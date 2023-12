Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am 13.12.2023 zwischen 14:55-15:05 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Klingweg, ein silberfarbener VW Polo beschädigt. Das angerichtete Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro dürfte beim Rangieren in oder aus einer Parklücke entstanden sein. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Gommersheim (ots) – Am Donnerstag versuchten unbekannte Täter in ein in Feldrandlage stehendes Einfamilienhaus in der Kropsburgstraße in Gommersheim einzubrechen, indem sie die im rückwärtigen Bereich des Hauses gelegene Terrassentür aufzuhebeln versuchten. Dies scheiterte glücklicherweise an der Widerstandsfähigkeit der Tür, sodass der Einbruch im Versuchsstadium verblieb.

Wer sachdienliche Hinwiese geben kann oder im Laufe des Tages verdächtige Wahrnehmungen getätigt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben (06323-9550) zu melden.