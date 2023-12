Fußgänger bei Unfall tödlich verletzt

Niederkirchen (ots) – Ein Fußgänger ist am Montag kurz nach 14 Uhr zwischen Holbornerhof und Niederkirchen bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Der 72-Jährige wurde von einem Bus erfasst. Der Bus war ohne Fahrgäste unterwegs.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang dauern an.

Zur Stunde ist die Kreisstraße 31 gesperrt. Einsatzkräfte der Polizei sind vor Ort. |erf

Kaiserslautern

Betrunkener Fahrradfahrer auf Landstraße

Kaiserslautern (ots) – Ein schlangenlinienfahrender Radfahrer auf der Landstraße im südlichen Stadtkreis wurde aufgrund seiner unsicheren Fahrweise gegen 17 Uhr von anderen Verkehrsteilnehmern der Polizei gemeldet. Der 59-jährige aus Kaiserslautern nutzte bei seiner Fortbewegung sogar die Gegenfahrbahn.

Beim anhalten zeigte sich, dass er auch ohne die Nutzung seines Fahrrads wenig Bewegungssicherheit aufwies, denn er suchte mit seinen 1,6 Promille den Bodenkontakt. Verletzt hatte er sich und andere glücklicherweise nicht, da er rechtzeitig gestoppt werden konnte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren

eingeleitet und der Verlust seiner Fahrerlaubnis droht ihm.|di

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Fußgängerinnen

Kaiserslautern (ots) – Am 15.12.2023, ereignete sich in der Ludwigstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 20-jährige und eine 22-jährige Fußgängerin angefahren wurden. Der 63-jährige Unfallverursacher wollte an der Einmündung Salzstraße nach links in die Ludwigstraße einbiegen und übersah hierbei die beiden Fußgängerinnen, welche ihrerseits die Ludwigstraße innerhalb der Fußgängerfurt überquerten.

Alle Verkehrsteilnehmer hatten zum Unfallzeitpunkt „Grünlicht“. Die beiden Frauen wurden durch den Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt und konnten nach einer kurzen Untersuchung durch den Rettungswagen ihren Weg weiter fortsetzen. Auf den Autofahrer kommt ein Strafverfahren zu. / FZ

Die Polizei sucht Unfallzeugen

Kaiserslautern (ots) – Am gestrigen Abend um 20:30 Uhr ereignete sich in der Walter-Gropius-Straße in Kaiserslautern ein Verkehrsunfall. Hierbei streifte ein Fahrradfahrer im vorbei fahren den ordnungsgemäß geparkten PKW des 40-jährigen Geschädigten. Der Geschädigte versuchte daraufhin den Radfahrer anzusprechen, was dieser jedoch ignorierte.

Personenbeschreibung des Radfahrers:

männlich, ca. 30 Jahre, ca, 180 cm groß, braune Haare, Oberlippen- und Ziegenbart.

An dem Fahrzeug entstand ein Streifschaden am linken Außenspiegel und am linken vorderen Kotflügel. Der Schaden wird auf cirka 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion

Kaiserslautern 1 unter der Rufnummer 0631 369-2150. / FZ