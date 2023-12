Stadtallendorf: VW zerkratzt

In der Niederkleiner Straße zerkratzten Unbekannte einen silberfarbenen VW Polo, der dort am Donnerstag, 14. Dezember, zwischen 6 Uhr und 14 Uhr, parkte. Den entstandenen Schaden schätzten Polizeibeamte auf etwa 3.000 Euro, sie ermitteln wegen Sachbeschädigung. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Stadtallendorf (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Kirche beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Reitgasse den Griff eines Kirchenportals, den Griff fanden Zeugen etwas später in der Nähe liegend. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Mittwoch, 13. Dezember, zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr. Die Kosten des Wiedereinbaus sollen sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Marburger Polizei entgegen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Kleidungsstücke geklaut

Im Georg-Gassmann-Stadion in der Leopold-Lucas-Straße hebelten Unbekannte ein Fester auf und gelangten dadurch in der Nacht auf Freitag, 15. Dezember, in eine Sporthalle. Dort machten sie sich zwischen 23 und 6 Uhr an mehreren Spinden zu schaffen und entwendeten mehrere Kleidungsstücke und Schuhe. Der Wert des Diebesguts liegt bei geschätzten 500 Euro, der entstandene Schaden bei etwa 2.000 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Marburger Polizei, Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Diebe im Keller

Möglicherweise über die Tiefgarage gelangten Diebe zwischen Dienstag, 12. Dezember, und Donnerstagabend in der Afföllerstraße in den Keller eines Mehrfamilienhauses. Dort kletterten sie über die Abtrennung mehrerer Kellerabteile und nahmen unter anderem Fahrradzubehör (Helm, Schloss und Handschuhe), Kaffee, Chips und Wasser an sich. Das Diebesgut hat insgesamt einen dreistelligen Wert, der entstandene Schaden liegt deutlich darunter. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Um ungebetenen Gästen den Weg ins Haus zu erschweren, rät die Polizei folgendes: Vor allem bei Mehrfamilienhäusern sollte darauf geachtet werden, dass die Haustür dauerhaft geschlossen ist, bestenfalls auch abgeschlossen. Dies gilt natürlich auch für weitere Zugänge im Haus, beispielsweise eine Kellertür. Bei einer vorhandenen Tiefgarage sollte darauf geachtet werden, dass das Tor nie länger als nötig offen bleibt. Zudem sollten die Verbindungstüren von der Garage zum Wohnhaus ebenfalls abgeschlossen sein.

Kirchhain: Gegenseitig aufgeschreckt

Scherbenklirren machte einen Bewohner am Donnerstag, 14. Dezember, gegen 18 Uhr auf einen Einbruchsversuch aufmerksam. Unbekannte hatten an einem Einfamilienhaus in der Straße Am Schwimmbad einen Rollladen hochgeschoben und die Scheibe eingeschlagen. Als der Bewohner nach dem rechten sah, flüchteten die Diebe mit einem Auto. Dabei handelte es sich bisherigen Erkenntnissen zufolge um einen grauen oder weißen Toyota, näheres ist dazu nicht bekannt. Die Beifahrerin war 16 bis 22 Jahre alt, hellhäutig, schlank und hat lange braune Haare. Zum Fahrer liegen keine Angaben vor. Die Marburger Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wem ist das Auto aufgefallen? Wer kann die Angaben ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Fronhausen: Haus durchsucht

In der Waldstraße gelangten Diebe durch das Aufhebeln der Terrassentür am Donnerstag, 14. Dezember, in ein Einfamilienhaus und durchsuchten es. Mit Schmuck und einem Staubsauger im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro flüchteten sie zwischen 9.45 Uhr und 21.20 Uhr. Der Schaden an der Terrassentür dürfte mehrere hundert Euro hoch sein. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Tür hält stand

An der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Ockershäuser Allee versuchten Diebe am Donnerstag, 14. Dezember, ihr Glück. Zwischen 18 Uhr und 23.30 Uhr versuchten sie den Spuren nach zu urteilen, die Tür aufzuhebeln, scheiterten dabei aber. Der entstandene Schaden beträgt etwa 200 Euro, die Marburger Kripo bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: BMW touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte womöglich beim Vorbeifahren einen schwarzen BMW, der am Donnerstag, 14. Dezember, zwischen 2 und 10 Uhr in der Königsberger Straße parkte. Die Schadenshöhe am BMW schätzten Polizeibeamte auf etwa 3.000 Euro, zudem stellten sie weißen Lack fest. Wahrscheinlich stammt dieser vom Fahrzeug des Verursachers, der sich unerlaubt entfernte. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).