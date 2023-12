Zwei Einbrüche in einer Straße

Oberotterbach (ots) – Am Samstag 16.12.23 wurde im Zeitraum zwischen 15-22 Uhr in zwei Häuser in der Straße ‚In den Birken‘ eingebrochen. Bislang unbekannte Täter gelangten einmal über die Terrassentür und einmal über ein Fenster, welches jeweils gewaltsam geöffnet wurde, in die Anwesen. Entwendet wurden Wertgegenstände und Schmuck. Der genaue Schaden muss noch erhoben werden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall durch geplatzten Reifen (Foto)

A65/Insheim (ots) – Am Nachmittag des 16.12.2023 ereignete sich auf der A65 vor der Ausfahrt Insheim ein Verkehrsunfall. Hierbei befuhr der 30-jährige Fahrzeugführer den linken Fahrstreifen als ihm plötzlich ein Vorderreifen platzte. Dadurch schleuderte das Fahrzeug nach links und prallte gegen die Mittelleitplanke. An dieser schlitterte das Fahrzeug etwa 100 Meter entlang.

Durch das Touchieren der Leitplanke flogen diverse Fahrzeugteile auch auf die Gegenfahrbahn, wobei zwei weitere vorbeifahrende Fahrzeuge beschädigt wurden. Es entstand insgesamt ein Schaden von etwa 18.000 EUR, wobei glücklicherweise sämtliche Verkehrsunfallbeteiligten unverletzt blieben.

Verkehrsunfall mit schwer Verletzten

Rohrbach (ots) – Am Morgen des 18.12.2023 kam es auf der L493, auf Höhe des Mitfahrerparkplatzes Rohrbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein aus Herxheim herkommender PKW kollidierte mit dem Auflieger eines LKWs, welcher gerade auf die Landstraße abgebogen war und in Richtung Herxheim weiterfahren wollte. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des PKWs schwer verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden.

Da weder Unfallhergang, noch Unfallfolgen eindeutig geklärt sind, wurde ein Gutachter hinzu gezogen. Die L493 musste bis zur endgültigen Bergung der beteiligten Fahrzeuge voll gesperrt werden.

A65 – Überschlagenes Fahrzeug

A65/Edenkoben (ots) – Mehrere Zeugen meldeten am Morgen des 15.12.2023, dass ein Fahrzeug auf der A65 in Höhe von Edenkoben abrupt eingelenkt habe und dadurch gegen die Mittelleitplanke geprallt sei. Nach dem Aufprall schleuderte das Fahrzeug zurück über beide Fahrstreifen und kam von Fahrbahn ab. Dort überschlug es sich mehrmals, kam jedoch in einem Gebüsch zum Stehen.

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Fahrzeugführer ohne äußerliche Verletzungen eigenständig das Fahrzeug verlassen. Er wurde zur weiteren medizinischen Abklärung anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Einbruchsdiebstahl

Billigheim-Ingenheim (ots) – Am 15.12.2023 zwischen 14:30-22:00 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung in der Schillerstraße in Billigheim-Ingenheim.

Aus der Wohnung wurde Schmuck im Wert von ca. 200 Euro entwendet. Hinweise nimmt die KI Landau unter der Telefonnummer 06341/2870 entgegen.