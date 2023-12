Zahlreiche Farbschmiererei an Verteilerkästen – Polizei sucht Zeugen

Ketsch (ots) – Am Donnerstagnachmittag stellte eine Streife des Polizeipostens Ketsch fest, dass zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Objekte im Lilienweg, in der Gartenstraße sowie in der Rheinstraße mit Farbe beschmiert hatte.

Die Sachbeschädigungen wurden mit roter und schwarzer Sprühfarbe sowie mit einem schwarzen Permanentmarker großflächig auf zwei Verteilerkästen sowie einer Verteilerstation angebracht. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Ketsch übernahm die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06202-61696 zu melden.

Brand eines Wohnwagens – unbekannter Leichnam gefunden

Sinsheim-Hilsbach (ots) – Gegen 00:20 Uhr kam es auf dem Campingplatz Hilsbachtal zu einem Brand eines Wohnwagens. Im Zuge der Löschmaßnahmen fanden die Einsatzkräfte am Brandort die Leiche einer unbekannten, bereits verbrannten, weiblichen Person.

Zur Klärung der Todesumstände sowie zur Feststellung der Identität ist für die kommenden Tage eine Obduktion im Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg geplant.

Der Brand weitete sich auf weitere umliegende Wohnwägen aus, die dadurch beschädigt wurden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zur Identität der unbekannten Leiche und der Brandursache dauern an.

Verkehrsbeeinträchtigungen auf A5 – Rauchender Lkw – PM Nr. 2

Walldorf (ots) – Am Donnerstag kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der BAB 5 vom Autobahnkreuz Walldorf kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auslöser hierfür war ein gasbetriebener Lkw bei dem ein Defekt an der Kraftstoffzuleitung vorlag. Aufgrund des austretenden Gases und der angenommenen Explosionsgefahr musste die Autobahn in südliche Fahrtrichtung für ca. 30 Minuten gesperrt werden.

Nach Erkundung der Feuerwehr konnte die Sperrung ab 18:15 Uhr zunächst auf die ersten zwei Fahrstreifen und in der Folge auf den ersten Fahrstreifen reduziert werden. Der erste Fahrstreifen blieb noch gesperrt bis ein verständigter Techniker die defekte Kraftstoffleitung repariert hatte. Dies war ab 20:22 Uhr abgeschlossen und so konnte auch die noch verbliebene Sperrung wieder aufgehoben werden.

Aufgrund der Sperrmaßnahmen kam es auf der BAB 5 und BAB 6 rundum das Walldorfer Kreuz zu Verkehrsbeeinträchtigungen, die sich aber nach Aufhebung der Sperrungen kurze Zeit später wieder auflösten.