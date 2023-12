Mannheim: Schutzmaßnahmen in Mannheimer Krankenhäusern

Mannheim – Maskenpflicht ab sofort: Von heute an gilt zum Schutz vor Atemwegserkrankungen sowohl für Patientinnen und Patienten als auch für Besucherinnen und Besucher in allen Mannheimer Krankenhäusern erneut eine Maskenpflicht. Das haben die Mannheimer Akut-Krankenhäuser in enger Abstimmung vereinbart.

Das Universitätsklinikum, Theresienkrankenhaus und Diako Mannheim appellieren an die Bevölkerung, bei Krankenbesuchen besondere Rücksicht auf alle Patienten und Mitarbeitende zu nehmen. Um zu verhindern, dass Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel Corona, Influenza oder RSV (Respiratorisches-Synzytial-Virus), ins Krankenhaus getragen werden, sollen derzeit bei Besuchen möglichst wenige Besucher pro Patient kommen. Kinder, bei denen im Kindergarten oder in der Schule vermehrt Infektionskrankheiten auftreten, sollten möglichst auf Besuche verzichten. Personen mit Infektionserkrankungen und Erkältungssymptomen sollen von Besuchen im Krankenhaus ganz absehen.

Das Universitätsklinikum, Theresienkrankenhaus und Diako Mannheim bedanken sich herzlich bei allen Besuchern und Patienten für ihr Verständnis und ihre Mitwirkung zum Schutz von Patienten und Mitarbeitenden, insbesondere jetzt zur Weihnachtszeit.