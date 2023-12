Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots) – Am Donnerstag 14.12.2023 zwischen 07:30-17:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße in Limburgerhof ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.700 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallbeteiligter wird in seinem Fahrzeug eingeklemmt

Böhl-Iggelheim (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 16 zwischen Haßloch und Böhl-Iggelheim. Kurz vor Böhl-Iggelheim wollte eine 53-Jährige aus Speyer mit ihrem Pkw auf einen dortigen Feldweg abbiegen. Ein dahinter fahrender 86-Jähriger aus Böhl-Iggelheim erkannte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr ungebremst auf das abbiegende Fahrzeug auf.

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der 53-Jährigen auf den Pkw eines 41-Jährigen geschoben, der gerade vom Feldweg auf die K16 einfahren wollte. Durch den Aufprall wurde der 86-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde im Anschluss in ein Neustadter Krankenhaus verbracht. Die 53-jährige klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen im Rücken und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus nach Speyer verbracht. Der andere Unfallbeteiligte blieb unverletzt.

An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 23.000€. Die K16 zwischen Haßloch und Böhl-Iggelheim war für circa zwei Stunden voll gesperrt.

Die Unfallursache wird derzeit ermittelt.

Gemeinsame Verkehrskontrollen

Schifferstadt/Speyer (ots) – Im Rahmen der vom 11.12-17.12.2023, europaweit stattfindenden ROADPOL-Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt der Bekämpfung und Verhinderung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektionen Schifferstadt und Speyer am Donnerstag 14.12., einen gemeinsamen Kontrolltag in beiden Zuständigkeitsbereichen durch und kontrollierten hierbei ca. 120 Fahrzeuge.

Insgesamt stellten die Beamten 2 Fahrzeugführer fest, die unter dem Einfluss von Cannabis standen und stellten in 2 Fällen jeweils geringe Mengen an Betäubungsmitteln sicher. Darüber hinaus leiteten die Beamten in 3 Fällen Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. In einem Fall leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz ein. Außerdem stellten die Beamten insgesamt 24 Mängelberichte zur Vorlage von Dokumenten oder zur Behebung von Mängeln am Fahrzeug aus und erteilten 17 Verwarnungen.

Bei einer Kontrolle in Schifferstadt stellten die Beamten bei einer 33-jährigen Fahrzeuglenkerin aus Mannheim drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Die Frau erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Darüber hinaus wurden bei 2 Fahrzeuginsassen jeweils geringe Mengen an Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

Im Vorfeld einer Verkehrskontrolle in der Karl-Spindler-Straße in Speyer tauschte ein 25-jähriger PKW-Fahrer gegen 0:45 Uhr im Vorfeld den Platz mit einem weiteren Insassen. Die Beamten ließen sich nicht täuschen und stellten bei dem 25-Jährigen einen Atemalkoholwert von 0,54 Promille sowie eine THC-Beeinflussung fest, die sich anhand eines Urintests bestätigte. Der Grund für das Täuschungsmanöver dürfte allerdings in der Tatsache liegen, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Beamten veranlassten bei ihm die Entnahme einer Blutprobe und stellten seinen PKW zur Gefahrenabwehr mit dem Ziel der Verwertung sicher, um weitere Fahrten ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel zu verhindern.