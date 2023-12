Verkehrsunfall mit Überschlag (Foto)

Bad Sobernheim (ots) – Am Freitag, den 15.12.2023, ereignete sich gegen 18.25 Uhr auf der K20 bei Bad Sobernheim ein Verkehrsunfall. Hierbei verlor der 18jährige Fahrer eines Nissan im Kurvenbereich in der Nähe der Maasberg-Therme vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW.

Der PKW geriet daher von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und wurde vermutlich nur leicht verletzt, er wurde zur Abklärung seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus nach Bad Kreuznach verbracht. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde von einem örtlichen Abschleppunternehmen geborgen.

Auseinandersetzung in Wohnung in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots) – Gegen 08:45 Uhr meldete eine Zeugin über Notruf, dass es in einer Wohnung in Bad Kreuznach zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sei. Dabei wurde nach derzeitigem Kenntnisstand mindestens einer der Männer durch Schnitte mit einem Messer verletzt.

Der 46-Jährige aus der Stadt Bad Kreuznach wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der genaue Tatablauf ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Bad Kreuznach (ots) – Am 14.12.2023 gegen 17:10 Uhr ereignete sich in der Mannheimer Straße in Bad Kreuznach ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Die 82-jährige Renault-Fahrerin befuhr mit ihrem PKW die Mannheimer Straße in Richtung Rheinstraße. Der 51-jährige Fußgänger überquerte auf Höhe des Hauptfriedhofs am dortigen Fußgängerüberweg die Fahrbahn.

Die PKW-Fahrerin erkannte den Fußgänger zu spät und erfasste diesen. Der 51-Jährige wurde hierbei nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Gegen die PKW-Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Grundstücksmauer beschädigt – von der Unfallstelle geflüchtet

Seesbach (ots) – In der Nacht von Samstag 09.12.2023 auf Sonntag 10.12.2023, kam es in der Ortslage Seesbach in der Felsenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein/e bislang unbekannter Fahrzeugführer/in beschädigte vermutlich im Vorbeifahren mit dem PKW die Mauer eines Privatgrundstückes und flüchtete im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Dort blieben Fahrzeugteile, die möglicherweise Rückschlüsse auf den Verursacher zulassen, zurück, die durch die Polizei Kirn sichergestellt und nun ausgewertet werden. An der Grundstücksmauer entstand Sachschaden in niedriger 4-stelliger Höhe. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher/in geben oder Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden.