Marburg: Außenspiegel beschädigt

Unbekannte rissen in der Rudolf-Bultmann-Straße den Außenspiegel eines grauen VW Polo ab, wodurch ein etwa 50 Euro hoher Schaden am Kunststoffgehäuse des Spiegels entstand. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Mittwoch, 13. Dezember, zwischen 6.15 Uhr und 19.10 Uhr. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Opel touchiert

Etwa 500 Euro hoch ist der Schaden an einem blauen Opel Corsa, den ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch, 13. Dezember, zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr, touchierte. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort auf dem Tegut-Parkplatz in der Straße Am Kaufmarkt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Betrunkener drohte ins Gleis zu stürzen

Marburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) (ots) – Weil ein Mann offensichtlich zu tief

ins Glas geschaut hatte, kam es gestern Abend (13.12.), gegen 20 Uhr, zu einem

Polizeieinsatz im Marburger Bahnhof.

Eine Streife der Polizei Marburg und des Bundespolizeireviers Gießen waren wegen

eines 25-Jährigen über Notruf verständigt worden. Der Mann torkelte am Bahnsteig

5 und drohte auf die Gleise zu stürzen. Der Bahnverkehr wurde aus

Sicherheitsgründen kurzzeitig gestoppt.

Bundespolizisten nahmen den Asylbewerber zwecks Ausnüchterung in Gewahrsam. Zu

einem Atemalkoholtest war der Mann nicht fähig.

Nach rund drei Stunden kam der 25-Jährige wieder frei. Die

Bundespolizeiinspektion Kassel hat wegen der Störung des Bahnverkehrs gegen den

Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.