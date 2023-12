Haiger: Frontalzusammenstoß zwischen Sprinter und Ibiza

Auf der Landesstraße 3442 kam es am Donnerstag (14.12.2023), um 21:45 Uhr, zwischen Fellerdilln und Rodenbach zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Mercedes Sprinter und einem Seat Ibiza. Der 24-jährige Haigerer fuhr mit seinem Sprinter in Richtung Rodenbach. Hierbei geriet er aus ungeklärter Ursache nach links in den Bereich der Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Seat einer 60-jährigen Frau aus Haiger frontal zusammen. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Ibiza ca. 10 Meter neben die Fahrbahn. Erst durch die Feuerwehr konnte die einklemmte Frau aus ihrem Fahrzeug befreit und schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Verursacher hielt nach derzeitigen Erkenntnissen nicht an und fuhr weiter. Aufgrund der starken Beschädigungen an dem Sprinter endete jedoch seine Fahrt im Ortsbereich von Rodenbach.

Wie sich herausstellte, war der Mercedes Fahrer unverletzt, aber alkoholisiert. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,70 Promille. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei aktuell mit 28.000 Euro beziffert.

Die Polizei in Dillenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 02771/ 907-0. Der Haigerer wird sich jetzt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.