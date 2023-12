4.000 Euro Schaden bei Unfallflucht in Schillerstraße: Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Nord: In der Zeit zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Montagnachmittag, 18 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Schillerstraße gegen einen geparkten schwarzen Mercedes. An dem vor der Hausnummer 29 ordnungsgemäß abgestellten Wagen waren dadurch große Kratzer und Dellen auf der Fahrerseite entstanden. Der Sachschaden liegt bei ca. 4.000 Euro. Der Verursacher, der aus unbekannten Gründen vermutlich im Vorbeifahren gegen den Mercedes gefahren war, war anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Die bisherigen Ermittlungen brachten keine Hinweise auf den flüchtigen Fahrer. Die mit dem Fall betrauten Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen daher nun nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Verursacher des Unfalls geben können. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Gestohlenes Pedelec geortet: Ermittler beschlagnahmen Rad auf Balkon

Kassel: Erneut hat die Ortung eines gestohlenen Pedelecs per GPS-Tracker zu einem Ermittlungserfolg geführt. Der Diebstahl hatte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag vor einem Mehrfamilienhaus in der Landaustraße in Kassel ereignet. Die 36-jährige Besitzerin hatte am Montagmorgen statt ihres angeschlossenen Pedelecs nur den leeren Fahrradständer vorgefunden und daraufhin bei der Polizei eine Anzeige erstattet. Zunächst fehlte von dem Fahrrad im Wert von ca. 5.000 Euro jede Spur. Auch die Ortung anhand eines verbauten Trackers führte zunächst nicht zum Erfolg. Im Zuge der weiteren Ermittlungen der Beamten der BAO Mars der Kasseler Polizei konnte das Rad allerdings am gestrigen Donnerstag in der Kasseler Nordstadt geortet werden, wobei der Standort unverändert blieb. Umgehend vereinbarten die Ermittler ein Treffen mit der 36-Jährigen, die am genannten Standort mit ihrem Handy den Signalton des GPS-Trackers auslöste. Den Geräuschen folgend konnten die Zivilpolizisten das gesuchte Rad auf dem Balkon einer Hochparterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus lokalisieren. Mithilfe einer von einem Anwohner zur Verfügung gestellten Leiter gelangten die Ermittler auf den Balkon und beschlagnahmten das Pedelec. Zudem stellten sie mehrere dort liegende Elektrogeräte sicher, die mutmaßlich ebenfalls aus Diebstählen stammen. Die Zuordnung dauert aktuell noch an. Der Bewohner der betreffenden Wohnung, der nicht zu Hause war, muss sich nun wegen Fahrraddiebstahls verantworten.

Habichtswald und Breuna (Landkreis Kassel):

Zu einer Serie von Einbrüchen in Einfamilienhäuser kam es am gestrigen Donnerstag in Habichtswald-Ehlen und in Breuna. Insgesamt sechs Einbruchsopfer meldeten sich bei der Polizei, wobei die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo davon ausgehen, dass alle Einbrüche auf das Konto ein und derselben Täterbande gehen. Sie suchen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte gesehen haben.

Fünf Taten in Habichtswald-Ehlen

Fünf Taten ereigneten sich in Habichtswald-Ehlen, wobei die Tatorte in der Konrad-Adenauer-Straße, im Werraweg und dreimal im Lahnweg liegen. Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, hatten die Täter in nahezu allen Fällen mit einem Werkzeug die Scheibe einer Tür oder eines Fensters zu Bersten gebracht und waren so in die Häuser gelangt. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen. Während sie in zwei Fällen leer ausgingen, erbeuteten sie bei den anderen Taten Bargeld und Schmuck. Nach bisherigem Ermittlungsstand lassen sich die Tatzeiten auf den Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr eingrenzen. Zu dieser Zeit am Abend hatte sich der letzte Einbruch in der Lahnstraße ereignet, während Bewohner zuhause waren. Nachdem die Täter ein Kellerfenster aufgehebelt hatten und so in das Haus eingestiegen waren, hörten sie offenbar die anwesenden Bewohner und ergriffen daraufhin ohne Beute die Flucht.

Bargeld in Breuna erbeutet

Auch bei dem Einbruch in der Schulstraße in Breuna, der sich zwischen 17:30 und 18:40 Uhr ereignete, gingen die Täter beim Aufbrechen eines Fensters auf die gleiche Weise vor und brachten die Scheibe zum Bersten. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher sämtliche Schränke, Schubladen und Kommoden. Mit erbeutetem Bargeld flüchteten sie anschließend aus dem Haus und weiter in unbekannte Richtung.

Zeugen gesucht

Im Bereich der Ehlener Tatorte konnte ein Verdächtiger beobachtet werden, wobei es sich vermutlich um einen der Täter handelte. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem ca. 1,90 Meter großen Mann mit einer schwarzen Maske, der komplett dunkel gekleidet war, verlief anschließend leider ohne Erfolg.

Die Ermittler des K 21/22 suchen Zeugen, die am gestrigen Nachmittag und Abend in Habichtswald-Ehlen und Breuna verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.