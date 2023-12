Auto im Vorbeifahren gestreift

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Donnerstagmorgen gegen 07.48 Uhr in Eschwege in der Straße „Schützengraben“ ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto im Vorbeifahren beschädigt, als sie in Richtung der Straße „Am Himmelreich“ unterwegs war. Beschädigungen entstanden an den Außenspiegeln, der Unfallschaden wird mit 400 Euro angegeben.

Gartentor geklaut; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde am Donnerstag der Diebstahl eines feuerverzinkten Gartentores im Wert von 600 Euro. Dieses wurde von Unbekannten zwischen letzten Sonntag 09.00 Uhr und Dienstagabend 23. 20 Uhr in Meißner-Wellingerode vom Grundstück eines Einfamilienhauses in der Walrodstraße geklaut. Hinweise zu dem Diebstahl an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Zwei Fälle von Diebstahl aus Wohnhaus; Polizei bittet um Hinweise

Bei der Polizei in Eschwege und der Polizei in Sontra sind am Mittwoch und Donnerstag Diebstahlsanzeigen erstattet worden, wonach Unbekannte sich jeweils Zutritt zu den Wohnhäusern verschafft hatten und diverse Bargeldbeträge an sich bringen konnten. Am Montag sind die unbekannten Diebe zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr in Sontra-Diemerode in ein Wohnhaus in der Stölzinger Straße eingedrungen und stahlen dort Geldbörsen mit Bargeld und Kreditkarten. Die Diebstahl-Schadenshöhe liegt hier im 3-stelligen Bereich. Hinzu kommt aber, dass die Diebe die erbeuteten Kreditkarten im Anschluss an verschiedenen Kreditinstituten für Bargeldabhebungen eingesetzt haben. Am Dienstag sind ebenfalls Unbekannte zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr in Waldkappel-Hetzerode zu Gange gewesen und verschafften sich in dem Zeitraum über eine Kellertür Zutritt zu einem Bauernhaus im Drechslerweg. Hier gelang es den Eindringlingen nach dem Durchsuchen mehrerer Räumlichkeiten und dem entsprechenden Mobiliar einen 4-stelligen Geldbetrag an sich zu bringen. In diesem Fall ist im eventuellem Tatzusammenhang ein silberner/grauer Pkw Volvo aufgefallen, der die Zulassung EF- oder HF- (weiteres n.b.) gehabt haben soll. Hinweise nehmen hier die Beamten der Polizei in Sontra unter 05653/9766-0 bzw. die Beamten in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Pkw mutwillig beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Kleinalmerode in der Straße „Am Hang“ einen grauen VW Passat Kombi mutwillig beschädigt. Die Täter zerstachen sowohl beide Reifen auf der rechten Fahrzeugseite, und beschädigten darüber hinaus an der linken Fahrzeugseite eine Seitenscheibe und das Dichtungsgummi. Der entstandene Schaden beläuft sich hier insgesamt auf 500 Euro. Ereignet hat sich die Tat zwischen Donnerstag 19.30 Uhr und Freitag 07.15 Uhr. Die Polizei in Witzenhausen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.

Wildunfälle im WMK

Eine 63-jährige Autofahrerin aus Großalmerode kollidierte am frühen Donnerstagmorgen um 05.55 Uhr mit einem Wildschwein auf der L 3400 zwischen Friedrichsbrück und Helsa. Das Tier floh anschließend vom Unfallort, der Schaden am Auto der Frau beläuft sich auf 2000 Euro.

Ein Schaden von 500 Euro entstand am Donnerstagmorgen um 06.10 Uhr am Wagen eines 25-Jährigen aus Meißner, der auf der Landesstraße 3247 zwischen Frauenborn und Herleshausen unterwegs war und hier mit einem Reh zusammenstieß. Das Tier verendete anschließend am Unfallort.

Nachgemeldet wird außerdem ein Wildunfall von Mittwochabend 18.00 Uhr auf der B 451 zwischen Großalmerode und Hundelshausen. Eine 56-jährige Autofahrerin aus Großalmerode war zur besagten Zeit mit einem Fuchs kollidiert, der den Aufprall nicht überlebte. Der Sachschaden am Pkw liegt bei 1000 Euro.

Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3241; Rollerfahrer erliegt seinen Verletzungen nach Zusammenstoß mit Pkw

Bei dem schweren Verkehrsunfall, der sich heute Morgen um kurz nach 07.00 Uhr auf der Landesstraße L 3241 zwischen Abterode und dem Abzweig nach Wellingerode ereignete, ist ein Mensch zu Tode gekommen. Eine weitere Verkehrsteilnehmerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Wie die Beamten der Polizei Eschwege berichten, befuhr zur Unfallzeit ein aus der Gemeinde Meißner stammender 64-Jähriger mit seinem Motorroller die Landesstraße L 3241 von Meißner-Abterode kommend in Richtung Eschwege.

In gleicher Fahrtrichtung war außerdem eine ebenfalls aus der Gemeinde Meißner stammende 35-jährige Autofahrerin mit einem Kleinkind unterwegs. Zwischen dem Ortsausgang von Abterode und dem Abzweig zur K 38 nach Wellingerode kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

In Folge dessen wurde der 64-Jährige von dem Pkw erfasst und kam dabei letztlich zu Fall. Der 64-Jährige wurde vor Ort zunächst von Ersthelfern und in der Folge von einem Notarzt und weiteren Rettungskräften ärztlich behandelt. Der Fahrer ist aber später noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die Autofahrerin ist mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, das Kleinkind blieb unverletzt und kam anderweitig in familiäre Obhut.

Aufgrund der Umstände und zur Klärung des Unfallhergangs wurde seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt, der noch am frühen Morgen die Unfallstelle begutachtet hat. Die Fahrzeuge wurden im Zuge der Unfallermittlungen sichergestellt und abgeschleppt.

Die Unfallstelle ist geräumt und war bis etwa 10.50 Uhr voll gesperrt, Umleitungsmaßnahmen waren entsprechend eingerichtet.

Sachschäden sind noch nicht beziffert.

Autofahrer unter Drogen

Die Beamten der Eschweger Polizei haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen 24-jährigen Autofahrer aus Eschwege zur Kontrolle angehalten. In der Straße „Hinter den Scheuern“ unterzogen sie dem Mann gegen 00.40 Uhr einer Kontrolle und führten in dem Zusammenhang auch einen Drogenvortest durch, der positiv hinsichtlich der Substanz THC ausfiel. Strafrechtliche Ermittlungen wegen des Fahrens unter Drogen und deren Besitz wurden eingeleitet.

Auffahrunfall im Kreisel am Stadtbahnhof; Schaden 3000 Euro

Eine 43-jährige Autofahrerin aus Wanfried befuhr am Donnerstag gegen 19.46 Uhr in Eschwege den Kreisel am Bahnhof und wollte diesen dann in Richtung Bahnhofstraße verlassen. Ihr voraus fuhr ein 49-jähriger Autofahrer aus Eschwege. Als dieser an dem Fußgängerüberweg an der Ausfahrt zur Bahnhofstraße verkehrsbedingt wegen eines überquerenden Verkehrsteilnehmers anhalten musste, erkannte dies die 43-Jährige zu spät und fuhr auf. Beide Autos wurden dabei mit je 1500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Vorfahrt missachtet

Ein 57-jähriger Autofahrer aus Meißner hat am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr einen Verkehrsunfall mit insgesamt 16.000 Euro Schaden verursacht. Der Mann wollte gegen 17.30 Uhr in Reichensachsen vom Riedweg nach links in die Landstraße einbiegen. Hierbei übersah der 57-Jährige dann den Pkw eines 28-Jährigen aus Wehretal, der bevorrechtigt auf der Landstraße unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden mit je 8000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen, waren aber weiterhin fahrbereit.

Laterne von Hauswand abgefahren

In der Berggasse in Eschwege hat ein 47-Jähriger aus Lohfelden beim Rückwärtsrangieren mit einem Klein-Lkw eine Laterne an einer Hauswand beschädigt. Offenbar hatte der Fahrer den Abstand zu der Wand falsch eingeschätzt und war dann mit dem Fahrzeug an der Laterne hänge geblieben, die dabei zu Bruch ging. An dem Klein-Lkw entstand zudem ein geringer Schaden von 50 Euro. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16.50 Uhr.

Polizei Witzenhausen

Parkrempler

Ein 50-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat beim Einparken auf einen Parkstreifen in der Drießenstraße aus Unachtsamkeit ein geparktes Fahrzeug gestreift. Dadurch verursachte der 50-Jährige an seinem eigenen Wagen einen Schaden von 1500 Euro und an dem geparkten Auto einen Schaden von 500 Euro. Ereignet hat sich der Unfall am Donnerstag gegen 15.23 Uhr.