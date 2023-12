Falschfahrer auf der B36 – Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Ein Autofahrer war am Mittwochmorgen offenbar als Falschfahrer auf der Bundesstraße 36 zwischen der Sudetenstraße und der Eggenstein-Leopoldshafen unterwegs. Die Polizei sucht nun nach Zeugen sowie möglichen weiteren Geschädigten.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 07:50 Uhr, dass ihm bei seiner Fahrt auf der B36 von Karlsruhe in Richtung Mannheim ein schwarzer VW Golf entgegengekommen sei, welcher die Fahrbahn in falscher Richtung befuhr. Während der Zeuge dem Falschfahrer rechtzeitig ausweichen konnte, musste ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer wohl eine Gefahrenbremsung durchführen und den Fahrstreifen wechseln, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Geisterfahrer zu verhindern. Bei der Ausfahrt Neureut verließ der Falschfahrer die Bundesstraße offenbar und fuhr in unbekannte Richtung weiter.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrt des Falschfahrers gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0721 96718-0 beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt zu melden. Insbesondere sucht die Polizei nach dem Fahrer des Pkw, der eine Gefahrenbremsung durchführen musste.

Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Brand eines Wohnwagens

Karlsruhe-Neureut (ots) – Nach dem Brand eines Wohnwagens am Samstagabend auf einem

Stellplatz in Karlsruhe-Neureut sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ein Zeuge nahm gegen 21:40 Uhr ein Knallgeräusch wahr und bemerkte dann einen brennenden Wohnanhänger auf einem Parkplatz in der Straße Am Baufeld.

Beim eintreffen der ersten Polizeistreife stand der Caravan bereits in Vollbrand. Den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Karlsruhe und der Freiwilligen Feuerwehr Neureut gelang es den Brand rasch zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere abgestellte Fahrzeuge zu verhindern. Durch die Hitzeentwicklung wurden jedoch ein weiterer Wohnanhänger sowie ein Container beschädigt.

Personen hielten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs glücklicherweise nicht in dem betroffenen Campingwagen auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 40.000 Euro.

Kreis Karlsruhe

Sachbeschädigung am Haltepunkt Malsch-Süd – Zeugenaufruf

Malsch (ots) – Samstag 16. Dezember, haben bislang unbekannte Täter am Haltepunkt Malsch-Süd mehrere Gegenstände zerstört. Gegen 19:40 Uhr erkannte der Triebfahrzeugführer eines den Haltepunkt passierenden Zuges eine randalierende Personengruppe am dortigen Bahnsteig 1 (Fahrtrichtung Karlsruhe).

Beamte der alarmierten Bundespolizei in Mannheim begaben sich daraufhin unvermittelt zum Haltepunkt Malsch-Süd. Eine Fahndung nach der Personengruppe verlief ohne Erfolg. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass durch die bislang unbekannten Täter neben einem Fahrkartenautomaten auch ein Wartehäuschen sowie eine Abfahrtstafel und ein Mülleimer beschädigt wurden.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Täterschaft oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Einbruch in Doppelhaushälfte

Malsch (ots) – Über eine Terrassentür brachen bislang unbekannte Täter am Freitag in eine Doppelhaushälfte in Malsch ein. In der Zeit zwischen 17:45-18:30 Uhr nutzten Einbrecher wohl die Abwesenheit der Bewohner und gelangten über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Innere des Hauses in der Bahnhofstraße.

Dort durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten im 1. OG. Ob die Eindringlinge bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, ist noch Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter Tel: 07243 32000 in Verbindung zu setzen.

Schneller Fahndungserfolg nach Raubüberfall auf Supermarkt – 21-Jähriger vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots) – Ein 21-jähriger Tatverdächtiger ist am Samstagnachmittag nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Rheinstetten vorläufig festgenommen worden. Er wurde am heutigen Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann gegen 14:40 Uhr einen Supermarkt in der Hertzstraße betreten haben. Während des Bezahlvorgangs soll er ein Messer gezogen und hiermit einen Kassierer bedroht haben. Sodann soll er in die offene Kasse gegriffen und hieraus Bargeld in Höhe von ca. 400 Euro entwendet haben. Im Anschluss flüchtete er aus dem Laden.

Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung kontrollierten Polizeibeamte gegen 15:20 Uhr einen Fahrgast in einer Straßenbahn. Da auf ihn die Täterbeschreibung exakt zutraf, nahmen die Beamten den bereits einschlägig vorbestraften Mann vorläufig fest.

Mit einem zwischenzeitlich erwirkten Durchsuchungsbeschluss durchsuchten die Ermittler anschließend die Wohnung des mutmaßlichen Räubers und stellten Beweismittel sicher. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 35/36

Graben-Neudorf (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Freiwillige Feuerwehr Graben Neudorf am 18. Dezember 2023 um 12:57 Uhr auf das gemeinsame Teilstück der Bundesstraßen 35 und 36 bei Neudorf alarmiert. Den eingetroffenen Rettungskräften bot sich folgendes Bild. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten zwei entgegenkommende PKWs miteinander.

Die beiden Fahrer waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr gleichzeitig mit Schere und Spreizer befreit werden. Eine Person war schwerverletzt und wurde per Rettungswagen ins städtische Klinikum nach Karlsruhe gebracht, eine weitere Person mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 53“ in eine Spezialklinik nach Heidelberg transportiert.

In einem ebenfalls weiteren beteiligten Pkw wurde eine Person leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Zwei unter Schock stehende Fahrzeuglenker erlitten keine weiteren Verletzungen, wurden vom Rettungsdienst gesichtet.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Graben-Neudorf unter Einsatzleiter Jochen Köhler mit 26 Kräften und 6 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit dem organisatorischen Leiter Tim Synovzik, dem leitenden Notarzt Dr. Sebastian Friese, einem weiteren Notarzt, 4 Rettungswagenbesatzungen und der Notfallhilfe Graben-Neudorf sowie der RTH „Christoph 53“ der Deutschen Luftrettung aus Mannheim.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagenbesatzungen vom Revier Phillippsburg sowie der Unfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei Karlsruhe im Einsatz. Wegen der Komplettsperrung der Bundesstraße kam es zu langen Staus im Bereich Graben-Neudorf.

Polizeiposten Walzbachtal bleibt vorerst geschlossen

Walzbachtal-Bretten (ots) – Das Polizeipräsidium Karlsruhe teilt mit, dass der Polizeiposten Walzbachtal über den Jahreswechsel hinaus temporär geschlossen bleibt. Die Betreuung der Gemeinde Walzbachtal erfolgt rund um die Uhr durch die Mitarbeitenden des Polizeireviers Bretten.

In dringenden Fällen und Notlagen wird um unmittelbare Kontaktaufnahme mit dem polizeilichen Notruf unter der Rufnummer 110 gebeten.