Bergstrasse

Bensheim: Automat für Hanfprodukte im Visier/Vier Verdächtige ermittelt

Bensheim (ots) – Auf einen Automaten mit diversen Hanfprodukten in der

Darmstädter Straße hatten es vier junge Männer im Alter zwischen 18 und 20

Jahren am Donnerstagabend (14.12.), gegen 22.30 Uhr, abgesehen. Es gelang ihnen

hierbei verschiedene Artikel im Gesamtwert von rund 200 Euro aus dem Automaten

zu entwenden.

Zeugen bemerkten die Tat und verständigten die Polizei. Die alarmierten

Ordnungshüter konnten anschließend einen der Verdächtigen in Tatortnähe

vorläufig festnehmen und im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen auch die

mutmaßlichen Begleiter des Mannes ermitteln. Die zuvor aus dem Automaten

entwendeten Hanfprodukte wurden sichergestellt. Das Quartett wird sich nun in

einem Strafverfahren wegen Diebstahls zu verantworten haben.

Erzhausen/Pfungstadt: Einfamilienhäuser im Visier von Kriminellen / Polizei sucht Zeugen

Erzhausen/Pfungstadt (ots) – In der Elisabethenstraße in Erzhausen drangen

Unbekannte am Donnerstag (14.12.), zwischen 15.30 und 19.40 Uhr, in ein Haus

ein, indem sie eine Scheibe einschlugen. Obwohl sie das Haus vollständig

durchsuchten, verließen sie es nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Diebesgut.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am selben Tag in Pfungstadt. Zwischen 19

und 20.45 Uhr drangen Einbrecher in der Hebbelstraße durch ein gekipptes Fenster

in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende

Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon-

und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes

Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause

immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine

große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen

Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten

Fenstersicherungen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls dauern an.

Zeugen, die im Bereich der Elisabethenstraße in Erzhausen oder der Hebbelstraße

in Pfungstadt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei

der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei

Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Trickdiebstahl auf dem Luisenplatz / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag (14.12.) ereignete sich zwischen 12.40 und 14

Uhr ein Trickdiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft am Luisenplatz. Nach

derzeitigem Kenntnisstand agierten zwei unbekannte Täter dabei gemeinsam:

Während eine Person die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte und ablenkte,

entwendete die andere die Tageseinnahmen aus der Kasse des Geschäfts, die sich

auf rund 900 Euro beliefen. Anschließend gelang ihnen die Flucht in unbekannte

Richtung.

Die Zeugenaussage beschreibt einen der unbekannten Täter als männlich, im Alter

zwischen 45 und 50 Jahren, mit südländischem oder arabischem Erscheinungsbild.

Er hatte einen 3-Tage-Bart, sprach ausschließlich Englisch und wies auffällige

Wasserbläschen auf der Oberlippe auf. Bekleidet war er mit einer grauen

Jogginghose, einer blauen Daunenjacke und dunklen Halbschuhen. Außerdem

beschreibt der Zeuge eine weitere verdächtige Person als eine dunkelhäutige

Dame. Sie soll das Geschäft kurz vor dem Mann verlassen haben und könnte

möglicherweise an dem Vorfall beteiligt gewesen sein. Nähere Details zu ihrer

Beschreibung liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, stets wachsam zu sein und

Wertgegenstände sicher zu verwahren, insbesondere in geschäftigen Bereichen wie

Verkaufsräumen.

Das Kommissariat 43 der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen

des Verdachts des Trickdiebstahls übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen

beobachtet haben oder weitere Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt: Attacke auf Passanten / Täter erbeuten iPhone / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Donnerstagabend (14.12.) gegen 20.30 Uhr attackierten

unbekannte Täter in der Eschollbrücker Straße einen 29-jährigen Mann. Eine

Gruppe von sechs Personen bedrohte die betroffene Person unter Vorhalt eines

Messers und entwendete ein iPhone 13. Die Täter flüchteten anschließend in

Richtung Schepp Allee. Der 29-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. Der Wert

des entwendeten Mobiltelefons wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Laut Zeugenaussage konnten die Angreifer kaum Deutsch sprechen und versuchten,

sich auf Englisch zu verständigen. Sie waren mit Sturmhauben maskiert und

wirkten unerfahren.

Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des

Verdachts des schweren Raubes aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern

oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0

zu melden.

Darmstadt: 86 Fahrzeuge und 165 Personen kontrolliert / Polizei führt Verkehrskontrollen durch und lobt vorbildliches Verhalten

Darmstadt (ots) – Beamtinnen und Beamte des 1. Polizeireviers in Darmstadt

führten am späten Donnerstagabend (14.12.), 23 Uhr, bis in die Nacht zum Freitag

(15.12.), 2 Uhr, mehrere Verkehrskontrollen insbesondere im Innenstadtbereich

der Stadt Darmstadt durch. Unter anderem an der Bundesstraße 26 beim Ostbahnhof,

wo die Ordnungshüter im Rahmen einer Standkontrolle die Verkehrsteilnehmer

kontrollierten.

Bei den Kontrollen stand die Fahrtüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer im

besonderen Fokus der kontrollierenden Beamtinnen und Beamten. Insgesamt wurden

86 Fahrzeuge und 165 Personen kontrolliert.

Eine besonders erfreuliche Bilanz zieht die Polizei aus den Kontrollen: Die

Kontrollierenden stellten lediglich vier Ordnungswidrigkeiten fest. Der Großteil

der Fahrerinnen und Fahrer verhielt sich vorbildlich und beachtete die

Verkehrsregeln.

Gleichzeitig unterstreicht die Polizei die Wichtigkeit des Anlegens von

Sicherheitsgurten. Im Rahmen der Kontrollen fiel den Beamtinnen und Beamten ein

Fahrzeug auf, bei dem die mitfahrenden Kinder auf der Rückbank nicht

angeschnallt waren.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die Sicherheitsvorschriften

zu beachten und somit aktiv zur Verkehrssicherheit beizutragen, um das Risiko

von Verletzungen und Unfällen zu minimieren.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen: Einbruch in Einfamilienhaus – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots) – In der Schillerstraße verschafften sich unbekannte Täter

zwischen Samstag (09.12.) und Donnerstag (14.12.) Zugang zu einem

Einfamilienhaus. Im genannten Zeitraum gelang es den Kriminellen, durch ein

aufgebrochenes Kellerfenster in das Gebäude einzudringen, wo sie Schmuck

entwendeten. Anschließend konnten sie unerkannt die Flucht antreten.

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende

Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon-

und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes

Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause

immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine

große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen

Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten

Fenstersicherungen.

Das Kommissariat 21 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des

Verdachts des Wohungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die verdächtige

Beobachtungen im Bereich der Schillerstraße zwischen dem 09.12. und 14.12.

gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu

melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Modautal OT Alt Allertshofen (ots) – Am Donnerstag, den 14.12.2023, kam in der

Zeit von 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Alt

Allertshofen in Modautal. Ein 50-jähriger aus Rodgau parkte seinen VW Caddy in

Höhe Alt Allertshofen 20 am rechten Fahrbahnrand und verließ sein Fahrzeug. In

der Zwischenzeit fuhr der unbekannte Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug am VW

vorbei und streifte diesen. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des VW

abgerissen und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließen von

der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen

zu sein. Der Sachschaden am VW wird auf 250 EUR geschätzt. In diesem

Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben Unfallverursacher

machen können. Hinweise erbittet die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der

Telefonnummer 06154/6330-0.

Gross-Gerau

Riedstadt-Goddelau: Einbruch in Firmengebäude/Polizei sucht Zeugen

Ein Krimineller hatte es in der Nacht zum Freitag (15.12.), gegen 3.00 Uhr, auf den Bürocontainer einer Elektrotechnikfirma abgesehen. „Am Dammacker“ gelangte er durch ein eingeschlagenes Fenster in die Räumlichkeiten des Unternehmens. Der Täter konnte zwei Koffer mit Baumaschinen erbeuten und unerkannt flüchten. Durch die Tathandlungen entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Fachkommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Nauheim. Geschädigte gesucht

Nauheim. Am Mittwoch (06.12.23) ereignete sich, gegen 12:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Thomas-Philipps-Marktes eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher meldete den Unfall am Folgetag nach. Zum Pkw der Geschädigten konnte er nur sagen, dass es sich um einen goldfarbenen Opel Corsa oder Astra neueren Baujahrs gehandelt hat. Der Pkw hatte ein schwarzes Dach und getönte Scheiben. Vom Kennzeichen ist nur die WI-Kennung bekannt. Zum Unfallzeitpunkt war das Fahrzeug im Bereich des Eingangs geparkt. Der gesuchte Pkw müsste an der linken Seite einen Streifschaden aufweisen. Gefahren wurde der Pkw von einer weiblichen Person mit schulterlangen blonden Haaren. Die Geschädigte oder sonstige Hinweisgeber, können sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152-1750 melden.

Bischofsheim: Autowerkstatt im Visier von Einbrechern

Das Büro einer Autowerkstatt in der Darmstädter Straße geriet in der Nacht zum Freitag (15.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster zunächst Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten im Büro anschließend Geld und Dokumente.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Rüsselsheim: KOMPASSbahnhof – Pilotkommune/Polizeipräsident Björn Gutzeit: „Wird zur Verbesserung der Sicherheitslage und des Sicherheitsgefühls im Bereich des Bahnhofs beitragen“

Der Bahnhof und der Bahnhofsvorplatz sind Örtlichkeiten, an denen sich Bürgerinnen und Bürger weniger sicher fühlen. Dies zeigen auch die Befragungen zum Sicherheitsempfinden im Rahmen der kommunalen Sicherheitsinitiative KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel), an der sich die Stadt Rüsselsheim seit September 2018 für mehr Sicherheit und ein höheres Sicherheitsgefühl ihrer Bürgerinnen und Bürger engagiert und hierzu bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt hat. Mit KOMPASSbahnhof erweitert das Hessische Innenministerium nunmehr seine Sicherheitsinitiative KOMPASS um einen weiteren Baustein, mit dem künftig die Sicherheitslage an Bahnhöfen nachhaltig verbessert werden soll.

Im Rahmen der Vorstellung von KOMPASSbahnhof wurden am Dienstag (12. Dezember) im Hessischen Innenministerium die Sicherheits- und Ordnungspartnerschaften zwischen sechs Pilotkommunen, darunter auch Rüsselsheim, unterzeichnet. Neben der bevölkerungsreichsten Stadt im Landkreis Groß-Gerau sind Fulda, Hofgeismar, Neustadt, Maintal und Hofheim ebenfalls an dem Pilotprojekt beteiligt. Weitere Partner sind die jeweils zuständigen hessischen Polizeipräsidien, die Deutsche Bahn sowie die für die Bahnhöfe zuständige Bundespolizei.

„Die Ergebnisse unseres KOMPASS-Programms zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger den Bahnhof, zum Beispiel aufgrund von fehlender Beleuchtung, Vandalismus oder auffälligen Personengruppen, häufig als einen eher unsicheren Ort wahrnehmen. Dies wollen wir ändern. Dabei setzen wir auf Prävention und Kooperation. Mit KOMPASSbahnhof bringen wir die kommunalen Entscheidungsträger und die hessische Polizei mit der Deutschen Bahn AG und der Bundespolizei für die gemeinsame Ausgestaltung von Sicherheit an Hessens Bahnhöfen zusammen. Denn nur gemeinsam können wir das Ziel, Sichere Bahnhöfe in Hessen‘ für die Bürgerinnen und Bürger erreichen. So stärken wir auch in und um Bahnhöfen das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger“, sagte Innenminister Peter Beuth.

In einem Lenkungskreis werden in gemeinschaftlicher Absprache passgenaue Präventions- und Kontroll-Maßnahmen erarbeitet. Beispielhaft können dies Maßnahmen wie gemeinsame Streifenkonzepte, städtebauliche Beratungen durch Experten der kriminalpolizeilichen Beratung zur schnellen Beseitigung von festgestellten Mängeln sowie Prüfungen über die Einrichtung von Videoschutzbereichen oder Waffenverbotszonen sein. Darüber hinaus soll die damit verbundene Zusammenarbeit zwischen den Akteuren qualitativ und quantitativ deutlich ausgebaut werden. Von den Vertragspartnern wurden verbindliche Vereinbarungen getroffen und festgehalten.

Neben regelmäßigen Treffen der verschiedenen Akteure lassen sich Synergieeffekte, beispielsweise in der Streifenplanung oder bei der Einrichtung oder Optimierung von Videoschutzanlagen, als gemeinsames Ziel definieren. Auf diese Weise sollen, ähnlich wie im gesamten KOMPASS-Prozess, kurzfristig und mittelfristig Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, um die Situation an den betroffenen Bahnhöfen zu verbessern und so das Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Nach einer Evaluation soll dieser Baustein nach gegenwärtigen Planungen allen derzeit mehr als 150 KOMPASS-Kommunen mit Bahnhöfen und unmittelbar angrenzenden Busbahnhöfen zur Verfügung gestellt werden.

Der Präsident des Polizeipräsidiums Südhessen Björn Gutzeit sagte in diesem Zusammenhang: „Ich freue mich, dass die in Rüsselsheim bereits seit 2018 bewährte und gut funktionierende Sicherheitsinitiative KOMPASS mit KOMPASSbahnhof nun noch weiter optimiert wird und zu einer spürbaren Verbesserung der Sicherheitslage und des Sicherheitsgefühls gerade in dem in diesem Zusammenhang häufig thematisierten Bereich des Bahnhofs beitragen wird“.

Mit dem 2017 initiierten KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel (KOMPASS) hat das Hessische Innenministerium ein Angebot für Städte und Gemeinden oder auch Stadtteile eingerichtet, mit dem diese in Zusammenarbeit mit den relevanten gesellschaftlichen Akteuren und dem Land ihre Sicherheitsarchitektur gezielt weiterentwickeln können, um vor allem die gefühlte Sicherheitslage zu verbessern. Auf Grundlage einer Bestandsaufnahme bestehender Präventionsangebote und der Sicherheitslage sowie einer Bürgerbefragung sollen konkrete Lösungsvorschläge für die Sicherheitsbedarfe vor Ort erarbeitet werden. Im Rahmen des bundesweit einmaligen Programms, über das gegenwärtig 154 hessische Kommunen im Austausch mit ihren Bürgerinnen und Bürgern stehen, wurden hessenweit zahlreiche Sicherheitsanalysen und Bürgerbefragungen zur Erkennung von Problemfeldern in Kommunen und der Entwicklung entsprechender Lösungsansätze durchgeführt.

Weiterführende Informationen zum KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel finden Sie unter kompass.hessen.de. Interessierte Kommunen können sich an kompass@hmdis.hessen.de wenden.

Bischofsheim: Ermittlungen nach Hundebiss/Polizei sucht Zeugen

Das Kommissariat 41 der Polizei in Bischofsheim sucht nach einem Vorfall, bei dem ein 56 Jahre alter Mann am Montagmittag (11.12.), gegen 11.30 Uhr, in der Untergasse vom angeleinten Hund einer 29-jährigen Frau unvermittelt gebissen und hierbei am Arm verletzt worden sein soll, nach Zeugen.

Für den Fortgang der Ermittlungen werden Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Rufnummer 06144/9666-0 bei der Polizei in Bischofsheim zu melden.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: Gartenhütten im Visier Krimineller

Zwei Gartenhütten auf einem außerhalb gelegenen Gartengrundstück im Bereich der Rodensteiner Straße sowie auf einem ebenfalls außerhalb befindlichen Wiesengrundstück im Bereich der Pfalzstraße in Pfaffen-Beerfurth wurden im Tatzeitraum zwischen dem 8. Dezember und Donnerstag (14.12.) von unbekannten Kriminellen aufgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Hütten. Sie erbeuteten unter anderem eine Motorsense, einen Rasenmäher und weitere Gartenutensilien. Es entstand nach erster Schätzung ein Schaden von insgesamt mehreren hundert Euro.

Die Ermittler prüfen einen Tatzusammenhang, weil die beiden Hütten nur wenige Autominuten voneinander entfernt liegen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 41 bei der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass insbesondere Besitzer von außerhalb gelegenen Gartenhütten gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit überlegen sollten, ob eine Aufbewahrung hochwertiger Gegenstände und Werkzeuge nicht eher in besser gegen Einbruch schützbaren Gebäuden, wie beispielsweise in wohnungsnahen, abschließbaren Kellern oder Garagen erfolgen kann.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer beschädigt Parkbank beim Rückwärtsfahren und flüchtet

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bisher unbekannter Autofahrer

beschädigte in der Kellereistraße am Donnerstag um kurz nach 08 Uhr eine

Parkbank und flüchtete. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, wie der

Autofahrer mit seinem Kia rückwärts fuhr und hierbei gegen die Parkbank prallte.

Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden wird

auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Das Polizeirevier Eberbach

ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.