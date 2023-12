Frankfurt – Dornbusch: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 17-jähriger Radfahrer war am Sonntag, den 10.

Dezember 2023, gegen 03.35 Uhr, auf der Eschersheimer Landstraße unterwegs in

stadtauswärtiger Richtung. Dazu benutzte er den rechten von zwei Fahrstreifen.

Ihm folgte ein 40-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Smart auf dem linken der beiden

Fahrstreifen. In Höhe des Anwesens Nummer 252 wollte der Radler nach links in

eine dortige Fußgängerfurt abbiegen und wurde dabei von dem Smart-Fahrer erfasst

und zu Boden geschleudert. Der Radfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt

und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Frankfurt-Bockenheim: Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Räumung des besetzten Areals der ehemaligen Dondorf Druckerei dauern weiter an

Frankfurt (ots) – Heute gegen 08.00 Uhr begannen Einsatzmaßnahmen im

Zusammenhang mit der Räumung des besetzten Areals der ehemaligen Dondorf

Druckerei im Frankfurter Stadtteil Bockenheim.

Am 09. Dezember 2023 besetzten mehrere Personen das Areal in der Sophienstraße.

Bis heute dauert die Besetzung an. In diesem Zusammenhang stellte die

Goethe-Universität am 09. Dezember 2023 Strafanzeige und Strafantrag gegen die

Besetzerinnen und Besetzer. Die Goethe-Universität nutzt die Landesliegenschaft

als derzeitige Besitzerin und hat somit das Hausrecht inne. Bei Eintreffen der

Polizeikräfte heute Morgen an der Dondorf Druckerei stellten wir massiven

Einsatz von Pyrotechnik an den Fenstern fest, woraufhin vorsorglich auch die

Feuerwehr alarmiert wurde. Diese musste schließlich aber nicht zum Einsatz

kommen.

Zu Beginn der Maßnahmen mussten durch die Polizeikräfte Personen weggeschoben

werden, die die Polizei am Zutritt in das besetzte Objekt hindern wollten. Hier

wurden insgesamt etwa 30 Personen gezählt.

Im Objekt fanden die Polizeikräfte Barrikaden vor, die das Fortkommen im Gebäude

verhindern und erschweren sollten.

Aus dem Gebäude wurde wiederholt mit Urin und Kot auf Kräfte geworfen, aber

glücklicherweise niemand getroffen.

Im Bereich Sophienstraße 20 bildete sich eine Versammlung, aus der zwei Personen

nach einem Angriff auf einen Polizeibeamten festgenommen wurden. Weitere

Personen versuchten aus der Versammlung heraus den Festgenommenen zu befreien.

Gegen eine dieser Personen wurde Pfefferspray eingesetzt, woraufhin diese

flüchtete.

Alle innenliegenden Bereiche des Objektes wurden polizeilich durchsucht und

anschließend gesichert. Es wurden 14 Besetzerinnen und Besetzer angetroffen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Feststellung der Identität zur

Sicherung des Strafverfahrens wegen Hausfriedensbruch, wurden diese wieder

entlassen.

Aktuell befinden sich noch 18 weitere Besetzerinnen und Besetzer auf dem Dach

der Druckerei.

Den Besetzerinnen und Besetzern wurde durch die Polizeikräfte auf dem Dach

angeboten, den Bereich durch den Not- und Rettungsweg einzeln und gesichert zu

verlassen. Das Angebot wurde abgelehnt.

Die Sicherheit der Besetzerinnen und Besetzer und der eingesetzten Polizeikräfte

hat für uns oberste Priorität; daher sehen wir derzeit von einer Räumung des

Daches ab und warten mit dem Ziel einer möglichst gewaltfreien Räumung zu.

Währenddessen sind wir für die Besetzerinnen und Besetzer jederzeit persönlich

ansprechbar und bieten weiter an, unsere Hilfe für den Einstieg in das

Gebäudeinnere in Anspruch zu nehmen. Nach einem Abstieg vom Dach – und nach

Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen – ist vorgesehen, die

Personen zu entlassen.

3- stündige Sperrung des Frankfurter Hauptbahnhofs aufgrund eines verdächtigen Aktenkoffers

Frankfurt am Main (ots) – Wie den Medien bereits bekannt, kam es heute in der

Zeit von 11:20 Uhr bis 14:30 Uhr zu einer Sperrung des Frankfurter

Hauptbahnhofs.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main erreichte seitens der Deutschen

Bahn Sicherheit gegen 11:10 Uhr die Eingangsmeldung über einen verdächtigen

Gegenstand in einem Schließfach im Bereich der Haupthalle. Durch die

Einsatzleitung der Bundespolizei wurde der Sachverhalt vor Ort als

ernstzunehmend eingestuft und der Entschärfungsdienst angefordert.

Der Gefahrenbereich wurde daraufhin weiträumig abgesperrt. Mit Beginn der

Maßnahmen durch den Entschärfungsdienst wurden diese ausgeweitet und bis zuletzt

aufrechterhalten.

Die intensiven und umfangreichen Maßnahmen der Spezialkräfte konnten

letztendlich eine Gefährdung durch den Aktenkoffer ausschließen, sodass die

Absperrungen sukzessive aufgehoben wurden.

Durch die Absperrung kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr,

die weiterhin andauern können.

