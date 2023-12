Mannheim: Neujahrsempfang der Stadt Mannheim am 06. Januar 2024

Mannheim – Am Samstag, 6. Januar 2024, findet erneut der Neujahrsempfang der Stadt Mannheim statt. Das Bürgerfest im Rosengarten steht dieses Mal unter dem Motto „Gestalte dein Mannheim“ und hat den Themenschwerpunkt: Ehrenamt, Bürgerbeteiligung und Demokratieförderung.

Oberbürgermeister Christian Specht lädt alle Mannheimerinnen und Mannheimer zum Empfang im Rosengarten ein:

„Wir leben in Zeiten großer Umwälzungen. Deshalb ist es besonders wichtig, das Miteinander, das Vertrauen der Menschen in die Politik zu stärken – auch und gerade mit Blick auf die anstehenden Europa- und Kommunalwahlen. Daher habe ich beim diesjährigen Empfang die Themen Demokratieförderung, Bürgerbeteiligung, und Ehrenamt in den Mittelpunkt gestellt. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit nur im Schulterschluss von Politik, Gesellschaft und jedem Einzelnen lösen können. Hierzu bedarf es kreativer Ideen und des Engagements aller Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte alle Mannheimerinnen und Mannheimer herzlich einladen, beim Neujahrsempfang dabei zu sein. Unsere Stadt braucht Ihren Einsatz!“

Festakt im Mozartsaal

Im Mittelpunkt des Empfangs steht die Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Christian Specht, der darüber hinaus wieder zahlreiche Personen, Projekte und Vereine für ihr ehrenamtliches Engagement ehren wird. Anstelle eines Festvortrags wird es beim Neujahrsempfang 2024 eine Talkrunde zum Thema „Was gibt mir das Ehrenamt?“ geben. Teilnehmende auf dem Podium sind: Dominik Mondl, TV 1880 Käfertal e.V., Ines Reichel, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und Esther Noack, Vorlesepatin der Stadtbibliothek. Eine weitere hochkarätig besetzte Talkrunde mit der Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und dem Heidelberger Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner wird sich mit der Zukunft der Metropolregion Rhein-Neckar beschäftigen.

Das künstlerische Programm gestalten Studierende der Musikhochschule, der Mannheimer Jazzmusiker Thomas Siffling sowie Victor Rodriguez, Student der Pop Akademie Mannheim.

Vielfältiges Programm im gesamten Rosengarten

Nach dem Empfang des Oberbürgermeisters im Mozartsaal um 11 Uhr, folgt ab 13 Uhr ein vielfältiges Programm, das von vielzähligen Mannheimer Vereinen, Organisationen und Institutionen gemeinsam gestaltet wird. Geboten werden Informationen, Mitmachaktionen sowie Unterhaltung mit Musik, Sport und Tanz im gesamten Haus.

Der Fokus der Sonderausstellung auf Ebene 2 liegt auf den Themen Ehrenamt, Bürgerbeteiligung und Demokratieförderung. Sie wird von rund 30 Ausstellenden aus der Verwaltung der Stadt Mannheim sowie von verschiedenen Vereinen und Institutionen gestaltet.

In der Sonderausstellung können die Gäste des Neujahrempfangs mit dem MITWIRK-O-MAT den passenden Verein für ihr persönliches ehrenamtliches Engagement finden oder sich über die aktuellen Beteiligungsangebote der Stadt Mannheim informieren. Die Zukunft der Mannheimer Innenstadt liegt an diesem Tag wortwörtlich in den Händen der Gäste, denn sie können ihre eigene grüne LEGO-Oase kreieren.

Auch die im nächsten Jahr anstehenden Wahlen werden thematisiert. Das Projekt „Bock auf Wahl“ von Schülerinnen und Schülern stellt sich vor, die Gäste können ihr persönliches Wahlplakat erstellen oder ihr Wissen über das Kumulieren und Panaschieren testen und sich über den Wahldienst und die Wahlabläufe der Europa- und Gemeinderatswahl 2024 informieren.

Das Bühnenprogramm auf der Ebene 2 umfasst zudem interessante Impuls-Vorträge über die Zukunftsgestaltung von Vereinen, über das Zukunftsprojekt „Life-Cycle-Haus“, sowie wertvolle Tipps für Social Media-Maßnahmen für Vereine. Außerdem gibt es Vorführungen vom Impro-Theater „Drama light“ und Musikbeiträge vom „Recycling-Orchester“ des Nationaltheater Mannheim.

Ein Kino-Bereich mit unterhaltsamen und wissenswerten Filmbeiträgen und Kurzfilmen, die zum Nachdenken anregen, runden die Sonderausstellung ab. Gezeigt werden unter anderem: die Erklär-Serie über die Mannheimer Kommunalpolitik „Wer macht hier was?“, Kurzfilme, Beiträge zum Local Green Deal, dem Projekt FutuRaum, dem Kinder- und Jugendgipfel und vieles mehr.

„MACH-MIT-KALENDER 2024“

Eine Neuheit beim Neujahrsempfang 2024 ist der „MACH-MIT-KALENDER 2024“: Am Eingang erhalten alle Gäste einen handlichen Jahresplaner, den sie mit Terminen füllen können, an denen eine Beteiligung oder ein ehrenamtliches Engagement in Mannheim für sie möglich ist. Welche Termine und welche Möglichkeiten es zur Beteiligung gibt, erfahren die Gäste an allen Ausstellungsbeiträgen im Rosengarten. Ziel ist es, dass die Gäste des Neujahrsempfangs am Ende der Veranstaltung ihren Jahresplan für ihr persönliches Engagement in Händen halten.

Die APP zum Neujahrsempfang

Um einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu leisten, wurde bereits 2020 erfolgreich die App „Neujahrsempfang Stadt Mannheim“ als Ersatz für das gedruckte Programmheft eingeführt. Interessierte können diese aus dem Apple App Store sowie dem Google Play Store kostenlos auf ihr Smartphone herunterladen. Wer sie schon heruntergeladen hat, muss sie nur öffnen und findet das aktuelle Programm. Die Inhalte der App mit dem vollständigen Programm werden bis zum 6. Januar ständig aktualisiert.

Organisatorische Hinweise:

Barrierefreiheit

Im Mozartsaal werden Plätze für mobilitätseingeschränkte, gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen ausgewiesen. Der Festakt im Mozartsaal (ab 11 Uhr) wird von Gebärdensprachdolmetschenden übersetzt. Die Plätze für gehörlose Menschen befinden sich in den ersten beiden Reihen im rechten Block (mit Blick auf die Bühne). Diese werden am besten über das rechte Seitenfoyer Eingang A erreicht.

Für hörbeeinträchtigte Menschen steht eine Induktionsanlage mit begrenzter Anzahl an Kopfhörern und Induktionsschlingen zur Verfügung. Diese werden außerhalb des Mozartsaals neben dem Eingang A des rechten Seitenfoyers unter der Treppe kostenlos ausgegeben und dort auch wieder zurückgenommen. Das Personal vor Ort unterstützt gerne und steht für Fragen zur Verfügung.

Sicherheit

Auch beim Neujahrsempfang 2024 wird es wieder Einlasskontrollen geben. Große Taschen und Rucksäcke, sonstige sperrige und spitze Gegenstände wie Messer oder Motoradhelme sowie Speisen und Getränke sind beim Einlass abzugeben. Ausgenommen davon sind Speisen, Getränke, Medikamente und sonstige Flüssigkeiten, die aus medizinischen Gründen mitgeführt werden müssen.

Hinweise zu Anfahrt

Anfahrt mit dem ÖPNV: Die nächstgelegenen barrierefreien Haltestellen befinden sich am Wasserturm und am Rosengarten.

Anfahrt mit dem Fahrrad: Eine begrenzte Anzahl an Fahrrad-Parkplätzen steht am CC Rosengarten gebührenfrei zur Verfügung.

Anfahrt mit dem PKW: Gebührenpflichtige PKW-Parkplätze stehen in der Tiefgarage CC Rosengarten zur Verfügung.