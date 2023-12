Versuchter schwerer Raub in Tankstelle – Täter in Untersuchungshaft

Birkenheide (ots) – Am Donnerstag 14.12.2023 gegen 21:30 Uhr, betrat ein 27-Jähriger maskiert und mit einer Pistole bewaffnet den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Mannheimer Straße in Birkenheide und forderte die Herausgabe von 1.000 Euro. Mehrere Kunden, die sich zu dem Zeitpunkt im Verkaufsraum befanden, konnten den Mann überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Bei der mitgeführten Waffe handelte es sich um eine Softair-Pistole. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Freitag 15.12.2023 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Trunkenheitsfahrt verhindert

Schifferstadt (ots) – Stark dem Alkohol zugesprochen hatte am Sonntagmorgen ein 73-jähriger aus Schifferstadt. Der zunächst als medizinischer Notfall gemeldete Mann konnte durch die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt schließlich stark alkoholisiert auf dem Gelände einer Tankstelle in der Speyerer Straße angetroffen werden.

Um die Weiterfahrt mit seinem mitgeführten Fahrrad zu verhindern, wurde dieses vor Ort abgeschlossen. Da aus medizinischer Sicht kein weiterer Behandlungsbedarf bestand, wurde der Mann durch die Polizei nach Hause verbracht.

Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt

Waldsee (ots) – Am Sonntagabend kam es gegen 19:45 Uhr in der Neuhofener Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten 54-jährigen Fahrradfahrer aus Waldsee. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kollidierte der Mann mit einem geparkten Pkw und stürzte daraufhin. Während der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Mann Anhaltspunkte auf den Konsum von Alkohol, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde.

Das mitgeführte Fahrrad sowie der Hund des Fahrradfahrers wurden vor Ort der verständigten Ehefrau des verunfallten Mannes übergeben. Zur weiteren medizinischen Versorgung kam der 54-jähriger in ein Krankenhaus. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Den Fahrradfahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Aggressiver Streit endet in Gewahrsamszelle

Neuhofen (ots) – Am Freitag 15.12.2023 gegen 14:48 Uhr, kam es in der Rottstraße unter Bewohnern eines Anwesens zu Streitigkeiten. Auf Grund des aggressiven Verhaltens eines 27-jährigen Mitbewohners, eskalierte der Streit derart, dass dieser eine andere Person weggestoßen hat und sich kurzzeitig mit einer Eisenstange bewaffnet habe.

Beim Eintreffen der Polizei konnte der alkoholisierte Beschuldigte zu Boden zitiert und gefesselt werden. Er zeigte sich dennoch weiterhin äußerst aggressiv und uneinsichtig, weshalb er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

Betrug durch angeblichen Benzinmangel

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Freitag 15.12.2023 gegen 13:40 Uhr, kam es auf der L532 in einer dortigen Haltebucht neben der Fahrbahn zu einem Betrugsversuch. Eine männliche Person forderte andere Verkehrsteilnehmer mittels Handzeichen zum Anhalten auf. Da die Geschädigte davon ausging, dass es zu einem Verkehrsunfall gekommen sei hielt sie an.

Sodann fragte der Mann sie nach Geld für Benzin, da ihm der Sprit auf dem Weg in das Krankenhaus zu seiner Frau ausgegangen sei. Noch während des Gesprächs kam eine weitere Geschädigte hinzu, welche bereits zuvor an der angeblichen Notsituation gehalten habe und dem Mann 30EUR gab. Da ihr dies jedoch merkwürdig vorkam, fuhr sie zurück und sah, dass er noch weitere Verkehrsteilnehmer ansprach. Die 30EUR gab der Mann ihr dann zurück.

Weder die männliche Person, noch sein PKW mit ausländischem Kennzeichen, konnten durch die Polizei vor Ort angetroffen bzw. festgestellt werden. Hinweise zu der Person, sowie dem Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel: 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.