrippe auf dem Marktplatz wurden in der Nacht zum Sonntag (17.12.) von Unbekannten zerstört. Den Styroporfiguren wurden die Köpfe abgetrennt, teils wurden die Figuren auch umgestoßen.

Ein Passant bemerkte die Tat am Sonntagmorgen um kurz nach 5.00 Uhr und verständigte die Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und prüfen in diesem Zusammenhang zudem, ob hinter der Tat ein möglicherweise religiöses Motiv steckt. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Bischofsheim: Küchenbrand ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Am Freitagnachmittag (15.12.) kam es in Bischofsheim zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 17:00 Uhr war ein Nachbar auf den starken Qualm aus der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss aufmerksam geworden und hatte die Rettungsleitstelle Groß-Gerau verständigt. Die sofort alarmierten Feuerwehren aus Bischofsheim und Ginsheim konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Vorsorglich waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt. Außer den beiden Katzen der Mieterin war niemand in der Wohnung. Eine der Katzen hatte die Wohnung direkt beim Öffnen verlassen. Die zweite Katze konnten gerettet und der Mieterin im Anschluss übergeben werden. Die betroffene Wohnung ist zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Mieterin kommt solange bei Freunden unter. Andere Wohnungen des Mehrfamilienhauses waren nicht betroffen. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Brand im Bereich der Küche ausgebrochen war. Als mögliche Ursache wird derzeit ein technischer Defekt an einem der vorhandenen Elektrogeräte vermutet. Weitere Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Rüsselsheim im Laufe der kommenden Woche angestellt. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312

Rüsselsheim OT Bauschheim: Lottogeschäft überfallen – Räuber flüchtet mit geringer Beute

Am späten Freitagnachmittag (15.12.) überfiel ein bislang unbekannter Mann eine Lottoannahmestelle im Süden von Bauschheim. Um 17:40 Uhr betrat er vermummt und mit einem Messer bewaffnet den Laden. Er bedrohte die 51-jährige Angestellte mit dem Messer und griff in die Kasse. Mit geringer Beute flüchtete er auf einem Fahrrad in Richtung Ortsmitte. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang ohne den gewünschten Erfolg. Der Räuber war ca. 20 bis 30 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß. Er trug dunkle Kleidung und hatte sich mit aufgezogener Kapuze und Schal während der Tat maskiert. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim bittet in der Sache um Hinweise. Wer hat kurz vor oder nach der Tatzeit eine solche Person auf oder mit einem Fahrrad in Bauschheim gesehen. Hinweise bitte telefonisch an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: Wohnungseinbruch in Klein-Gumpen/Kripo sucht Zeugen

In der Zeit zwischen etwa 17.00 und 19.00 Uhr verschafften sich Kriminelle am Sonntag (17.12.) gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus im Sandweg in Klein-Gumpen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die ungebetenen Gäste ein Fenster auf und drangen so in die Räume ein. Ihnen fielen dort diverse Schmuckstücke in die Hände. Die Kriminellen flüchteten unbemerkt mit ihrer Beute vom Tatort.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.