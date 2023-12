Geschickt abgelenkt und bestohlen

Nußloch (ots) – Unter dem Vorwand ein alter Bekannter ihres verstorbenen Mannes zu sein, betrat ein bisher unbekannter Mann die Wohnung einer Seniorin in der Straße „Neue Heimat“. Da der Seniorin der Mann jedoch nicht bekannt war, bat sie ihn mehrfach, die Wohnung zu verlassen.

Dieser jedoch verwickelte die Frau aufdringlich in Gespräche und lenkte sie immer wieder ab. Als der Unbekannte schlussendlich nun doch die Wohnung verließ, vertraute sich die Seniorin ihrer Tochter an. Diese riet der Seniorin, ihre Wertsachen zu überprüfen. Hierbei stellte die Frau das Fehlen mehrerer Schmuckstücke im Wert von knapp 2.000 Euro fest.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 175 cm groß, schlanke Körperstatur, schwarze lichte Kopfbehaarung nach hinten gegelt, er trug eine schwarze ¾ Wolljacke, blaue Jeanshose, schwarze Schuhe und schwarze Wollhandschuhe.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel: 06222/5709-0 zu melden.

Polizei sucht Halter eines beschädigten Pkw nach Unfall

Sinsheim (ots) – Am Sonntag um 12:15 Uhr informierte ein 63-jähriger Ford-Fahrer die Polizei über einen von ihm verursachten Unfall in der Heilbronner Straße. Um dem Gegenverkehr den Vorrang einzuräumen, fuhr der Mann seitlich an den Fahrbahnrand und kollidierte hierbei mit einem bisher unbekannten und am Fahrbahnrand geparkten roten Pkw.

Da der 63-Jährige kein Mobiltelefon zu Hand hatte, fuhr er auf direktem Wege nach Hause, um die Polizei hierüber zu informieren. Als der 63-Jährige anschließend zur Unfallörtlichkeit zurückkehrte, befand sich das beschädigte Fahrzeug jedoch nicht mehr vor Ort.

Das Polizeirevier Sinsheim bittet den bisher unbekannten Halter/Verantwortlichen des beschädigten roten Pkw, sich unter der Tel: 07261/690-0 zu melden.

Brandlegung auf Sportplatz – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Sonntag meldeten um 16:29 Uhr aufmerksame Zeugen, dass auf dem Bolzplatz am Sudetenring durch Jugendliche versucht wurde, der Kunstrasen anzuzünden. Danach entfernten sich die Jugendlichen. Als die Streife des Polizeireviers Schwetzingen eintraf, war ca. 1 qm des Kunstrasens verkohlt.

Die tatverdächtigen Jugendlichen waren ebenso nicht mehr zugegen. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Jugendlichen machen können. Diese melden sich bitte unter Tel: 06202-2880 beim Polizeirevier Schwetzingen.

Wohnungsbrand in der Lenaustraße – PM Nr. 2

Brühl (ots) – Am Sonntag entwickelte sich gegen 20.23 Uhr womöglich aufgrund eines umgestürzten Kerzenständers ein Brand in einer Wohnung in einer Doppelhaushälfte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Anwesen bereits verlassen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Wohnung im Erdgeschoss wurde jedoch komplett zerstört. Eine weitere Wohnung im Obergeschoss war durch den Rauch kontaminiert und für die Nacht ebenfalls nicht mehr bewohnbar. Drei Bewohner wurden aufgrund einer vermuteten Rauchgasintoxikation zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich laut Angaben der Feuerwehr auf ca. 90.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen.

37-Jähriger baut mit fast 3 Promille Unfall

Waibstadt (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr ein 37-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer um 01:55 Uhr die Hauptsstraße in Richtung Epfenbach entlang. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Betonpfosten und einem Beton-Blumenkübel. Die Pfosten wurden in der Folge aus der Verankerung gerissen.

Ebenso wurde der Blumenkübel in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Augenzeugen informierten die Polizei über das Geschehen. Die zur Unfallaufnahme hinzugezogenen Beamten des Polizeireviers Sinsheim stellten bei dem 37-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,9 Promille. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Er selbst wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Sachschaden an seinem Fahrzeug wird auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag geschätzt.

Auf drei Reifen zur Tankstelle

Schönau (ots) – Am 15.12.2023 gegen 15.45 Uhr beobachteten zwei Zeugen eine Fahrzeugführerin, welche mit ihrem Fiat Panda auf das Gelände einer Tankstelle in der Neckarsteinacher Straße/Schönau fuhr. Aufmerksam wurden die Zeugen auf die Frau, da deren Pkw vorne links „Funken“ schlug. Der Grund für den Funkenschlag war schnell lokalisiert, der linke Vorderreifen des Fiat fehlte gänzlich.

Nachdem die verständigten Polizeibeamten des Polizeireviers Neckargemünd bei der Tankstelle eintrafen, wurde die 73-jährige Fahrzeugführerin einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte Alkoholgeruch, ausgehend von der Atemluft der Dame festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest förderte einen zu der Uhrzeit erstaunlichen Atemalkoholwert von 1,62 Promille zu Tage.

Der nicht mehr fahrbereite Fiat verblieb auf Bitte der Fahrzeugführerin in einer nahe gelegenen Werkstatt vor Ort. Die jetzige BS musste sich zum Zwecke der Entnahme einer Blutprobe mit zum Polizeirevier Neckargemünd begeben. Der Führerschein der Beschuldigten wurde einbehalten.

Die 73-jährige muss sich nun aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Eine intensive Suche nach dem „fehlenden“ Reifen verlief bislang ergebnislos.

16-jähriger Kleinkraftradfahrer stürzt und verletzt sich

Eberbach (ots) – Am Freitag um 15:10 Uhr fuhr ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer die B 37 von Hirschhorn kommend in Richtung Eberbach entlang. An einer Ampel an der Einmündung zur B 45 in Richtung Beerfelden verlor der 16-Jährige auf der regennassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte.

Hierbei überschlug er sich zwei Mal und zog sich leichte Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde der junge Mann in eine Klinik gebracht. An dem Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden im mittleren 3-stelligen Bereich.

Bei Verkehrsunfallflucht das Kennzeichen verloren

Meckesheim (ots) – Sonntag um 2:57 Uhr, informierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei, nachdem sie einen Verkehrsunfall auf der B 45 in Höhe der L 549 wahrgenommen hatte. Als eine Polizeistreife des Polizeirevier Neckargemünd die Unfallstelle aufsuchte, hatte sich der Unfallverursacher bereits entfernt.

Allerdings konnten sie eine beschädigte Leitplanke sowie einige Fahrzeugteile und ein Kennzeichen feststellen, womit der Halter eines BMW ausfindig gemacht werden konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der BMW die B 45 in Fahrtrichtung Zuzenhausen und wollte an der Einmündung nach links abbiegen. Dabei verlor der Fahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidierte mit der Leitplanke und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und wer zur Tatzeit das Fahrzeug gefahren ist, wurden durch das Polizeirevier Neckargemünd eingeleitet.

Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr

Schwetzingen (ots) – Wie bereits gemeldet kam es in der Goethestraße zu einem Brand eines Unterstandes. Dieser verbrannte gänzlich. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Auch konnte ein Übergreifen auf Gebäude verhindert werden. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.