Räuberischer Diebstahl

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Ein 17-Jähriger klaute am Donnerstag 14.12.23 gegen 19:00 Uhr, in einem Supermarkt in der Otto-Stabel-Straße eine Getränkedose. Als ein 46-jährger Angestellter den Täter bei seiner Flucht stoppen wollte, setzte sich der Jugendliche zur Wehr und schlug dem 46-Jährigen ins Gesicht.

Dadurch wurde der Angestellte leicht verletzt. Die Erziehungsberechtigten wurden durch die Polizei verständigt und holten ihren Sohn im Supermarkt ab. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Räuberischem Diebstahl verantworten.

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Donnerstag 14.12.2023 wurde gegen 21:30 Uhr, ein 38-jähriger Autofahrer in der Sachsenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Autofahrer keinen Führerschein hat, zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Einen Urintest wollte der Mann nicht durchführen.

Dem 38-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit einer Trunkenheitsfahrt.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 14.12.2023) gegen 07:20 Uhr, war eine 22-jährige Autofahrerin auf der K3 von Mutterstadt kommend in Richtung Oggersheim unterwegs. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Transporters war auf der A650 in Richtung Ludwigshafen unterwegs und an der Ausfahrt Oggersheim Süd abgefahren. An der Einmündung des Zubringers der K3 bog der Fahrer nach links auf den Einfädelungsstreifen der K3 ab.

Als die 22-Jährige sich auf gleicher Höhe rechts neben dem Transporter befand, zog dieser unmittelbar auf die rechte Spur. Die 22-Jährige musste ausweichen und kollidierte in Folge mit der Leitplanke. Sie wurde hierbei leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf das unfallbeteiligte Fahrzeug geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Schwerpunktkontrolle Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Polizeidirektion Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 14.12.2023 kontrollierten Polizeibeamte der Polizeidirektion Ludwigshafen im Rahmen der Roadpol-Kontrollwoche Alkohol und Drogen schwerpunktmäßig zwischen 17-24 Uhr im Stadtgebiet Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer sowie im Rhein-Pfalz-Kreis den fließenden Verkehr.

Zielrichtung dabei: Fahrzeugführer, die sich unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol hinters Steuer setzen. Insgesamt 426 Fahrzeuge wurden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Gegen 6 Personen wurde wegen Verdacht des fahren unter Einfluss von Alkohol bzw. von Drogen, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Diese müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr nach dem Strafgesetzbuch bzw. einem Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz verantworten.

3 Kontrollierte waren nicht im Besitz des entsprechenden Führerscheins. Bei zwei Personen konnten Polizeikräfte Drogen sicherstellen. Ein Fahrzeugführer muss sich wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten.

Wie wichtig Verkehrskontrollen und die Verkehrssicherheitsarbeit sind, zeigt sich auch in der Statistik:

Bei den polizeilich erfassten Verkehrsunfällen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Ludwigshafen zeigte sich im Dreivierteljahr 2023 verglichen mit dem Vorjahr ein leichter Anstieg um 6,4 % auf 9.879.

Erkennbar ist außerdem, dass Alkohol und Drogen weiterhin relevante Unfallursachen darstellen. Die Anzahl an Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss im bewegt sich nach wie vor auf hohem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese im Dreivierteljahr 2023 noch einmal geringfügig um 2,7 % auf 190 angestiegen. Die Anzahl an Verkehrsunfällen unter Betäubungsmitteleinfluss ist im Vergleich zum Vorjahr von 33 auf 46 stark angestiegen (39,4 %).

Die Anzahl von Verkehrsunfällen mit getöteten Personen hat sich im Dreivierteljahr 2023 im Vergleich zum Dreivierteljahr 2022 von 5 auf 10 verdoppelt. Bei einem dieser Fälle stand der Unfallverursacher nachweislich unter Alkoholeinfluss (männlich, 61 Jahre, 1,51 Promille).

Auch die Anzahl von Verkehrsunfällen mit schwer verletzten Personen ist um 11,5 % auf 136 angestiegen. Der jeweils unfallverursachende Verkehrsteilnehmer stand hierbei in 21 Fällen unter Alkoholeinfluss, in 4 dieser Fälle gar zusätzlich unter Drogeneinfluss. In einem weiteren Fall führte der (alleinige) Konsum von Betäubungsmitteln zum Verkehrsunfall.

Um dieser steigenden Tendenz entgegen zuwirken, wird die Polizeidirektion Ludwigshafen auch in Zukunft weitere derartige Schwerpunktkontrollen durchführen.

Beachten Sie daher den Appell Ihrer Polizei:

Wer unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden. Lassen Sie daher immer Ihr Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind. Vielen Betroffenen ist nicht bewusst, dass im Gegensatz zu Alkohol die konsumierte Droge noch mehrere Tage und abhängig von der Substanz, der Stoffwechseltätigkeit des Konsumenten und der Häufigkeit des Drogenkonsums sogar mehrere Wochen die Fahrtüchtigkeit negativ beeinflussen kann und in strafbarer Menge im Körper nachweisbar ist.

Geräteschuppen aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Zwischen Mittwoch 13.12.2023 und Donnerstag 14.12.2023, brachen Unbekannte den Geräteschuppen auf dem Gelände einer Schule in der Nietzschestraße auf. Nach ersten Einschätzungen wurde hierbei nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am 14.12.2023 kam es gegen 16 Uhr, zu einem Unfall in der Sumgaitallee in Ludwigshafen. Zum Unfall kam es, da ein 42-jähriger Autofahrer beim Abbiegen in Höhe der Heinigstraße den rechts neben ihm fahrenden 58-jährigen Rollerfahrer übersah.

Durch den Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer leicht verletzt. Der 58-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt.

Der Roller war nicht mehr fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.750 Euro. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Radfahrer stürzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 14.12.2023 gegen 22 Uhr, verletzte sich ein 46-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Rheinpromenade leicht. Der 46-Jährige befuhr zuvor mit seinem Fahrrad alleine die Rheinpromenade und stürzte ohne Fremdeinwirkung, da er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizeikräfte konnten bei dem Mann Anzeichen auf Alkoholkonsum festgestellt werden. Der Mann wollte keinen Atemalkoholtest durchführen. Aufgrund dessen wurde dem 46-Jährigen im Anschluss eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Der unter Alkoholeinfluss stehende Radfahrer muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ihn könnte eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe erwarten. Außerdem überprüft die jeweils zuständige Führerscheinstelle auch bei Verkehrsstraftaten, die mit einem Fahrrad begangen werden, ob eine Geeignetheit des Unfallverursachers für den öffentlichen Straßenverkehr vorliegt. Schlimmstenfalls kann ein solcher Radunfall unter Alkoholeinfluss den Führerschein kosten.

Einbruch in Kiosk – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (14.12.2023) gegen 03:15 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kiosk in der Bahnhofstraße ein und entwendeten Tabakwaren im Wert von circa 12.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Süd (ots) – Im Zeitraum Mittwoch 13.12.2023 17:00 Uhr, auf Donnerstag 14.12.2023 um 11:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter ins Gartenhaus einer Kindertagesstätte in der Georg-Herwegh-Straße einzubrechen. Gestohlen wurde nichts. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro eingeschätzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.