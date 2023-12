Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Donnerstag 14.12.2023 gegen 22:20 Uhr, befand sich ein 37-Jähriger in einer Bar in der Bürgermeister-Trupp-Straße und geriet dort mit einem weiteren Gast in Streit. Das Streitgespräch verlagerte sich vor die Bar, wo der Unbekannte dem 37-Jährigen ins Gesicht schlug.

Als dieser sich wehrte, gingen ca. 10 weitere Personen auf ihn los, schlugen auf ihn ein und traten ihn am Boden liegend. Im Anschluss flüchteten sie zu Fuß. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .