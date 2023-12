Mannheim: Winterlichter 2024 im Luisenpark vom 02. Januar bis 04. Februar

Mannheim – Nach drei Jahren Dunkel finden sie endlich wieder statt: Die Winterlichter im Luisenpark! Und alles ist neu. Neuer Lichtpoet, neue Lichtbilder, und neuer Zeitpunkt! Also warm anziehen, Freunde, und nicht so lang feiern an Sylvester, denn bereits am 2. Januar 2024 wird es zum 7. Mal hell und bunt! Dann leuchten im Luisenpark wieder Bäume, Sträucher und Wasseroberflächen. Diskokugeln glitzern, Pflanzen und Gegenstände senden Lichtblicke in Richtung Dunkelheit, und tausende kleine Lichtkristalle legen sich über den größten Mannheimer Park am Rande der Oststadt.

In diesem Jahr geht ein neuer Lichtpoet an den Start: Wir sind gespannt, wie Rouven Bönisch den Luisenpark und vor allem die neuen Gebäude der Parkmitte in Szene setzt. Bei seinen Installationen achtet er übrigens besonders darauf, weitgehend energiesparende Lichter einzusetzen. Seine Lichtbilder heißen „100 Worte“, „Cocktailgläser“, „Der Delphin“ oder „R2D2“ – jedenfalls darf man auf viel Kreatives gespannt sein und wir sind sicher, er wird einige leuchtende Zauberwelten schaffen, Illuminationen, in denen Licht und Schatten zu verschmelzen scheinen und deren Farben, Formen und Dynamik den Besuchern in Erinnerung bleiben werden. Wir freuen uns schon auf eine neue und besondere Atmosphäre.

Neue Parkmitte ist Teil des Lichtkonzepts

Die Lichterroute wird sich in diesem Jahr auf den südlichen Teil des Parks konzentrieren und beginnt am Haupteingang. Von dort aus führt die Route zunächst durch die vorderen Staudenbeete und dreht dann nach links an der ersten großen Wiese entlang in Richtung Heilpflanzenngarten, bis dahin haben Besucher schon drei leuchtende Skulpturen in der Nacht entdecken können. Vorbei am Abenteuerspielplatz wartet das nächste Highlight, nämlich die „Cocktailgläser“. Danach führt der Weg direkt auf die Brunnenlandschaft zu und nimmt dann vor der Doppelbrücke eine Kurve nach rechts. Für alle, die jetzt schon Hunger haben, bietet sich ein Abstecher zum Seerestaurant an. Für alle Durchzieher geht es weiter auf dem Weg in Richtung Seebühne und dann natürlich durch bzw. um die Neue Parkmitte herum. Dieser neue Routen Teil wird sicher eindrucksvoll und man darf gespannt sein, wie der neue Lichtmeister die organisch anmutende Architektur in seinem Lichtkonzept in Szene setzt!

Hintergrund Winterlichter

Im Winter entsteht im Luisenpark Mannheim allabendlich für einige Wochen eine fantastisch-glitzernde Welt, in der die Baumkronen und Stauden, die kunstvollen Statuen, die Gegend um Brunnenlandschaft und Gebirgsbach sowie die Uferregionen des südlichen Kutzerweihers im Licht bezaubernder Illuminationen erstrahlen. Mit hunderten Scheinwerfern, zig Projektoren, zahlreichen Video-Beamern und tausenden LED-Lichtern hatte früher Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld jedes Jahr eine märchenhaft-mystische Atmosphäre geschaffen. Das Besondere dabei waren seine selbstgefertigten Lichtobjekte und die phantasievoll-schwebenden Licht-Figuren. Seit diesem Jahr übernimmt nun Rouven Bönisch und man darf gespannt sein, wie er Licht ins winterliche Dunkel des Parks bringt.

2.1.2024 – 4.2.2024



Eingänge: Haupteingang und Fernmeldeturm

Öffnungszeiten: Sonntag – Donnerstag: 18 – 21 Uhr, Freitag & Samstag: 18 – 22 Uhr (Zutritt mit Ticket bis 21 Uhr möglich)

Kassenöffnungszeiten/Ticketverkauf: Täglich 17.30 – 20 Uhr

Regulärer Parkbetrieb im Zeitraum der Winterlichter: 9 bis 16 Uhr.

Ab 16 Uhr ist der Zutritt zum Park nur noch mit Winterlichter-Ticket möglich.

PREISE:

Einzelpreise

Erwachsener: 10 Euro

Begünstigter: 8 Euro

Kind: 5 Euro

Erw./Beg. mit Jahreskarte: 8 Euro

Kind mit Jahreskarte: frei

Familientarife

1 Erw & 2 Kinder: 17,50 Euro

1 Erw & 3 Ki u.w.: 20 Euro

2 Erw & 2 Kinder: 27,50 Euro

2 Erw & 3 Ki u.w.: 30 Euro

Winterlichter-Tickets ab sofort im Vorverkauf an den Kassen erhältlich!

www.luisenpark.de