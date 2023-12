Sembach: Militärpolizei übt Entflohenenfestnahme

Sembach – Zu einer Notfallaktionsübung hatte die US-Armee am 14.12.2023 eingeladen. Geübt wurde das Aufspüren und die Festnahme von Entflohenen der Justizvollzugsanstalt der US-Armee in Europa, die sich in der Kaserne in Sembach befindet.

„Die Übung demonstriert die Fähigkeit der Einrichtung, schnell auf ein Szenario zu reagieren, in dem ein Gefangener aus der Haft außerhalb der Einrichtung entkommt. Die Demonstration wird die Fähigkeit der Einrichtung demonstrieren, sich bei der Festnahme des Gefangenen schnell mit Einheiten der Militärgemeinde Kaiserslautern und der örtlichen Polizei abzustimmen.“

Die U.S. Army Correctional Facility-Europe (JVA) übt das Kommando und die Kontrolle über alle US-Militärangehörigen in Europa und Afrika aus, die auf ihren Prozess warten oder ihre Strafe wegen begangener Verbrechen absitzen. Die Einrichtung fällt in den Zuständigkeitsbereich des 21. Theater Sustainment Command der 18. Militärpolizeibrigade.