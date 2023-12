Neustadt: Verkehrsunfall auf der B 39

Neustadt an der Weinstraße – Am Freitagabend (15.12.2023) wurden die Rettungskräfte, über das automatische Notrufsystem eines Fahrzeugherstellers, zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesstraße 39 alarmiert. Zwischen der „Dr.-Siebenpfeiffer Kreuzung und dem McDonald’s-Kreisel“ in Fahrtrichtung Speyer, kurz vor der Bahnüberführung Neustadt – Landau kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Ford Fiesta und einem VW Golf.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte waren beide Fahrzeugführer aus ihren Fahrzeugen heraus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab, klemmt an dem aufgefahrenen Fahrzeug die elektrische Bordversorgung ab, stellte den Brandschutz sicher und leuchtete die Unfallstelle aus. Der Fahrzeugverkehr konnte halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der VW konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen. Zur Unfallursache und dem entstandenen Sachschaden können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz standen 13 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, die Polizei mit zwei Funkstreifen sowie die Abschnittsleitung Gesundheit (Organisatorischer Leiter, Leitender Notarzt).