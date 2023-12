Vermisste 70-Jährige aus Karlsruhe tot aufgefunden

Karlsruhe (ots) – Die seit Freitag, den 8. Dezember vermisste Sabina D. wurde am Freitagmittag im Hardtwald tot aufgefunden. Die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Bei der Suche nach der 70-Jährigen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Brand von Gartenhütten in Rintheim – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Aus bislang noch unbekannter Ursache brannten in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Gartenhütten in der Büchiger Allee in Rintheim. Nach bisherigem Kenntnisstand nahm eine Zeugin kurz nach Mitternacht starken Rauchgeruch in der Nähe des Kleingartenvereins Kohlplattenschlag wahr und wählte daraufhin den Notruf. Die alarmierten Kräfte stellten eine in Vollbran stehende Hütte fest.

Die Flammen waren wohl bereits circa 6-8 Meter hoch und drohten auf die umliegenden Hütten überzugreifen. Während der Löscharbeiten bemerkten die Einsatzkräfte am anderen Ende des Kleingartenvereins eine weitere brennende Gartenhütte. Der Feuerwehr gelang es die beiden Brände schnell unter Kontrolle zu bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gartenhütten zu verhindern. Gegen 02:30 Uhr waren die Löscharbeiten beendet.

Personen befanden sich zum Zeitpunkt der Brände nicht in den Hütten. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt. Zur Fahndung nach Tätern einer mutmaßlichen Brandstiftung wurde unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Es konnte dabei kein Tatverdächtiger identifiziert werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter Tel: 0721 666-5555 zu melden.

Kreis Karlsruhe

Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlicher Trunkenheitsfahrt

Linkenheim-Hochstetten (ots) – Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer fuhr am Mittwoch mit auffallend unsicherer Fahrweise in einem Kreisverkehr an der alten Landstraße in Linkenheim-Hochstetten. Nach bisherigem Kenntnisstand beobachtete eine Fußgängerin gegen 21:20 Uhr am Kreisverkehr in der Heidelberger Straße zur alten Landstraße einen Dacia-Fahrer, welcher durch seine unsichere Fahrweise auffiel.

Offenbar stoppte der vermutlich alkoholisierte Mann mehrfach seinen Pkw im Kreisverkehr, um anschließend wieder weiterzufahren. In der Folge kam der Mann mit seinem Fahrzeug wohl halb auf der Fahrbahn und halb auf dem Bordstein zum Stehen.

Im weiteren Verlauf sollen zwei bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer die Fahrertür des Fahrzeuges geöffnet haben, um den Mann am Weiterfahren zu hindern. Dieser habe daraufhin offenbar die Tür zugezogen und sei mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Liedolsheim davongefahren. Gegenüber der Zeugin gaben die beiden unbekannten Personen an, dass der Dacia-Fahrer wohl eine

längere Strecke mit Warnblinker gefahren sei. Auch hier fiel der Autofahrer offenbar bereits wegen einer unsicheren Fahrweise auf.

Bei dem vermutlich stark alkoholisierten Pkw-Fahrer handelt es sich wohl um einen älteren Mann. Sein Fahrzeug soll stark vermüllt gewesen sein. Insbesondere sollen sich im Fahrzeuginneren zahlreiche leere Flaschen befunden haben.

Die Polizei sucht nun nach den zwei unbekannten Verkehrsteilnehmern sowie nach weiteren Zeugen, welche die unsichere Fahrweise des Mannes beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Philippsburg unter der Rufnummer 07256 9329-0 zu melden.

Dreiradfahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Jöhlingen (ots) – Eine Dreiradfahrerin streifte am Donnerstagabend in Jöhlingen einen verkehrsbedingt stehenden Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach bisherigem Kenntnisstand hielt eine 20-jährige Volkswagen-Fahrerin gegen 17:00 Uhr an einer roten Ampel in der Jöhlinger Straße auf Höhe der Hausnummer Eins in Fahrtrichtung Bretten.

Noch während der Wartezeit näherte sich offenbar auf dem Gehweg von der entgegengesetzten Richtung kommend eine Dreiradfahrerin. Auf Höhe der Beifahrertür streifte die Frau wohl das Auto der 20-Jährigen und beschädigte dieses dabei erheblich. Insgesamt entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

In der Folge stieg die unbekannte Frau nach Aussage der Pkw-Fahrerin offenbar von ihrem Fahrzeug ab und schob es von der Unfallstelle weg. Auf Ansprache durch die Autofahrerin reagierte sie wohl abweisend und entfernte sich weiter in Richtung Finkenweg.

Das Dreirad der bislang unbekannten Frau soll hinten zwei große und vorne ein kleines Rad haben. Im Heckbereich sei eine graue Box befestigt gewesen. Die Dreiradfahrerin soll eine kräftige Statur und ein rundes Gesicht haben. Sie soll ca. 25-35 Jahre alt sein und dunkelblonde brustlange Haare haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, welche Angaben zu der geflüchteten Dreiradfahrerin machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721 4907-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnhaus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Einbrecher verschafften sich am Montag gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in Östringen und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Nach den bisherigen polizeilichen Feststellungen gelangten die Diebe zwischen 16-20:00 Uhr über eine aufgehebelte Balkontür in das Innere eines Hauses in der Kolpingstraße. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume, durchwühlten Schubladen und nahmen Bargeld, Schmuck sowie Uhren an sich.

Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter der Nummer 07253-80260 in Verbindung zu setzen.