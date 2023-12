Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Auto landete in Café: 14-Jähriger und Beifahrer verletzt – Heusenstamm

(fg) Am Freitagmorgen ereignete sich in der Frankfurter Straße ein Verkehrsunfall, wobei zwei Minderjährige Verletzungen davontrugen und zur weiteren medizinischen Begutachtung in Krankenhäuser kamen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Minderjährige kurz nach 4 Uhr mit einem jugendlichen Beifahrer auf der Frankfurter Straße auf einen Kreisel zu, verlor die Kontrolle über den BMW und krachte damit in die Fassade eines dortigen Cafés. Am Wagen entstand Totalschaden. Nach Zeugenangaben soll das Auto zuvor deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein. Wie der 14-Jährige an die Autoschlüssel gekommen ist, ist noch nicht bekannt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden Erziehungsberechtigte über das Unfallgeschehen informiert. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Mercedes aufgebockt und Räder gestohlen – Obertshausen

(fg) Einen im Ruppenholzweg (einstellige Hausnummern) geparkten Mercedes haben Unbekannte auf Holzklötze aufgebockt und im Anschluss die kompletten Räder entwendet. Der Eigentümer fand sein reifenloses Gefährt am Donnerstagvormittag vor und meldete den Sachverhalt der Polizei. Der Wert der am AMG abmontierten Reifen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Nach Unfallflucht: Polizei sucht schwarzen Geländewagen – Dreieich

(fg) Am Mittwochvormittag ereignete sich auf der Bundesstraße 486 zwischen Dreieich und Langen ein Verkehrsunfall, infolgedessen der Verursacher davonfuhr. Gegen 10.15 Uhr befuhr eine 20 Jahre alte Frau am Steuer eines Rettungswagens die B 486; dahinter war ein 79-Jährige am Steuer eines grünen VW Passat in dieselbe Richtung unterwegs. Gegenüber den aufnehmenden Polizisten gab die Rettungswagen-Fahrerin an, sie habe stark abbremsen müssen, da ein Auto des Gegenverkehrs auf ihre Spur gefahren sei, um einen Lastkraftwagen zu überholen. Es wäre sonst zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Durch das Abbremsen sei der VW Passat auf den Rettungswagen aufgefahren. Bei dem Auto des Gegenverkehrs habe es sich um einen schwarzen Pickup oder Geländewagen gehandelt. Dieser fuhr einfach davon. Verletzt wurde offenbar niemand. Hinweise zum Unfall bitte an die Wache der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Baustellencontainer geplündert – Egelsbach

(fg) Zwei im Wingertsweg abgestellte Baustellencontainer wurden in der Nacht zum Donnerstag von Unbekannten angegangen. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, brachen die Unbekannten die Container auf und nahmen Werkzeuge, Ausrüstungsgegenstände sowie diverse Maschinen des Bauunternehmens mit. Offenbar hatten die Diebe zuvor die Vorhängeschlösser sowie die Tür aufgehebelt. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Zusammenstoß von Renault und Lastkraftwagen: Renault-Fahrer verstorben

(fg) Ein Renault-Fahrer ist am Freitagvormittag infolge eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 3202 verstorben. Aufgrund des Unfalls, der sich gegen 10.30 Uhr ereignete, ist die Landesstraße 3202 zwischen der Kreisstraße 896 und einem dortigen Kreisel derzeit noch voll gesperrt. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Renault-Fahrer wohl von seiner Fahrspur ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Lastkraftwagen. Der Polizeihubschrauber wird Luftbildaufnahmen vom Unfallort fertigen, die der Rekonstruktion des Unfallgeschehens dienen sollen. Über die Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden.

Unbekannte hatten es auf Metall abgesehen

(fg) Auf Metalle hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht zum Donnerstag in eine Lagerhalle in der Max-Planck-Straße eingedrungen sind. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe ein Fenster zum Abstellraum der Firma aufhebelten und durch dieses ins Gebäudeinnere kletterten. Im weiteren Verlauf öffneten sie wohl ein Zugangstor und fuhren mit zwei Lieferwagen in die dortige Lagerhalle. Offenbar nutzten die Eindringlinge einen tatorteigenen Gabelstapler, um die beiden Lieferwagen mit verschiedenen Metallen zu beladen. Die Tat ereignete sich zwischen 23.15 und 3.15 Uhr. Die Kriminalpolizei geht derzeit von mindestens drei Tätern aus. Zeugen, die die beiden Tatfahrzeuge bei der Abfahrt oder auch schon zuvor gesehen haben und Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

„Bieberer Berg Blues“: Einladung zur Krimilesung im Polizeipräsidium

Nach der gelungen Premiere der ersten Krimilesung im Polizeipräsidium Südosthessen, laden wir begeisterte Krimifreunde nun zu einer weiteren Lesung ins Polizeipräsidium am Spessartring ein.

Am Donnerstag, 25. Januar 2024, 18 Uhr, findet die Krimilesung des bekannten Offenbacher Krimiautors Thorsten Fiedler im dortigen Konferenzzentrum statt. Der Autor wird die Zuhörenden mit spannenden Auszügen aus seinem neuestem Werk „Bieberer Berg Blues“ über gut 90 Minuten mit entsprechender Halbzeitpause durch die Offenbacher Straßen bis hin zum OFC-Stadion am Bieberer Berg entführen.

Für Essen und Trinken zum kleinen Preis sorgt der hauseigene Kantinenbetreiber.

Der Eintritt ist frei.

Eine Voranmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-1210 oder via E-Mail unter eventmanagement.ppsoh@polizei.hessen.de ist erforderlich. Es steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Wichtige Information: Da die Veranstaltung pünktlich um 18 Uhr beginnen wird, ist der Einlass ab 17.30 Uhr am Haupteingang vorgesehen.

Der Autor und das Polizeipräsidium Südosthessen freuen sich über Ihr Kommen!

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 51. Kalenderwoche 2023

(fg) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten, Geschwindigkeits- und Wildgefahrenstrecken sowie zum Zwecke des Lärmschutzes. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

