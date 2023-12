Landau: Die Polizei-News

Inverkehrbringen von Falschgeld auf dem Weihnachtsmarkt

Landau (ots) – Am Nachmitttag des 16.12.2023 wurde eine Fußstreife der PI Landau auf dem Thomas-Nast-Nikolausmarkt angesprochen. Gegen 18:00 Uhr hatte ein bisher unbekannter Täter die Verkäuferin eines Standes um den Wechsel einer 20 Euro Banknote gebeten.

Nachdem die Verkäuferin dem Täter 2×10 Euro übergeben hatte, entfernte sich dieser in unbekannte Richtung. Erst danach fiel der Verkäuferin der Aufdruck Prop Copy auf der 20 Euro Note auf. Bei Scheinen mit dem Aufdruck Prop Copy handelt es sich um Falschgeld welches bei Filmproduktionen verwendet wird.

Rollerfahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Landau (ots) – Am 17.12.2023 gegen 03:50 Uhr, wurde in der Eichbornstraße in Landau der Fahrer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch und Btm-typische Auffallerscheinungen festgestellt werden.

Ein Urintest ergab ein positives Ergebnis auf mehrere Betäubungsmittelgruppen. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

Sachbeschädigung in der Kronstraße

Landau (ots) – In der Nacht zum Sonntag warf ein bisher unbekannter Täter zunächst die Scheibe einer Wohnung in der Kronstraße ein. Mit einem weiteren Stein wurde ein parkendes Fahrzeug vor dem Anwesen beschädigt. Hinweise nimmt die PI Landau unter der Telefonnummer 06341/2870 entgegen.

Trunkenheit im Verkehr/Beleidigung und Bedrohung von Polizeibeamten

Landau (ots) – In den frühen Abendstunden des 16.12.2023 konnte nach Meldung eines Zeugen am Alten Güterbahnhof in Landau ein Schlangenlinien fahrender Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine starke Alkoholisierung des amtsbekannten Mannes aus Landau.

Bei der Verbringung zur Blutprobe bedrohte und beleidigte der Mann durchgehend die eingesetzten Polizeibeamten. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Da er zusätzlich kein Eigentumsweis für das Fahrrad erbringen konnte, wurde dieses präventiv sichergestellt.

Offenbach Einbruch in Wohnhaus

Landau (ots) – Zwischen dem 17.12.2023 und dem 16.12.2023, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Mozartstraße in Offenbach. Bei der Tat schlugen die unbekannten Täter ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens ein und gelangten hierüber in das Anwesen.

Im Anwesen wurden mehrere Räume durchwühlt und Wertgegenstände entwendet. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter Tel: 06341-2870 oder per

E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Landau (ots) – In den Mittagstunden des 16.12.2023 kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Kaufland in Landau. Der Geschädigte parkte hierbei sein Fahrzeug gegen 11:15 Uhr. Bei der Rückkehr bemerkte er eine Beschädigung an der Frontstoßstange.

Aufgrund der Spurenlage dürfte der Unfallverursacher beim Ausparken das Fahrzeug beschädigt haben. Im Anschluss entfernte sich dieser ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Nötigung im Straßenverkehr

Landau (ots) – Am 15.12.2023 gegen 14:55 Uhr befuhr die Geschädigte die L509 von Landau in Richtung Offenbach. Im Bereich der Carl-Bosch-Straße missachtete ein älterer PKW, eventuell Peugeot oder Golf, die Vorfahrt der Geschädigten, woraufhin diese abbremsen musste und zeitgleich die Hupe betätigte. Im Anschluss bremste das ältere Fahrzeug mehrfach bis zum Stillstand ab. Kurz vor dem Kreisverkehr blieb das Fahrzeug dann erneut stehen und der Fahrer stieg aus.

Da die Geschädigte daraufhin in Panik geriet, fuhr sie an dem Mann vorbei in Richtung Offenbach. Der Mann versuchte die Geschädigte über den Einfädelungsstreifen zu überholen, was jedoch misslang. Kurz nach dem nächsten Kreisel hielten beide Fahrzeuge erneut an, woraufhin der Mann die Geschädigte aufforderte aus dem Fahrzeug zu steigen.

Dieser Aufforderung kam die Geschädigte jedoch nicht nach und setzte ihre Fahrt fort. Das ältere Fahrzeug bog dann in Richtung Industriegebiet ab. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer: 06341/2870.

Diebstahl aus Wohnung Fahrraddiebstahl

Landau (ots) – Am 15.12.2023 gegen 03:30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin eines Anwesens im Burggraben in Landau eine Person die sich unberechtigt dort aufhielt. Bei Eintreffen der Streife konnte eine Frau festgestellt werden, die sich Zugang zu mehreren Wohnungen verschafft hatte und offensichtlich Diebesgut mit sich führte.

Des Weiteren war das mitgeführte E-Bike zur Fahndung ausgeschrieben. Im Rahmen der folgenden Wohnungsdurchsuchung konnte weiteres Diebesgut sichergestellt werden.