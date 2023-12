Polizei beendet Fahrt unter THC und ohne Fahrerlaubnis

Speyer (ots) – Am Sonntag 17.12.2023 gegen 10:55 Uhr, unterzog eine Polizeistreife in der Wormser Landstraße einen Kombi einer Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten bei dem 35-jährigen Fahrer Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest und boten ihm einen Urintest an, der positiv auf THC reagierte. Ferner legte der Fahrer einen ausländischen Führerschein vor, den die Beamten als mutmaßliche Fälschung identifizierten.

Letztlich räumte der Fahrer ein, dass er seine ursprüngliche Fahrerlaubnis verloren und das Dokument für einen 4-stelligen Bargeldbetrag erworben hatte. Mit im Fahrzeug befanden sich die Ehefrau sowie die beiden 1- und 7-jährigen Kinder des Paares. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten den gefälschten Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Ihn erwarten Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Schreckschusswaffe sichergestellt

Speyer (ots) – Am 16.12.23 gegen 22 Uhr wurden laute Knallgeräusche in der Straße „Im Ehrlich“ in Speyer gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten eine fünfköpfige Personengruppe feststellen. Bei der Personalienüberprüfung und anschließenden Durchsuchung konnte bei einem 19-Jährigen eine Schreckschusswaffe und dazugehörige Munition in der Jacke aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Heranwachsende ist nicht im Besitz eines Waffenscheins, weswegen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Der Personengruppe wurde ein Platzverweis erteilt.

Betrunken vom E-Scooter gefallen

Speyer (ots) – Am 16.12.2023 kurz vor Mitternacht befuhr ein 24-Jähriger die Straße „Im Neudeck“ in Speyer. Als ihn ein bisher unbekannter Pkw überholte, stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich im Gesicht. Zu einer Berührung zwischen E-Scooter und Pkw soll es nicht gekommen sein. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch bei dem E-Scooter-Fahrer feststellen.

Ein freiwillig durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Aufgrund der Verletzungen wurde der 24-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen des Unfalls und der mutmaßlich betroffene Fahrzeughalter werden gebeten sich mit der Polizei telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.